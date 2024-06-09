Остров Старичков – туры на Камчатке

Найдено 3 тура в категории «Остров Старичков» на Камчатке, цены от 125 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автотур «Дикая Камчатка»
🚶 Пешая
Мини-группа
9 дней 8 часов
Автотур «Дикая Камчатка»
Начало: Аэропорт Петропавловск-Камчатского, Елизово
Завтра в 10:00
11 июня в 09:00
129 000 за человека
Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье
Порыбачить с борта в океане, отправиться к древнему вулкану и расслабиться в термальном бассейне
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, вре...
12 июня в 10:00
15 июля в 10:00
180 000 за человека
3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
🚶 Пешая
Сёрфинг
Авторский тур
8 дней
3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
Увидеть морские просторы и вершины с высоты 2700 метров, поймать волну и порыбачить с корабля
Начало: Паратунка, отель, заселение с 15:00
5 авг в 15:00
125 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Остров Старичков»

Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Автотур «Дикая Камчатка»
  2. Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье
  3. 3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Авачинская бухта
  2. Халактырский пляж
  3. Вулкан Мутновский
  4. Долина Гейзеров
  5. Набережная
Сколько стоит тур на Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Остров Старичков" можно забронировать 3 тура от 125 000 до 180 000.
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