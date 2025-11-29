Вы отправитесь в морскую прогулку по Авачинской бухте, увидите вулканы, скалы Три брата и, возможно, даже дельфинов.
Пройдёте
Описание тура
Организационные детали
Важная информация. В случае неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, туман, шторм) организаторы оставляют за собой право вносить изменения в маршрут или порядок посещения объектов с сохранением общей логики тура.
Питание. В стоимость включены все завтраки и обеды-перекусы во время маршрутов со 3-го по 5-й дни. Питание организовано однотипное для всей группы. При наличии аллергий или непереносимости продуктов необходимо предупредить менеджера, но окончательная ответственность за контроль питания остаётся за участником. Для строгих диетических ограничений рекомендуется взять с собой подходящие продукты.
Транспорт. Mercedes Sprinter. Для заброски к отдалённым локациям используется вахтовка повышенной проходимости.
Возраст участников. 7-80. Дети до 7 лет не допускаются на маршрут, до 18 — в сопровождении родителей.
Уровень сложности. Средний. Тур не требует специальной подготовки. Участники должны иметь нормальную физическую форму. В программе предусмотрены ежедневные пешие прогулки: около 7 км по вулканическим полям в районе Авачинского вулкана, около 5 км в Мутновско-Горелой группе вулканов. Переходы проходят по пересечённой местности, возможны незначительные подъёмы. Маршрут комбинированный — часть дистанций преодолевается на транспорте, часть — пешком.
Программа тура по дням
Прибытие и знакомство
В первой половине дня участники прибудут в аэропорт Петропавловска-Камчатского. На групповом трансфере вы отправитесь в гостиницу, где сможете восстановить силы после перелёта. Вечером состоится общий ужин, на котором вы познакомитесь друг с другом и с гидом, получите информацию о предстоящей программе и организационных деталях.
Петропавловск-Камчатский и «Вулканариум»
Этот день будет посвящён городу. Вы прогуляетесь по центру Петропавловска-Камчатского и познакомитесь с его главными достопримечательностями. Затем посетите интерактивный музей «Вулканариум», где представлены уникальные экспозиции, посвящённые вулканической активности региона.
Во второй половине дня будет свободное время, которое можно использовать для посещения рыбного рынка — отличное место, чтобы приобрести камчатские деликатесы и сувениры.
Между вулканами и чёрный пляж Тихого океана
Утром на проходимом транспорте вы подниметесь к перевалу, расположенному между Корякским и Авачинским вулканами. Там отправитесь на прогулку по вулканическим ландшафтам и осмотрите скальный массив Верблюд — интересную природную формацию, похожую на двугорбого животного. После прогулки отправитесь к побережью Тихого океана, чтобы посетить Халактырский пляж, известный своим чёрным вулканическим песком.
Протяжённость пешей части маршрута — около 7 км.
Вулканы, гейзеры и горячие ключи
Сегодня вы отправитесь в район Мутновско-Горелой вулканической группы. Дорога пройдёт по космическим ландшафтам с видами на кратеры, лавовые поля и горные плато. По пути вы увидите крупнейшую геотермальную электростанцию страны, а также посетите природную Долину гейзеров, где повсюду встречаются горячие источники, бурлящие потоки и шипящие фумаролы.
Пешая часть маршрута составит около 5 км.
Морская прогулка по Авачинской бухте
Ваше первое знакомство с Камчаткой начнётся с морского путешествия по одной из самых живописных бухт полуострова. С борта судна вы увидите панораму сразу трёх вулканов — Авачинского, Корякского и Вилючинского. На маршруте окажутся и знаменитые скалы Три брата, ставшие одним из символов Камчатки. Будет возможность понаблюдать за морскими птицами, сивучами, а если повезёт — и за дельфинами. Для желающих также предусмотрена рыбалка.
Продолжительность прогулки составит около 4–5 часов.
Свободный день
Этот день участники смогут провести по собственному плану. По желанию можно отправиться на вертолётную экскурсию, снова выйти в море, прокатиться на каяках, повторно отправиться в сторону вулканов или расслабиться в термальных источниках. Все дополнительные активности оплачиваются отдельно.
Окончание тура
Утром — выселение из гостиницы. После этого состоится групповой трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды на маршруте с 3-го по 5-й день
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги инструкторов-проводников и водителей
- Посещение локаций по программе
- Морская прогулка по Авачинской бухте
- Входной билет в музей «Вулканариум»
- Рекреационные сборы за посещение заповедников и национальных парков
- Консультационная поддержка во время подготовки к туру
Что не входит в цену
- Перелёт до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Остальное питание
- Медицинская страховка
- Дополнительные экскурсии в свободный день
- Стоимость путешествия в разные даты зависит от даты заезда
- 27.09 - 106 500 ₽
- 20.09 - 117 100 ₽
- 06.09, 13.09 - 122 800 ₽
- 23.06 - 124 700 ₽
- 06.07, 12.07, 31.08 - 127 300 ₽
- 01.08, 07.08, 19.08 - 131 600 ₽