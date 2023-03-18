Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники

Разглядеть вулканы со всех сторон и сплавиться по горной реке

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Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Ближайшие даты:
1
июл
8
июл
15
июл
22
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Самое интересное на Камчатке — это, конечно же, вулканы! И вы увидите их с разных сторон и даже поднимитесь на один из них — действующий вулкан Плоский Толбачик (3140 м). Пейзажи здесь просто невероятные и напоминают другую планету — здесь даже испытывали первые советские луноходы. Вы увидите застывшие лавовые потоки, причудливые пещеры и напоминающие разные рисунки трещины. А во второй половине путешествия устроим сплав по реке Быстрая и расслабимся в горячих источниках.

Организационные детали

На природе может быть много комаров, обязательно возьмите с собой защитные средства и спреи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Елизово, Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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