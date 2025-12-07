Мои заказы

Большой поход с рюкзаками и палатками по Камчатке: вулканы, Тихий океан, термы и альпийские луга

Взойти на вулкан Авачинский, пройти по лавовым полям, посидеть у костра и искупаться в источниках
Нас будут обдавать брызги Тихого океана, согревать горячие воды природных терм, убаюкивать треск поленьев, восхищать горы-великаны и манить вперёд всё новые и новые красоты.

Готовы отправиться с нами в большое приключение
вдали от цивилизации? На 2 недели вы забудете обо всех проблемах и задачах, станете смелыми восходителями, которые преодолевают перевалы и покоряют вершины.

Наш маршрут проляжет через лавовые поля, шлаковые склоны и альпийские луга, мы подойдём к подножию Корякского вулкана, осмотрим фумаролы действующего Дзензура и почувствуем дыхание земли под ногами.

Жить будем в палатках, а готовить на костре или горелке по очереди — каждый день будут назначаться дежурные, инструктор всему научит.

Описание тура

Организационные детали

С собой брать вещи, необходимые на любые погодные условия.

Снаряжение:
0. Походный минимум:
- Рюкзак – для девочек 70-90 л, для мальчиков – 90-120 л
- Накидка на рюкзак (мембранная)
- Гермомешок лёгкий, либо плотный вкладыш для вещей в рюкзаке, либо полиэтиленовый мешок на 60-100 л.
- Туристический коврик (каремат, пенка ижевская, надувной коврик)
- Спальник весенне-осенний (температура комфорта от 0 до -5 С)
- Палатка (своя, либо можем дать в прокат)
Одежда:
1. Тёплые вещи:
- Пуховик/пуховая жилетка
- Штаны тёплые для вечера (флисовые/полартек)
- Флисовая кофта с горловиной
- Носки (шерстяные)
- Перчатки (флисовые и пара ХБ)
- Шапка
2. Основной комплект:
- Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые)
- Штаны нижние ходовые (лосины, термобельё)
- Куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка)
- Футболка не ХБ (2 шт.)
- Нижнее бельё
- Носки толстые или термоноски (тонкие натирают ноги!) 2 пары
- Головной убор от солнца (кепка, панама, бандана, бафф)
3. Одежда для сна (всегда должна быть сухой):
- Комплект термобелья или тонкий трикотажный комплект (майка с рукавами и трико)
4. Обувь:
- Треккинговые ботинки (разношенные!)
*На Ксудач с Ходуткой можно идти в болотниках
*В Налычево можно идти в резиновых сапогах
- Кроссовки или сандалии, кроксы (на смену, ходить в лагере)
5. Личная аптечка:
- Лекарства от специфических заболеваний или по назначению врача
- Эластичный бинт и обычный бинт (любой 1 шт)
- Лейкопластырь (рулонный и бактерицидный)
- Средства от простуды
6. Разное:
- Треккинговые палки (рекомендую с ними ходить! Берегут колени!)
- Гамаши (хорошо защищают ботинки от влаги и пыли)
- Плавательный костюм (купальник, плавки)
- Дождевик, если не уверены во влагоустойчивости своей куртки
- Ёмкость для воды (пластиковая бутылка минимум 0,5 л)
- Термос (минимум 0,5 на человека, 1 л – на двоих)
- Солнцезащитные очки
- Крем солнцезащитный SPF 30-50
- Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая)
- Фонарик налобный светодиодный
- Личный комплект посуды (кружку, ложку, миску, нож)
- Спички/зажигалка
- Предметы личной гигиены (зубная щетка и паста, влажная туалетная бумага (НЕ влажные салфетки), обычная туалетная бумага)
- Паспорт
- Билеты
- Страховка
- Деньги (на питание в дороге, сувениры и др.)
- Хорошее настроение (1 тонна)

Программа тура по дням

1 день

Встреча с Тихим океаном, знакомство и первый вечер у костра

Встретим вас в аэропорту и отправимся к берегам Тихого океана. Вскоре перед нами откроются бескрайние просторы — рокот волн, крики чаек и километры чёрного песка.

