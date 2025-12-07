Встретим вас в аэропорту и отправимся к берегам Тихого океана. Вскоре перед нами откроются бескрайние просторы — рокот волн, крики чаек и километры чёрного песка.

Океан оправдывает своё имя лишь частично — он вовсе не тихий, а мощный и суровый. Самые отважные смогут искупаться в его прохладных водах, температура не превышает +8 °C.

Вечером нас ждёт знакомство у костра и проверка снаряжения перед предстоящими днями. Ночуем в палатках, готовим ужин на костре.