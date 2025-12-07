Готовы отправиться с нами в большое приключение
Описание тура
Организационные детали
С собой брать вещи, необходимые на любые погодные условия.
Снаряжение:
0. Походный минимум:
- Рюкзак – для девочек 70-90 л, для мальчиков – 90-120 л
- Накидка на рюкзак (мембранная)
- Гермомешок лёгкий, либо плотный вкладыш для вещей в рюкзаке, либо полиэтиленовый мешок на 60-100 л.
- Туристический коврик (каремат, пенка ижевская, надувной коврик)
- Спальник весенне-осенний (температура комфорта от 0 до -5 С)
- Палатка (своя, либо можем дать в прокат)
Одежда:
1. Тёплые вещи:
- Пуховик/пуховая жилетка
- Штаны тёплые для вечера (флисовые/полартек)
- Флисовая кофта с горловиной
- Носки (шерстяные)
- Перчатки (флисовые и пара ХБ)
- Шапка
2. Основной комплект:
- Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые)
- Штаны нижние ходовые (лосины, термобельё)
- Куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка)
- Футболка не ХБ (2 шт.)
- Нижнее бельё
- Носки толстые или термоноски (тонкие натирают ноги!) 2 пары
- Головной убор от солнца (кепка, панама, бандана, бафф)
3. Одежда для сна (всегда должна быть сухой):
- Комплект термобелья или тонкий трикотажный комплект (майка с рукавами и трико)
4. Обувь:
- Треккинговые ботинки (разношенные!)
*На Ксудач с Ходуткой можно идти в болотниках
*В Налычево можно идти в резиновых сапогах
- Кроссовки или сандалии, кроксы (на смену, ходить в лагере)
5. Личная аптечка:
- Лекарства от специфических заболеваний или по назначению врача
- Эластичный бинт и обычный бинт (любой 1 шт)
- Лейкопластырь (рулонный и бактерицидный)
- Средства от простуды
6. Разное:
- Треккинговые палки (рекомендую с ними ходить! Берегут колени!)
- Гамаши (хорошо защищают ботинки от влаги и пыли)
- Плавательный костюм (купальник, плавки)
- Дождевик, если не уверены во влагоустойчивости своей куртки
- Ёмкость для воды (пластиковая бутылка минимум 0,5 л)
- Термос (минимум 0,5 на человека, 1 л – на двоих)
- Солнцезащитные очки
- Крем солнцезащитный SPF 30-50
- Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая)
- Фонарик налобный светодиодный
- Личный комплект посуды (кружку, ложку, миску, нож)
- Спички/зажигалка
- Предметы личной гигиены (зубная щетка и паста, влажная туалетная бумага (НЕ влажные салфетки), обычная туалетная бумага)
- Паспорт
- Билеты
- Страховка
- Деньги (на питание в дороге, сувениры и др.)
- Хорошее настроение (1 тонна)
Программа тура по дням
Встреча с Тихим океаном, знакомство и первый вечер у костра
Встретим вас в аэропорту и отправимся к берегам Тихого океана. Вскоре перед нами откроются бескрайние просторы — рокот волн, крики чаек и километры чёрного песка.
Океан оправдывает своё имя лишь частично — он вовсе не тихий, а мощный и суровый. Самые отважные смогут искупаться в его прохладных водах, температура не превышает +8 °C.
Вечером нас ждёт знакомство у костра и проверка снаряжения перед предстоящими днями. Ночуем в палатках, готовим ужин на костре.
Старт похода, прибытие к подножию Авачинского вулкана и подъём на экструзию Верблюд
Доброе утро! Сегодня начинается наш поход. Встречаем рассвет на берегу Тихого океана, завтракаем, собираем лагерь и отправляемся на север — к подножию величественного Авачинского вулкана. Дорога предстоит недолгая, но впечатляющая: виды за окном будут меняться от морских просторов до горных хребтов.
По прибытии заселяемся в палаточные домики и готовимся к тренировочному восхождению. Впереди нас ждёт подъём на экструзию Верблюд (1300 м) — живописную скалу между вулканами Корякским и Авачинским.
По пути часто встречаются местные обитатели — евражки. Эти забавные зверьки совсем не боятся людей, но кормить их нельзя, чтобы не навредить животным.
После возвращения устроим ранний ужин и будем отдыхать. Ночуем в палатках, готовим на горелках, но при желании можно развести костёр.