Океан оправдывает своё имя лишь частично — он вовсе не тихий, а мощный и суровый. Самые отважные смогут искупаться в его прохладных водах, температура не превышает +8 °C.

Вечером нас ждёт знакомство у костра и проверка снаряжения перед предстоящими днями. Ночуем в палатках, готовим ужин на костре.

Встреча с Тихим океаном, знакомство и первый вечер у костраВстреча с Тихим океаном, знакомство и первый вечер у костраВстреча с Тихим океаном, знакомство и первый вечер у костраВстреча с Тихим океаном, знакомство и первый вечер у костра
2 день

Старт похода, прибытие к подножию Авачинского вулкана и подъём на экструзию Верблюд

Доброе утро! Сегодня начинается наш поход. Встречаем рассвет на берегу Тихого океана, завтракаем, собираем лагерь и отправляемся на север — к подножию величественного Авачинского вулкана. Дорога предстоит недолгая, но впечатляющая: виды за окном будут меняться от морских просторов до горных хребтов.

По прибытии заселяемся в палаточные домики и готовимся к тренировочному восхождению. Впереди нас ждёт подъём на экструзию Верблюд (1300 м) — живописную скалу между вулканами Корякским и Авачинским.

По пути часто встречаются местные обитатели — евражки. Эти забавные зверьки совсем не боятся людей, но кормить их нельзя, чтобы не навредить животным.

После возвращения устроим ранний ужин и будем отдыхать. Ночуем в палатках, готовим на горелках, но при желании можно развести костёр.

Технические характеристики дня:
Старт — 890 м
Общий набор высоты — 410 м
Общий спуск — 410 м
Максимальная высота — 1300 м

Старт похода, прибытие к подножию Авачинского вулкана и подъём на экструзию ВерблюдСтарт похода, прибытие к подножию Авачинского вулкана и подъём на экструзию ВерблюдСтарт похода, прибытие к подножию Авачинского вулкана и подъём на экструзию ВерблюдСтарт похода, прибытие к подножию Авачинского вулкана и подъём на экструзию ВерблюдСтарт похода, прибытие к подножию Авачинского вулкана и подъём на экструзию Верблюд
3 день

Восхождение на действующий вулкан Авачинский

Сегодня нас ждёт самый насыщенный и сложный день тура — восхождение на действующий вулкан Авачинский. Протяжённость маршрута составляет около 20 км, а в пути проведём 10–12 часов. Палаточный лагерь остаётся на прежнем месте, с собой берём только самое необходимое. Выход на маршрут запланирован ранним утром, около 5–6 часов. В течение дня предусмотрено 2–3 перекуса. Возвращение в лагерь — к 18:00.

Подъём займёт около 4–6 часов и будет постепенным, но энергозатратным. Вулкан остаётся активным — его последнее извержение произошло зимой 1990 года. Добравшись до вершины, мы согреемся на горячем шлаке, понаблюдаем за клубами фумарол и насладимся видами.

С вершины открываются панорамы Петропавловска-Камчатского и Елизово, а также вулканов Дзензур и Жупановский. В ясную погоду можно различить силуэты Вилючинского, Мутновского и Горелого вулканов.

После короткого отдыха и перекуса спустимся в лагерь по шлаковым склонам. Вечером нас ждёт заслуженный ужин. Ночуем у подножия вулкана в палатках, готовим на горелках, но при желании можно развести костёр.

