Максим — ваш гид на Камчатке

Провёл экскурсии для 44 туристов

Меня зовут Максим. Я родился и вырос на Камчатке. С радостью познакомлю вас с природой родного края, заряжу позитивом и поделюсь интересными фактами. С нетерпением жду встречи с вами.