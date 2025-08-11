Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Доступная Камчатка-это правда,разобьем все предрассудки о дороговизне данного направления. Наша программа ни чем не уступает дорогим маршрутам, вулканы и горы те же)На маршрутах передвигаемся на вахтовках кроме городской экскурсии и на Халактырский пляж.

В нашу поездку включены сертифицированные гиды с допуском на маршрут, трансфер для передвижения, гостиница, увлекательные маршруты, включая выход в море с рыбалкой. Помощь в покупке авиабилетов. Оформляется страховка на маршруте по желанию туриста.