Технические характеристики дня:
Старт — 890 м
Общий набор высоты — 410 м
Общий спуск — 410 м
Максимальная высота — 1300 м
Восхождение на действующий вулкан Авачинский
Сегодня нас ждёт самый насыщенный и сложный день тура — восхождение на действующий вулкан Авачинский. Протяжённость маршрута составляет около 20 км, а в пути проведём 10–12 часов. Палаточный лагерь остаётся на прежнем месте, с собой берём только самое необходимое. Выход на маршрут запланирован ранним утром, около 5–6 часов. В течение дня предусмотрено 2–3 перекуса. Возвращение в лагерь — к 18:00.
Подъём займёт около 4–6 часов и будет постепенным, но энергозатратным. Вулкан остаётся активным — его последнее извержение произошло зимой 1990 года. Добравшись до вершины, мы согреемся на горячем шлаке, понаблюдаем за клубами фумарол и насладимся видами.
С вершины открываются панорамы Петропавловска-Камчатского и Елизово, а также вулканов Дзензур и Жупановский. В ясную погоду можно различить силуэты Вилючинского, Мутновского и Горелого вулканов.
После короткого отдыха и перекуса спустимся в лагерь по шлаковым склонам. Вечером нас ждёт заслуженный ужин. Ночуем у подножия вулкана в палатках, готовим на горелках, но при желании можно развести костёр.
Технические характеристики дня:
Старт — 890 м
Общий набор высоты — 1860 м
Общий спуск — 1860 м
Максимальная высота — 2751 м
Расстояние — 20 км
Переход к перевалу Седловинка
После завтрака загружаем рюкзаки и отправляемся в путь. Сегодня нас ждёт один из самых живописных участков всего маршрута — дорога к перевалу Седловинка. Впереди — горячие источники, где можно будет восстановиться после походного дня.
Переход не слишком длинный и не сложный. По пути пройдём по шлаковым полям, а местами могут встретиться небольшие снежники. Будем проходить траверс вулкана Корякского. А Авачинский вулкан останется справа и немного позади.
К вечеру разместимся у подножия Корякского вулкана. Ночёвка в палатках, ужин готовим на газовых горелках, но при возможности можно развести костёр.
Технические характеристики дня:
Старт — 890 м
Общий набор высоты — 543 м
Общий спуск — 618 м
Максимальная высота — 1196 м
Расстояние — 14 км
Переход к Аагским нарзанам
Нам предстоит новый переход длиной около 15 км. По сложности день будет сопоставим с предыдущим, однако маршрут станет разнообразнее и динамичнее. Пересечём несколько горных рек, стекающих со склонов Корякского вулкана. Потоки неглубокие и неширокие, но потребуют внимания и аккуратности. Переправляться будем, шагая по камням и опираясь на треккинговые палки. Инструкторы помогут участникам, подадут руку и обеспечат страховку.
Прибудем к водопаду на реке Шумной. Здесь сделаем короткую остановку, чтобы отдохнуть. После начнётся короткий, но крутой подъём по склону. На участке будет немного грязи, а вдоль кустов натянута верёвка для удобства и безопасности.
Преодолев овраг, выйдем на просторные альпийские луга — это место станет нашей следующей стоянкой. Лагерь разобьём недалеко от Аагских нарзанов. Отсюда открывается впечатляющий вид на всю гряду из пяти вулканов, которые местные жители называют «домашними».
Ночуем в палатках. Готовим на горелках, при возможности можно развести костёр.
Технические характеристики дня:
Старт — 815 м
Общий набор высоты — 175 м
Общий спуск — 379 м
Максимальная высота — 828 м
Расстояние — 15 км
Прибытие на базу «Центральный кордон», купание в горячих источниках
Попробуем воду Аагских нарзанов. Она бьёт из-под земли, вкусная, слегка шипящая, насыщенная железом и по вкусу напоминающая «Боржоми». Пройдём через овраги и заросли ольхача. Далее путь пролегает по слегка болотистой местности и спускается в каменно-берёзовый лес. Затем выйдем в долину реки Налычево, где расположен «Центральный кордон» — уютная база среди вулканических ландшафтов.
Здесь нас ждёт отдых в тёплых домиках и горячие источники с минеральной водой. После размещения и лёгкого обеда можно будет как следует расслабиться: искупаться в природных бассейнах, помыться, постирать вещи.
Во второй половине дня прогуляемся по территории кордона. Посетим Грифон Иванова — интересный геотермальный объект, и травертиновую площадку «Котёл». Здесь возможны встречи с медведями, которые часто появляются в этих местах, поэтому передвигаемся аккуратно и в сопровождении инструктора.
Ночуем в домиках на базе.
Технические характеристики дня:
Старт — 590 м
Общий набор высоты — 82 м
Общий спуск — 289 м
Максимальная высота — 590 м
Расстояние — 13 км
Путь к Таловским источникам
Сегодня нас ждёт самый лёгкий переход за всё путешествие — около 12 км по спокойной местности. Однако рюкзаки будут немного тяжелее, ведь придётся нести продукты на 2 дня.
