Вулканы, гейзеры и шум океана: активное путешествие по природным чудесам Камчатки

Увидеть пляж с чёрным песком, пройти по лавовым полям и отправиться на прогулку по Авачинской бухте
Это путешествие по Камчатке подарит насыщенные дни без ночёвок в палатках и сложных переходов.

Вы отправитесь в морскую прогулку по Авачинской бухте, увидите вулканы, скалы Три брата и, возможно, даже дельфинов.

Пройдёте
пешком по лавовым полям у подножия Авачинского вулкана и побываете на чёрном пляже Тихого океана.

Посетите Долину гейзеров в районе Мутновского вулкана с горячими источниками и шипящими фумаролами, а также заглянете в интерактивный музей «Вулканариум».

У вас будет время и для отдыха — в свободный день можно выбрать дополнительные экскурсии или расслабиться в термальных источниках.

Описание тура

Организационные детали

Важная информация. В случае неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, туман, шторм) организаторы оставляют за собой право вносить изменения в маршрут или порядок посещения объектов с сохранением общей логики тура.

Питание. В стоимость включены все завтраки и обеды-перекусы во время маршрутов со 3-го по 5-й дни. Питание организовано однотипное для всей группы. При наличии аллергий или непереносимости продуктов необходимо предупредить менеджера, но окончательная ответственность за контроль питания остаётся за участником. Для строгих диетических ограничений рекомендуется взять с собой подходящие продукты.

Транспорт. Mercedes Sprinter. Для заброски к отдалённым локациям используется вахтовка повышенной проходимости.

Возраст участников. 7-80. Дети до 7 лет не допускаются на маршрут, до 18 — в сопровождении родителей.

Уровень сложности. Средний. Тур не требует специальной подготовки. Участники должны иметь нормальную физическую форму. В программе предусмотрены ежедневные пешие прогулки: около 7 км по вулканическим полям в районе Авачинского вулкана, около 5 км в Мутновско-Горелой группе вулканов. Переходы проходят по пересечённой местности, возможны незначительные подъёмы. Маршрут комбинированный — часть дистанций преодолевается на транспорте, часть — пешком.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и знакомство

В первой половине дня участники прибудут в аэропорт Петропавловска-Камчатского. На групповом трансфере вы отправитесь в гостиницу, где сможете восстановить силы после перелёта. Вечером состоится общий ужин, на котором вы познакомитесь друг с другом и с гидом, получите информацию о предстоящей программе и организационных деталях.

2 день

Петропавловск-Камчатский и «Вулканариум»

Этот день будет посвящён городу. Вы прогуляетесь по центру Петропавловска-Камчатского и познакомитесь с его главными достопримечательностями. Затем посетите интерактивный музей «Вулканариум», где представлены уникальные экспозиции, посвящённые вулканической активности региона.

Во второй половине дня будет свободное время, которое можно использовать для посещения рыбного рынка — отличное место, чтобы приобрести камчатские деликатесы и сувениры.

3 день

Между вулканами и чёрный пляж Тихого океана

Утром на проходимом транспорте вы подниметесь к перевалу, расположенному между Корякским и Авачинским вулканами. Там отправитесь на прогулку по вулканическим ландшафтам и осмотрите скальный массив Верблюд — интересную природную формацию, похожую на двугорбого животного. После прогулки отправитесь к побережью Тихого океана, чтобы посетить Халактырский пляж, известный своим чёрным вулканическим песком.

Протяжённость пешей части маршрута — около 7 км.

4 день

Вулканы, гейзеры и горячие ключи

Сегодня вы отправитесь в район Мутновско-Горелой вулканической группы. Дорога пройдёт по космическим ландшафтам с видами на кратеры, лавовые поля и горные плато. По пути вы увидите крупнейшую геотермальную электростанцию страны, а также посетите природную Долину гейзеров, где повсюду встречаются горячие источники, бурлящие потоки и шипящие фумаролы.

Пешая часть маршрута составит около 5 км.

5 день

Морская прогулка по Авачинской бухте

Ваше первое знакомство с Камчаткой начнётся с морского путешествия по одной из самых живописных бухт полуострова. С борта судна вы увидите панораму сразу трёх вулканов — Авачинского, Корякского и Вилючинского. На маршруте окажутся и знаменитые скалы Три брата, ставшие одним из символов Камчатки. Будет возможность понаблюдать за морскими птицами, сивучами, а если повезёт — и за дельфинами. Для желающих также предусмотрена рыбалка.

Продолжительность прогулки составит около 4–5 часов.

6 день

Свободный день

Этот день участники смогут провести по собственному плану. По желанию можно отправиться на вертолётную экскурсию, снова выйти в море, прокатиться на каяках, повторно отправиться в сторону вулканов или расслабиться в термальных источниках. Все дополнительные активности оплачиваются отдельно.

7 день

Окончание тура

Утром — выселение из гостиницы. После этого состоится групповой трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды на маршруте с 3-го по 5-й день
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги инструкторов-проводников и водителей
  • Посещение локаций по программе
  • Морская прогулка по Авачинской бухте
  • Входной билет в музей «Вулканариум»
  • Рекреационные сборы за посещение заповедников и национальных парков
  • Консультационная поддержка во время подготовки к туру
Что не входит в цену
  • Перелёт до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Остальное питание
  • Медицинская страховка
  • Дополнительные экскурсии в свободный день
  • Стоимость путешествия в разные даты зависит от даты заезда
  • 27.09 - 106 500 ₽
  • 20.09 - 117 100 ₽
  • 06.09, 13.09 - 122 800 ₽
  • 23.06 - 124 700 ₽
  • 06.07, 12.07, 31.08 - 127 300 ₽
  • 01.08, 07.08, 19.08 - 131 600 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:30 и 13:30
Завершение: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, утром. Рекомендуем бронировать обратные билеты на рейсы с вылетом после 12:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор на Камчатке
Провёл экскурсии для 107 туристов
Моя команда создаёт уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. Мы специализируемся на лайт-турах с большим количеством прогулок по природным достопримечательностям и проживанием в отелях. У нас собственная
команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки путешественников. Возможно, поэтому 70% наших гостей возвращаются к нам снова. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!