Технические характеристики дня:
Старт — 890 м
Общий набор высоты — 1860 м
Общий спуск — 1860 м
Максимальная высота — 2751 м
Расстояние — 20 км

Восхождение на действующий вулкан АвачинскийВосхождение на действующий вулкан АвачинскийВосхождение на действующий вулкан АвачинскийВосхождение на действующий вулкан АвачинскийВосхождение на действующий вулкан АвачинскийВосхождение на действующий вулкан Авачинский
4 день

Переход к перевалу Седловинка

После завтрака загружаем рюкзаки и отправляемся в путь. Сегодня нас ждёт один из самых живописных участков всего маршрута — дорога к перевалу Седловинка. Впереди — горячие источники, где можно будет восстановиться после походного дня.

Переход не слишком длинный и не сложный. По пути пройдём по шлаковым полям, а местами могут встретиться небольшие снежники. Будем проходить траверс вулкана Корякского. А Авачинский вулкан останется справа и немного позади.

К вечеру разместимся у подножия Корякского вулкана. Ночёвка в палатках, ужин готовим на газовых горелках, но при возможности можно развести костёр.

Технические характеристики дня:
Старт — 890 м
Общий набор высоты — 543 м
Общий спуск — 618 м
Максимальная высота — 1196 м
Расстояние — 14 км

Переход к перевалу СедловинкаПереход к перевалу СедловинкаПереход к перевалу СедловинкаПереход к перевалу Седловинка
5 день

Переход к Аагским нарзанам

Нам предстоит новый переход длиной около 15 км. По сложности день будет сопоставим с предыдущим, однако маршрут станет разнообразнее и динамичнее. Пересечём несколько горных рек, стекающих со склонов Корякского вулкана. Потоки неглубокие и неширокие, но потребуют внимания и аккуратности. Переправляться будем, шагая по камням и опираясь на треккинговые палки. Инструкторы помогут участникам, подадут руку и обеспечат страховку.

Прибудем к водопаду на реке Шумной. Здесь сделаем короткую остановку, чтобы отдохнуть. После начнётся короткий, но крутой подъём по склону. На участке будет немного грязи, а вдоль кустов натянута верёвка для удобства и безопасности.

Преодолев овраг, выйдем на просторные альпийские луга — это место станет нашей следующей стоянкой. Лагерь разобьём недалеко от Аагских нарзанов. Отсюда открывается впечатляющий вид на всю гряду из пяти вулканов, которые местные жители называют «домашними».

Ночуем в палатках. Готовим на горелках, при возможности можно развести костёр.

Технические характеристики дня:
Старт — 815 м
Общий набор высоты — 175 м
Общий спуск — 379 м
Максимальная высота — 828 м
Расстояние — 15 км

Переход к Аагским нарзанамПереход к Аагским нарзанамПереход к Аагским нарзанамПереход к Аагским нарзанам
6 день

Прибытие на базу «Центральный кордон», купание в горячих источниках

Попробуем воду Аагских нарзанов. Она бьёт из-под земли, вкусная, слегка шипящая, насыщенная железом и по вкусу напоминающая «Боржоми». Пройдём через овраги и заросли ольхача. Далее путь пролегает по слегка болотистой местности и спускается в каменно-берёзовый лес. Затем выйдем в долину реки Налычево, где расположен «Центральный кордон» — уютная база среди вулканических ландшафтов.

Здесь нас ждёт отдых в тёплых домиках и горячие источники с минеральной водой. После размещения и лёгкого обеда можно будет как следует расслабиться: искупаться в природных бассейнах, помыться, постирать вещи.

Во второй половине дня прогуляемся по территории кордона. Посетим Грифон Иванова — интересный геотермальный объект, и травертиновую площадку «Котёл». Здесь возможны встречи с медведями, которые часто появляются в этих местах, поэтому передвигаемся аккуратно и в сопровождении инструктора.

Ночуем в домиках на базе.

