Погрузитесь в культуру Камчатки! Незабываемые впечатления подарит концерт коренных жителей — завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников.
Вы увидите медведя, чудом спасённого от браконьеров ещё малышом, пообщаетесь с ездовыми собаками, полакомитесь традиционной корякской лепёшкой и расслабитесь в лечебной воде.
Вы увидите медведя, чудом спасённого от браконьеров ещё малышом, пообщаетесь с ездовыми собаками, полакомитесь традиционной корякской лепёшкой и расслабитесь в лечебной воде.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы насладитесь артистичным выступлением камчатцев и примете участие в мастер-классе по национальным танцам. Сфотографируетесь в местной одежде и пополните свои социальные сети необычными снимками.
- Сидя в яранге на оленьих шкурах у костра, отведаете только что приготовленную корякскую лепёшку с травяным чаем
- Пройдёте с экскурсией по собачьему питомнику, где живут более сотни мохнатых и дружелюбных ездовых собак
- Покатаетесь на собачьих упряжках или, если это будет летом, верхом на лошади
- Ещё больше окунётесь в колорит гастрономии Камчатки, попробовав шурпу из оленины
- Завершите отдых поездкой к термальным водам «Зеленовских озерков» и насладитесь целебным купанием
Я познакомлю вас с местной культурой, расскажу о месторождении сероводородных вод и образовании этнического стойбища.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, перекус
- Дополнительные расходы: вход в «Зеленовские озерки» — 600 руб. /чел. Пожалуйста, возьмите с собой купальные принадлежности.
- Поездка проходит на автомобиле Honda CR-V или Honda Vezel
- В зависимости от места вашего пребывания на полуострове протяжённость дороги в одну сторону составит от 16 до 40 км
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид на Камчатке
Провёл экскурсии для 44 туристов
Меня зовут Максим. Я родился и вырос на Камчатке. С радостью познакомлю вас с природой родного края, заряжу позитивом и поделюсь интересными фактами. С нетерпением жду встречи с вами.Задать вопрос
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