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Авторский тур
14 дней
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Разглядеть вулканы со всех сторон и сплавиться по горной реке
Начало: Аэропорт Елизово, Петропавловск-Камчатский
«Остановимся недалеко от горы Поленница, которая состоит из базальтовых столбов»
6 июля в 11:00
13 июля в 11:00
84 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Насладиться видами Маячного мыса и пошуршать вулканическим песком на Халактырском пляже
Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00
«Восхождение на гору Верблюд или к Авачинскому вулкану»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
24 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Исследовать домашние вулканы Камчатки и познакомиться с евражками
Начало: Петропавловск-Камчатский
«За два дня у нас будет два треккинга: сначала поднимемся на гору Верблюд и посмотрим на Авачинский, Корякский и Козельский вулканы»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Топовые места Камчатки: налегке и с комфортом
Подняться на вулканы и расслабиться в горячих источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
«Другой вариант программы — треккинг на гору Верблюд (этот маршрут проще и не требует специальной физической подготовки)»
26 июня в 08:00
9 июля в 08:00
134 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
«Такое название гора получила из-за двух «горбов»»
26 июня в 08:00
9 июля в 08:00
139 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Романтический тур по Камчатке
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
«Другой вариант программы — треккинг на гору Верблюд (этот маршрут проще и не требует специальной физической подготовки)»
27 июня в 08:00
9 июля в 08:00
124 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
«Завтракаем и отправляемся на гору Верблюд (этот маршрут легкий и не требует специальной физической подготовки)»
27 июня в 08:00
9 июля в 08:00
104 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
«Трекинговая прочная обувь, удобная для передвижения по горной местности с нескользкий подошвой»
169 000₽ за человека
Авторский тур
17 дней
Камчатка с севера на юг в формате «всё включено»
Совершить восхождения к вулканам, отведать морские деликатесы и искупаться в термальных источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово», утро
«После завтрака нам предстоит проехать ещё 60 километров по горной дороге до места установки базового лагеря»
10 июля в 10:00
27 июля в 10:00
295 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье
Порыбачить с борта в океане, отправиться к древнему вулкану и расслабиться в термальном бассейне
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, вре...
«Горный массив Вачкажец впечатляет не только ландшафтами, но и богатой растительностью»
12 июня в 10:00
15 июля в 10:00
180 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
По краю земли: джипинг по Камчатке с круизом по Курильскому озеру
Увидеть вулканы вблизи, посетить дикие пляжи Охотского моря и понаблюдать за медведями
Начало: Петропавловск-Камчатский, утро
«В ясные дни с его вершины открываются завораживающие панорамы Курильского и Витаминного озёр, посёлка Паужетка, окружающих гор со снежными шапками»
15 авг в 10:00
26 авг в 10:00
120 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Активное путешествие на Камчатке с комфортом
Пройти по кромке кратера, увидеть фумарольную активность и посетить лучшие термы края
Начало: Паратунка или Елизово (зависит от выбранного разме...
«Нужно быть готовыми идти в гору в течение 4-5 часов и не бояться капризной погоды»
24 июля в 10:00
93 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
Увидеть морские просторы и вершины с высоты 2700 метров, поймать волну и порыбачить с корабля
Начало: Паратунка, отель, заселение с 15:00
«Запланировано восхождение на Авачинский вулкан – набор и сброс 1800 метров высоты, 6 часов в гору и 3 часа обратно»
5 авг в 15:00
125 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Горы»
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