Технические характеристики дня:
Старт — 590 м
Общий набор высоты — 82 м
Общий спуск — 289 м
Максимальная высота — 590 м
Расстояние — 13 км

Прибытие на базу «Центральный кордон», купание в горячих источникахПрибытие на базу «Центральный кордон», купание в горячих источникахПрибытие на базу «Центральный кордон», купание в горячих источникахПрибытие на базу «Центральный кордон», купание в горячих источникахПрибытие на базу «Центральный кордон», купание в горячих источниках
7 день

Путь к Таловским источникам

Сегодня нас ждёт самый лёгкий переход за всё путешествие — около 12 км по спокойной местности. Однако рюкзаки будут немного тяжелее, ведь придётся нести продукты на 2 дня.

Маршрут проходит через долины рек Жёлтая и Шайбная, а также через небольшой перевал Малыш высотой всего около 500 метров. Это путь, насыщенный мягкими подъёмами и плавными спусками.

Сделаем остановку у озера Бабье. Его глубина достигает 3–5 метров, вода прохладная, но к вечеру хорошо прогревается на солнце — отличное место, чтобы искупаться перед дорогой.

После обеда нас ждёт заслуженный отдых: можно будет окунуться, постирать вещи и просто расслабиться после нескольких активных дней. Это полуднёвка, поэтому время проведём спокойно и размеренно.

Ночуем в палатках у Таловских горячих источников. Готовим пищу на костре, наслаждаясь вечерней тишиной и мягким паром над термальными водами.

Технические характеристики дня:
Старт — 385 м
Общий набор высоты — 224 м
Общий спуск — 170 м
Максимальная высота — 492 м
Расстояние — 12 км

Путь к Таловским источникамПуть к Таловским источникамПуть к Таловским источникамПуть к Таловским источникам
8 день

Остатки самолёта Як-28

День лёгкого похода и заслуженного отдыха. Нас ждёт прогулка протяжённостью около 6 км в одну сторону. Маршрут пройдёт вверх по распадку, где среди зарослей берёз и кустарников скрывается необычная достопримечательность — остатки самолёта Як-28, потерпевшего крушение в 60-х годах 20 века. Удивительно, но самолёт упал почти без повреждений, большая часть корпуса и механизмов прекрасно сохранилась.

На обратном пути возможны встречи с местными жителями Камчатки — бурыми медведями, которые часто бродят по этим лесам. Возвращаемся в лагерь по той же тропе и устраиваем обед. После обеда — полуднёвка: время, чтобы искупаться, постирать вещи, позагорать и восстановить силы.

Ночуем в палатках у Таловских горячих источников. Ужин готовим на костре, наслаждаясь звуками природы и вечерним теплом.

Технические характеристики дня:
Старт — 443 м
Общий набор высоты — 320 м
Общий спуск — 80 м
Максимальная высота — 830 м
Расстояние — 6 км

Остатки самолёта Як-28Остатки самолёта Як-28Остатки самолёта Як-28Остатки самолёта Як-28
9 день

Выход к вулкану Дзензур

Нас ждёт насыщенный день: радиальный выход к вулкану Дзензур протяжённостью около 28 км. В пути проведём 10–12 часов, но идти будем налегке — без рюкзаков, только с необходимым снаряжением и перекусами.

Маршрут начинается в лесу, откуда тропа постепенно поднимается вверх вдоль русла реки Желоб. Струи воды, стекающие с вулкана, веками вытачивали в монолитных лавовых потоках изогнутые желоба и углубления, напоминающие американские горки.

Продвигаясь выше, подойдём к каскаду водопадов и поднимемся по старому застывшему потоку лавы. Вдалеке станет виден поднимающийся столб пара — это фумарола Дзензура.

После осмотра окрестностей возвращаемся тем же путём к лагерю у Таловских источников. Вечером отдыхаем, готовим ужин на костре и делимся впечатлениями.

Технические характеристики дня:
Старт — 425 м
Общий набор высоты — 1167 м
Общий спуск — 1156 м
Максимальная высота — 1436 м
Расстояние — 28 км

Выход к вулкану ДзензурВыход к вулкану ДзензурВыход к вулкану ДзензурВыход к вулкану ДзензурВыход к вулкану Дзензур
10 день

Краеведческие источники, перевал Малыш и музей Налычево

Пришло время прощаться с этим маленьким раем и постепенно возвращаться в сторону цивилизации. Наш путь пролегает через живописные Краеведческие источники — травертиновую площадку с минеральной водой, бьющей прямо из-под земли.