Маршрут проходит через долины рек Жёлтая и Шайбная, а также через небольшой перевал Малыш высотой всего около 500 метров. Это путь, насыщенный мягкими подъёмами и плавными спусками.
Сделаем остановку у озера Бабье. Его глубина достигает 3–5 метров, вода прохладная, но к вечеру хорошо прогревается на солнце — отличное место, чтобы искупаться перед дорогой.
После обеда нас ждёт заслуженный отдых: можно будет окунуться, постирать вещи и просто расслабиться после нескольких активных дней. Это полуднёвка, поэтому время проведём спокойно и размеренно.
Ночуем в палатках у Таловских горячих источников. Готовим пищу на костре, наслаждаясь вечерней тишиной и мягким паром над термальными водами.
Технические характеристики дня:
Старт — 385 м
Общий набор высоты — 224 м
Общий спуск — 170 м
Максимальная высота — 492 м
Расстояние — 12 км
Остатки самолёта Як-28
День лёгкого похода и заслуженного отдыха. Нас ждёт прогулка протяжённостью около 6 км в одну сторону. Маршрут пройдёт вверх по распадку, где среди зарослей берёз и кустарников скрывается необычная достопримечательность — остатки самолёта Як-28, потерпевшего крушение в 60-х годах 20 века. Удивительно, но самолёт упал почти без повреждений, большая часть корпуса и механизмов прекрасно сохранилась.
На обратном пути возможны встречи с местными жителями Камчатки — бурыми медведями, которые часто бродят по этим лесам. Возвращаемся в лагерь по той же тропе и устраиваем обед. После обеда — полуднёвка: время, чтобы искупаться, постирать вещи, позагорать и восстановить силы.
Ночуем в палатках у Таловских горячих источников. Ужин готовим на костре, наслаждаясь звуками природы и вечерним теплом.
Технические характеристики дня:
Старт — 443 м
Общий набор высоты — 320 м
Общий спуск — 80 м
Максимальная высота — 830 м
Расстояние — 6 км
Выход к вулкану Дзензур
Нас ждёт насыщенный день: радиальный выход к вулкану Дзензур протяжённостью около 28 км. В пути проведём 10–12 часов, но идти будем налегке — без рюкзаков, только с необходимым снаряжением и перекусами.
Маршрут начинается в лесу, откуда тропа постепенно поднимается вверх вдоль русла реки Желоб. Струи воды, стекающие с вулкана, веками вытачивали в монолитных лавовых потоках изогнутые желоба и углубления, напоминающие американские горки.
Продвигаясь выше, подойдём к каскаду водопадов и поднимемся по старому застывшему потоку лавы. Вдалеке станет виден поднимающийся столб пара — это фумарола Дзензура.
После осмотра окрестностей возвращаемся тем же путём к лагерю у Таловских источников. Вечером отдыхаем, готовим ужин на костре и делимся впечатлениями.
Технические характеристики дня:
Старт — 425 м
Общий набор высоты — 1167 м
Общий спуск — 1156 м
Максимальная высота — 1436 м
Расстояние — 28 км
Краеведческие источники, перевал Малыш и музей Налычево
Пришло время прощаться с этим маленьким раем и постепенно возвращаться в сторону цивилизации. Наш путь пролегает через живописные Краеведческие источники — травертиновую площадку с минеральной водой, бьющей прямо из-под земли.
После отдыха продолжаем движение в сторону перевала Малыш. Его высота всего около 500 метров, а путь лёгкий и приятный: рюкзаки к этому моменту стали заметно легче — большинство участников несёт только личные вещи. Все запасы еды уже благополучно превратились в энергию для новых приключений.
На обратном пути вновь можно искупаться в горячих лужах, расслабиться и набраться сил перед предстоящим переходом. Посетим музей Налычево, где узнаем больше о геологии и термальных источниках этого уникального природного парка.
Ночуем в домике на Центральном кордоне. Ужин готовим на костре, под шум ветра и треск пламени.
Технические характеристики дня:
Старт — 440 м
Общий набор высоты — 170 м
Общий спуск — 224 м
Максимальная высота — 492 м
Расстояние — 12 км
Семёновский кордон через камчатский лес
Наступает завершающий этап похода — дорога к Семёновскому кордону и возвращение в сторону города. Впереди около 21 км пути, но тропа хорошо утоптана, поэтому идти будет несложно. Камчатский лес поразит разнообразием: на одних участках — трава выше человеческого роста, на других — поля, усеянные ягодами и грибами, а затем — редколесье с кривыми каменными берёзами.
