Едем в сердце первозданной природы, где земля дышит огнём, а горизонты украшены грозными конусами.Наша главная цель — конечно, вулканы: мы увидим Вачкажец, Клешню, Звезду, поднимемся к кратерам Горелого и Авачинского,

а на склоне Толбачика проведём 3 ночи в панорамных купольных шатрах. Выйдем на катере в Тихий океан, чтобы порыбачить и вблизи понаблюдать за сивучами, если повезёт — также за дельфинами и косатками. Время для более спокойного отдыха тоже будет: расслабимся в термальных источниках Эссо, погуляем по Петропавловску-Камчатскому и чёрному Халактырскому пляжу. А также ежедневно будем наслаждаться местной кухней: включено трёхразовое питание, за исключением 3 обедов.

Описание тура

Организационные детали

Попасть на Камчатку можно одним способом — самолётом, и только в один аэропорт, который находится в городе Елизово. Из Москвы ежедневно прилетает около 5 рейсов, и большинство из них прибывает до 12:30. Время в пути — от 8 часов. Стоимость авиабилетов зависит от города вылета, сроков и количества пересадок.

Важно! Разница местного времени с московским +9 часов, поэтому, чтобы утром в 1-й день тура быть в Петропавловске-Камчатском, вылетать из Москвы нужно накануне. Будьте внимательны при выборе билетов, обращайте внимание на даты вылета и прилёта. В последний день тура вы можете брать обратные билеты на рейсы после 12:30.

Из Москвы в Петропавловск-Камчатский есть субсидированные билеты. Такими билетами могут воспользоваться пенсионеры, молодые люди до 23 лет, а также члены многодетных семей. Вы можете купить билет по льготной цене на сайте «Аэрофлота» в разделе «Субсидированные перевозки». А также на сайте S7 после выбора направления и даты полета. Стоимость билетов и сроки акции уточняйте у представителей авиакомпании.