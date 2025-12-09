Мои заказы

2500 км по Камчатке: вулканы, источники, океан

Покорить Горелый и Авачинский, пожить на склоне Толбачика, отправиться в морской круиз с рыбалкой
Едем в сердце первозданной природы, где земля дышит огнём, а горизонты украшены грозными конусами.

Наша главная цель — конечно, вулканы: мы увидим Вачкажец, Клешню, Звезду, поднимемся к кратерам Горелого и Авачинского,
читать дальше

а на склоне Толбачика проведём 3 ночи в панорамных купольных шатрах.

Выйдем на катере в Тихий океан, чтобы порыбачить и вблизи понаблюдать за сивучами, если повезёт — также за дельфинами и косатками.

Время для более спокойного отдыха тоже будет: расслабимся в термальных источниках Эссо, погуляем по Петропавловску-Камчатскому и чёрному Халактырскому пляжу.

А также ежедневно будем наслаждаться местной кухней: включено трёхразовое питание, за исключением 3 обедов.

Описание тура

Организационные детали

Попасть на Камчатку можно одним способом — самолётом, и только в один аэропорт, который находится в городе Елизово. Из Москвы ежедневно прилетает около 5 рейсов, и большинство из них прибывает до 12:30. Время в пути — от 8 часов. Стоимость авиабилетов зависит от города вылета, сроков и количества пересадок.

Важно! Разница местного времени с московским +9 часов, поэтому, чтобы утром в 1-й день тура быть в Петропавловске-Камчатском, вылетать из Москвы нужно накануне. Будьте внимательны при выборе билетов, обращайте внимание на даты вылета и прилёта. В последний день тура вы можете брать обратные билеты на рейсы после 12:30.

Из Москвы в Петропавловск-Камчатский есть субсидированные билеты. Такими билетами могут воспользоваться пенсионеры, молодые люди до 23 лет, а также члены многодетных семей. Вы можете купить билет по льготной цене на сайте «Аэрофлота» в разделе «Субсидированные перевозки». А также на сайте S7 после выбора направления и даты полета. Стоимость билетов и сроки акции уточняйте у представителей авиакомпании.

Программа тура по дням

1 день

Центр Петропавловска-Камчатского, Халактырский пляж

Встретимся у аэропорта и поедем в исторический центр Петропавловска-Камчатского. Погуляем, а затем переместимся на Халактырский пляж с чёрным вулканическим песком. Желающие смогут освежиться в прохладных водах Тихого океана.

2 день

Вулкан Вачкажец

Позавтракав, поедем к первому вулкану на нашем пути — Вачкажец. После мощных извержений много лет назад его кратеры были разрушены и превратились в цирки. Подножие сопки покрыто берёзовым лесом, который выше сменяется зарослями ольхи и кедра. А на откосах вы сможете заметить необычные формы древнего ледникового происхождения.

3 день

Вулкан Горелый

После раннего завтрака снова в путь, на этот раз к вулкану Горелый. Поднявшись на него, словно на ладони увидим кратер и живописную кальдеру. При ясной погоде насладимся видами соседних сопок — Вилючинской и Мутновской.

4 день

Толбачинский дол

На высокопроходимом транспорте поедем к Толбачинским вулканам. Проведём в дороге почти весь день, пересекая разные климатические зоны. А у сопки Клешня разместимся в уютном глэмпинге.

5 день

Толбачинские вулканы, Мёртвый лес

После завтрака отправимся налегке на прогулку. Увидим последствия Большого Толбачинского извержения, произошедшего более полувека назад. Несмотря на прошедшее время, местность и сейчас выглядит безжизненной: поверхность земли покрыта чёрным вулканическим пеплом, повсюду торчат острые осколки застывшей лавы, вулканические бомбы и остовы погибших деревьев.

6 день

Район извержения вулкана Толбачик

Утром отправимся изучать место извержения Толбачинского вулкана, произошедшего в 2012-2013 годы. В результате территория изменилась до неузнаваемости: увидим реки застывшей лавы, из которых до сих пор выходит шипящий газ, километры вулканического пепла и полюбуемся Толбачинским долом. Заглянем в пещеры, сфотографируем причудливые сталактиты и сталагмиты, пообедаем и пустимся в обратный путь.

7 день

Треккинг по Мёртвому лесу, сопка Звезда, музеи

Утром выйдем на треккинг по Мёртвому лесу, при желании осмотрим сопку Звезда. Если успеем, посетим Этномузей и Музей медведя и узнаем много интересного о жизни коренных народов и косолапого хранителя этих мест (входные билеты оплачиваются отдельно). Сегодня переночуем в гостевом доме с термальным бассейном.

8 день

Возвращение в Елизово

Собрав вещи и покинув гостевой дом в Эссо, мы начнём долгий обратный путь. Вечером достигнем знакомой гостиницы в Елизово.

9 день

Морской круиз с рыбалкой и дегустацией

В этот день мы отправимся на прогулку по Авачинской бухте. Полюбуемся бескрайними просторами и видами на ближайшие вулканы. Остановимся у символа Камчатки — скалы Три брата — и осмотрим птичьи базары на острове Старичков. