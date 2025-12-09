Наша главная цель — конечно, вулканы: мы увидим Вачкажец, Клешню, Звезду, поднимемся к кратерам Горелого и Авачинского,
Описание тура
Организационные детали
Попасть на Камчатку можно одним способом — самолётом, и только в один аэропорт, который находится в городе Елизово. Из Москвы ежедневно прилетает около 5 рейсов, и большинство из них прибывает до 12:30. Время в пути — от 8 часов. Стоимость авиабилетов зависит от города вылета, сроков и количества пересадок.
Важно! Разница местного времени с московским +9 часов, поэтому, чтобы утром в 1-й день тура быть в Петропавловске-Камчатском, вылетать из Москвы нужно накануне. Будьте внимательны при выборе билетов, обращайте внимание на даты вылета и прилёта. В последний день тура вы можете брать обратные билеты на рейсы после 12:30.
Из Москвы в Петропавловск-Камчатский есть субсидированные билеты. Такими билетами могут воспользоваться пенсионеры, молодые люди до 23 лет, а также члены многодетных семей. Вы можете купить билет по льготной цене на сайте «Аэрофлота» в разделе «Субсидированные перевозки». А также на сайте S7 после выбора направления и даты полета. Стоимость билетов и сроки акции уточняйте у представителей авиакомпании.
Программа тура по дням
Центр Петропавловска-Камчатского, Халактырский пляж
Встретимся у аэропорта и поедем в исторический центр Петропавловска-Камчатского. Погуляем, а затем переместимся на Халактырский пляж с чёрным вулканическим песком. Желающие смогут освежиться в прохладных водах Тихого океана.
Вулкан Вачкажец
Позавтракав, поедем к первому вулкану на нашем пути — Вачкажец. После мощных извержений много лет назад его кратеры были разрушены и превратились в цирки. Подножие сопки покрыто берёзовым лесом, который выше сменяется зарослями ольхи и кедра. А на откосах вы сможете заметить необычные формы древнего ледникового происхождения.
Вулкан Горелый
После раннего завтрака снова в путь, на этот раз к вулкану Горелый. Поднявшись на него, словно на ладони увидим кратер и живописную кальдеру. При ясной погоде насладимся видами соседних сопок — Вилючинской и Мутновской.
Толбачинский дол
На высокопроходимом транспорте поедем к Толбачинским вулканам. Проведём в дороге почти весь день, пересекая разные климатические зоны. А у сопки Клешня разместимся в уютном глэмпинге.
Толбачинские вулканы, Мёртвый лес
После завтрака отправимся налегке на прогулку. Увидим последствия Большого Толбачинского извержения, произошедшего более полувека назад. Несмотря на прошедшее время, местность и сейчас выглядит безжизненной: поверхность земли покрыта чёрным вулканическим пеплом, повсюду торчат острые осколки застывшей лавы, вулканические бомбы и остовы погибших деревьев.
Район извержения вулкана Толбачик
Утром отправимся изучать место извержения Толбачинского вулкана, произошедшего в 2012-2013 годы. В результате территория изменилась до неузнаваемости: увидим реки застывшей лавы, из которых до сих пор выходит шипящий газ, километры вулканического пепла и полюбуемся Толбачинским долом. Заглянем в пещеры, сфотографируем причудливые сталактиты и сталагмиты, пообедаем и пустимся в обратный путь.
Треккинг по Мёртвому лесу, сопка Звезда, музеи
Утром выйдем на треккинг по Мёртвому лесу, при желании осмотрим сопку Звезда. Если успеем, посетим Этномузей и Музей медведя и узнаем много интересного о жизни коренных народов и косолапого хранителя этих мест (входные билеты оплачиваются отдельно). Сегодня переночуем в гостевом доме с термальным бассейном.
Возвращение в Елизово
Собрав вещи и покинув гостевой дом в Эссо, мы начнём долгий обратный путь. Вечером достигнем знакомой гостиницы в Елизово.
Морской круиз с рыбалкой и дегустацией
В этот день мы отправимся на прогулку по Авачинской бухте. Полюбуемся бескрайними просторами и видами на ближайшие вулканы. Остановимся у символа Камчатки — скалы Три брата — и осмотрим птичьи базары на острове Старичков. Встретим лежбища ушастых морских львов, если улыбнётся удача, увидим дельфинов и косаток, а также порыбачим.
Авачинский вулкан
В планах на день — восхождение на вулкан Авачинский. Начнём путь рано утром. Будем любоваться фумарольными полями, заполненной потоками застывшей лавы чашей и пообедаем на вершине, созерцая ошеломляющие панорамы.
Свободный день
После насыщенных дней вы сможете организовать свой досуг самостоятельно или дополнить отпуск экскурсиями за доплату.
До свидания, Камчатка
С утра отправимся на рыбный рынок, чтобы купить деликатесов, а оттуда поедем в аэропорт. Хорошего полёта!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|277 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (кроме 3 обедов)
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение внедорожным транспортом
- Работа инструкторов-проводников
- Все экскурсии по программе
- Морская прогулка с рыбалкой и дегустацией (6 часов)
- Рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников
Что не входит в цену
- Перелёты в Петропавловск-Камчатский и обратно в ваш город
- 3 обеда
- Входные билеты в музеи
- 1-местное проживание
- Страховка
- Обратите внимание: стоимость тура указана для заездов 22 июня-3 июля и 3-14 сентября. Для других дат стоимость составляет:
- 25 июня-6 июля - 288 400 ₽
- 20-31 июля - 293 800 ₽
- 31 августа-11 сентября - 285 200 ₽