После отдыха продолжаем движение в сторону перевала Малыш. Его высота всего около 500 метров, а путь лёгкий и приятный: рюкзаки к этому моменту стали заметно легче — большинство участников несёт только личные вещи. Все запасы еды уже благополучно превратились в энергию для новых приключений.

На обратном пути вновь можно искупаться в горячих лужах, расслабиться и набраться сил перед предстоящим переходом. Посетим музей Налычево, где узнаем больше о геологии и термальных источниках этого уникального природного парка.

Ночуем в домике на Центральном кордоне. Ужин готовим на костре, под шум ветра и треск пламени.

Технические характеристики дня:
Старт — 440 м
Общий набор высоты — 170 м
Общий спуск — 224 м
Максимальная высота — 492 м
Расстояние — 12 км

Краеведческие источники, перевал Малыш и музей НалычевоКраеведческие источники, перевал Малыш и музей НалычевоКраеведческие источники, перевал Малыш и музей НалычевоКраеведческие источники, перевал Малыш и музей НалычевоКраеведческие источники, перевал Малыш и музей НалычевоКраеведческие источники, перевал Малыш и музей Налычево
11 день

Семёновский кордон через камчатский лес

Наступает завершающий этап похода — дорога к Семёновскому кордону и возвращение в сторону города. Впереди около 21 км пути, но тропа хорошо утоптана, поэтому идти будет несложно. Камчатский лес поразит разнообразием: на одних участках — трава выше человеческого роста, на других — поля, усеянные ягодами и грибами, а затем — редколесье с кривыми каменными берёзами.

Постепенно поднимаемся к Пиначевскому перевалу (1160 м). Подъём длинный, но плавный, без резких перепадов высоты. На вершине сделаем привал.

Спустимся к месту ночёвки — Семёновскому кордону. Здесь есть небольшой домик для путешественников, где можно переночевать, либо поставить палатки неподалёку. Готовим ужин под навесом с оборудованным костровищем и столом. Вечером обязательно стоит выйти к открытой поляне и встретить закат — в это время горные вершины и хребты особенно живописны.

Технические характеристики дня:
Старт — 385 м
Общий набор высоты — 829 м
Общий спуск — 705 м
Максимальная высота — 1167 м
Расстояние — 21 км

Семёновский кордон через камчатский лесСемёновский кордон через камчатский лесСемёновский кордон через камчатский лесСемёновский кордон через камчатский лесСемёновский кордон через камчатский лес
12 день

Прибытие к Пиначевскому кордону, купание в источниках и завершение похода

Утро начинается с привычных сборов — впереди заключительный переход маршрута. Сегодня пройдём около 18 км. Путь проходит через высокотравье, поэтому стоит быть внимательными и остерегаться борщевика.

Движение будет лёгким и размеренным: за 3–4 часа дойдём до конечной точки маршрута — Пиначевского кордона. Здесь завершится наш поход по Камчатскому краю.

На кордоне нас будет ждать транспорт, который доставит группу к горячим источникам «Зеленовские озёрки». Это прекрасное место для восстановления сил после длительного маршрута: здесь оборудованы купальни с горячей водой, которую можно набирать из шланга, регулируя температуру. Разогревшись до комфортной кондиции, можно окунуться в холодное озеро — контраст по-настоящему бодрит и наполняет энергией.

После купания поедем в город. Ночевать будем в хостеле.