Постепенно поднимаемся к Пиначевскому перевалу (1160 м). Подъём длинный, но плавный, без резких перепадов высоты. На вершине сделаем привал.
Спустимся к месту ночёвки — Семёновскому кордону. Здесь есть небольшой домик для путешественников, где можно переночевать, либо поставить палатки неподалёку. Готовим ужин под навесом с оборудованным костровищем и столом. Вечером обязательно стоит выйти к открытой поляне и встретить закат — в это время горные вершины и хребты особенно живописны.
Технические характеристики дня:
Старт — 385 м
Общий набор высоты — 829 м
Общий спуск — 705 м
Максимальная высота — 1167 м
Расстояние — 21 км
Прибытие к Пиначевскому кордону, купание в источниках и завершение похода
Утро начинается с привычных сборов — впереди заключительный переход маршрута. Сегодня пройдём около 18 км. Путь проходит через высокотравье, поэтому стоит быть внимательными и остерегаться борщевика.
Движение будет лёгким и размеренным: за 3–4 часа дойдём до конечной точки маршрута — Пиначевского кордона. Здесь завершится наш поход по Камчатскому краю.
На кордоне нас будет ждать транспорт, который доставит группу к горячим источникам «Зеленовские озёрки». Это прекрасное место для восстановления сил после длительного маршрута: здесь оборудованы купальни с горячей водой, которую можно набирать из шланга, регулируя температуру. Разогревшись до комфортной кондиции, можно окунуться в холодное озеро — контраст по-настоящему бодрит и наполняет энергией.
После купания поедем в город. Ночевать будем в хостеле.
Технические характеристики дня:
Старт — 509 м
Общий набор высоты — 113 м
Общий спуск — 495 м
Максимальная высота — 509 м
Расстояние — 18 км
Запасной день для прохождения Пиначевского перевала или экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
Этот день предусмотрен как запасной на случай непогоды при прохождении Пиначевского перевала. Если погодные условия задержат переход, день будет использован для корректировки маршрута и отдыха.
Если всё прошло по плану, то сегодня будем знакомиться с Петропавловском-Камчатским. Прогуляемся по набережной, насладимся видами бухты и тихоокеанских просторов, заглянем в уютное кафе «Бистро» и посетим Никольскую сопку с панорамным видом на Авачинскую бухту.
Для желающих можно организовать дополнительные экскурсии (за отдельную плату):
— морскую прогулку в бухту Русскую или к острову Старичков;
— однодневное восхождение на вулканы Мутновский или Горелый;
— экскурсию к водопадам Вачкажец или на Толмачёвское озеро.
Также можно посетить музей «Вулканариум» (за доплату) и узнать о происхождении вулканов Камчатки, особенностях их строения и извержений. Рекомендуем заглянуть в сувенирные лавки — приобрести икру, рыбу, крабов или памятные вещи. Вечером по желанию ужинаем в кафе или ресторане.
Ночуем в хостеле.
Завершение путешествия и отъезд
Наше путешествие по Камчатке подходит к концу. За эти дни мы увидели величественные вулканы, прошли десятки километров по тропам заповедной природы, искупались в горячих источниках и ощутили силу этой удивительной земли. Сегодня складываем в багаж не только сувениры, но и множество ярких впечатлений, которые останутся с нами надолго.
Перед выездом можно заехать на местный рынок, чтобы приобрести икру, рыбу или камчатские деликатесы — отличный способ увезти частичку полуострова с собой.
Так как у участников разные рейсы, для каждого будет организовано такси. Выезд из хостела — примерно за 2,5 часа до вылета. Дорога до аэропорта займёт 25–30 минут.
Приятного полёта и до новых встреч на Камчатке!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в домиках на территории Центрального кордона (2 ночи), в хостеле после похода (2 ночи)
- Трёхразовое питание на маршруте
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Сопровождение опытных местных инструкторов-проводников
- Средства от медведей, фальшфейеры (2 шт.), газовые баллоны
- Разрешение на посещение природного парка
- Спутниковый телефон
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование (таган, котлы), горелки, ветрозащитный заборчик)
- Экологические взносы за пользования рекреационными ресурсами
- Заброска части продуктов на Центральный кордон
Что не входит в цену
- Билеты до Камчатки и обратно
- Прокат личного снаряжения: рюкзак - 3000 ₽, спальник - 2000 ₽, коврик (каремат) - 300 ₽
- Питание в дороге, в городе, в хостеле - ок. 500 ₽ за приём пищи
- Медицинская страховка - от 1000 ₽ за 14 дней
- Дополнительные экскурсии