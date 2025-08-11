Мои заказы

Доступная Камчатка: два моря и океан, горы, вулканы, термальные источники

Доступная Камчатка - это правда. Разобьём все предрассудки о дороговизне этого направления
Описание тура

Доступная Камчатка-это правда,разобьем все предрассудки о дороговизне данного направления. Наша программа ни чем не уступает дорогим маршрутам, вулканы и горы те же)На маршрутах передвигаемся на вахтовках кроме городской экскурсии и на Халактырский пляж.

В нашу поездку включены сертифицированные гиды с допуском на маршрут, трансфер для передвижения, гостиница, увлекательные маршруты, включая выход в море с рыбалкой. Помощь в покупке авиабилетов. Оформляется страховка на маршруте по желанию туриста.

Программа тура по дням

1 день

День адаптации

Перелет из Москвы занимает 8.5 часов, разница во времени + 9 часов, довольно не просто сразу после самолета включится в путешествии и мы заботимся о вас. Первый день адаптации и акклиматизации

Вечером мы соберемся всей группой в самом пафосном ресторане Два моря и океан,будем знакомиться и есть много крабов, ежей и различные блюда из морепродуктов, а еще мы выдаем настоящий паспорт Камчатского края - это новая ветвь в направлении на Камчатке, вы будете посещать маршруты и вам будет ставиться печать о прохождении, паспорт будет совсем как настоящий, с вашей фотографией и данными

День адаптации

2 день

Морская прогулка

Выход в море в 8:00 или в 14:00 в зависимости от погодных условий, так же возможен перенос даты морской прогулки на более поздний день в связи с дождем или молоком (туман). Морская прогулка к бухте Тихая, рыбалка. По пути будет предоставлен перекус (чай, кофе, сладости, печенья)

  • морская прогулка не гарантирует удачный улов, встречу с китами, нерпами, касатками

Морская прогулка

3 день

Горный массив Вачкажец

Горный край цирков где живут медведи. Горное озеро. Водопад. Пешеходный маршрут не сложный, без резких перепадов высоты и крутых подъемов.

На маршруте будет предоставлено питание(перекус, обед, вода).

(Питание не входит в стоимость маршрута и оплачивается отдельно)

Сопровождает два гида. (Одежда для маршрута оговаривается индивидуально).

Горный массив Вачкажец

4 день

Экскурсия по городу Петропавловск - Камчатский

Экскурсия по городу,а далее по маршруту Халактырский пляж, поедем к побережью Тихого океана.

Маршрут рассчитан на 6 -8 часов. (Трансфер до начала маршрута и обратно входит в стоимость поездки). Сопровождает сертифицированный экскурсовод

На маршруте по желанию будет предоставлен обед

Организованный обед (обед не входит в стоимость программы,но мы сделаем его организуем)

Экскурсия по городу Петропавловск - Камчатский

5 день

Вулкан Горелый Термальные источники

Восхождение на вулкан Горелый, на обратном пути посетим термальные источники

Маршрут рассчитан на 10-12 часов

На маршруте по желанию будет предоставлен обед

(Трансфер туда и обратно, гид, второй гид сопровождение, обед не входит в стоимость поездки)

Вулкан Горелый Термальные источники

6 день

Резервный день

Свободный день это уникальная возможность восстановиться от насыщенных экскурсионных дней, прогуляться по городу, накупить сувениров, пройтись по местным рыбным рынкам.

Настоятельно рекомендуется: не бронировать в этот день никаких сторонних экскурсий так как данный день резервный на случай плохой погоды и невозможности выхода на маршрут в другие дни. В случае бронирования туристами в резервный день сторонней экскурсии участник группы берет на себя ответственность пропуска дня и посещение локации в случае переноса маршрута в резервный день.

Резервный день


Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в двухместном номере (при желании разместиться в отдельном одноместном номере, оплата оговаривается отдельно, а так же возможно размещение в трехместный номер при необходимости)
  • Трансфер на всех маршрутах
  • Морская прогулка
  • Два обеда на маршрутах к вулкану и горный массив Вачкажец
  • Гиды, экскурсоводы на маршрутах (Экскурсия по городу, Халактырский пляж, горный массив Вачкажец, вулкан Горелый, морская прогулка)
Что не входит в цену
  • Питание
  • Авиабилеты
  • Сувениры
  • Чаевые гидам (на ваше усмотрение)
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
О чём нужно знать до поездки

Что с собой взять:

Дождевик

Куртка теплая, удобная, не сковывающая движения

Удобная трекингова обувь, не промокающая

Резиновые сапоги

Шапка, перчатки

Полотенце, плавки, купальник, халат по необходимости, тапочки резиновые (для термальных источников)

Спрей от москитов, клещей на Камчатке нет

Денежные средства для личных покупок

Два свитера, футболки, спортивные брюки

Личные средства для гигиены(фен в гостинице имеется)

Пожелания к путешественнику

Заранее сообщить, если вы вегетарианец или имеете аллергическую реакцию на продукты. Хорошее настроение.

Визы
Виза для граждан Рф не требуется, перелет по России
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Всем привет! Меня зовут Анастасия,но мои друзья- путешественники зовут меня Ася. Когда- то я как и ты открывала для себя мир путешествий, а теперь я организатор туров по России. Со мной сбылась мечта увидеть нашу необъятную Родину- тысячи туристам. Хочешь со мной? Айда)) Я проведу тебя в этот мир необыкновенных закатов)