Технические характеристики дня:
Старт — 509 м
Общий набор высоты — 113 м
Общий спуск — 495 м
Максимальная высота — 509 м
Расстояние — 18 км

Прибытие к Пиначевскому кордону, купание в источниках и завершение походаПрибытие к Пиначевскому кордону, купание в источниках и завершение похода
13 день

Запасной день для прохождения Пиначевского перевала или экскурсия по Петропавловску-Камчатскому

Этот день предусмотрен как запасной на случай непогоды при прохождении Пиначевского перевала. Если погодные условия задержат переход, день будет использован для корректировки маршрута и отдыха.

Если всё прошло по плану, то сегодня будем знакомиться с Петропавловском-Камчатским. Прогуляемся по набережной, насладимся видами бухты и тихоокеанских просторов, заглянем в уютное кафе «Бистро» и посетим Никольскую сопку с панорамным видом на Авачинскую бухту.

Для желающих можно организовать дополнительные экскурсии (за отдельную плату):
— морскую прогулку в бухту Русскую или к острову Старичков;
— однодневное восхождение на вулканы Мутновский или Горелый;
— экскурсию к водопадам Вачкажец или на Толмачёвское озеро.

Также можно посетить музей «Вулканариум» (за доплату) и узнать о происхождении вулканов Камчатки, особенностях их строения и извержений. Рекомендуем заглянуть в сувенирные лавки — приобрести икру, рыбу, крабов или памятные вещи. Вечером по желанию ужинаем в кафе или ресторане.

Ночуем в хостеле.

Запасной день для прохождения Пиначевского перевала или экскурсия по Петропавловску-КамчатскомуЗапасной день для прохождения Пиначевского перевала или экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
14 день

Завершение путешествия и отъезд

Наше путешествие по Камчатке подходит к концу. За эти дни мы увидели величественные вулканы, прошли десятки километров по тропам заповедной природы, искупались в горячих источниках и ощутили силу этой удивительной земли. Сегодня складываем в багаж не только сувениры, но и множество ярких впечатлений, которые останутся с нами надолго.

Перед выездом можно заехать на местный рынок, чтобы приобрести икру, рыбу или камчатские деликатесы — отличный способ увезти частичку полуострова с собой.

Так как у участников разные рейсы, для каждого будет организовано такси. Выезд из хостела — примерно за 2,5 часа до вылета. Дорога до аэропорта займёт 25–30 минут.

Приятного полёта и до новых встреч на Камчатке!

Завершение путешествия и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в домиках на территории Центрального кордона (2 ночи), в хостеле после похода (2 ночи)
  • Трёхразовое питание на маршруте
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Сопровождение опытных местных инструкторов-проводников
  • Средства от медведей, фальшфейеры (2 шт.), газовые баллоны
  • Разрешение на посещение природного парка
  • Спутниковый телефон
  • Прокат группового снаряжения (костровое оборудование (таган, котлы), горелки, ветрозащитный заборчик)
  • Экологические взносы за пользования рекреационными ресурсами
  • Заброска части продуктов на Центральный кордон
Что не входит в цену
  • Билеты до Камчатки и обратно
  • Прокат личного снаряжения: рюкзак - 3000 ₽, спальник - 2000 ₽, коврик (каремат) - 300 ₽
  • Питание в дороге, в городе, в хостеле - ок. 500 ₽ за приём пищи
  • Медицинская страховка - от 1000 ₽ за 14 дней
  • Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Елизово, 10:00-16:30
Завершение: Аэропорт Елизово, организуем трансфер под ваш рейс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галентина
Галентина — Организатор на Камчатке
Я выросла на Камчатке. Переехали сюда, когда мне было 2 года. Звёзды нашептали мне на ушко… И появились рюкзак, каска, карабины, палатка, трекинговые ботинки, горные лыжи и т. д. Занималась в альпклубе
«Кутх» и поняла, что готова жить в горах. Позже закончила курсы в туристическом клубе имени Глеба Травина. А также получила образование инструктор-проводник в РАНХиГСе, сходила в разные категорийные походы и получила второй разряд по туризму. Люблю ходить в походы. Люблю Камчатку.

