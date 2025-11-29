Важная информация. В случае неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, туман, шторм) организаторы оставляют за собой право вносить изменения в маршрут или порядок посещения объектов с сохранением общей логики тура.

Питание. В стоимость включены все завтраки и обеды-перекусы во время маршрутов со 3-го по 5-й дни. Питание организовано однотипное для всей группы. При наличии аллергий или непереносимости продуктов необходимо предупредить менеджера, но окончательная ответственность за контроль питания остаётся за участником. Для строгих диетических ограничений рекомендуется взять с собой подходящие продукты.

Транспорт. Mercedes Sprinter. Для заброски к отдалённым локациям используется вахтовка повышенной проходимости.

Возраст участников. 7-80. Дети до 7 лет не допускаются на маршрут, до 18 — в сопровождении родителей.

Уровень сложности. Средний. Тур не требует специальной подготовки. Участники должны иметь нормальную физическую форму. В программе предусмотрены ежедневные пешие прогулки: около 7 км по вулканическим полям в районе Авачинского вулкана, около 5 км в Мутновско-Горелой группе вулканов. Переходы проходят по пересечённой местности, возможны незначительные подъёмы. Маршрут комбинированный — часть дистанций преодолевается на транспорте, часть — пешком.