Топовые места Камчатки: налегке в мини-группе
Подняться на вулканы и расслабиться в горячих источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово до 12:0...
4 июл в 08:00
11 июл в 08:00
169 900 ₽ за человека
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово до 12:0...
5 июл в 08:00
12 июл в 08:00
139 900 ₽ за человека
Камчатские приключения: треккинги, сплав, морские прогулки
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово до 12:0...
4 июл в 08:00
11 июл в 08:00
159 900 ₽ за человека
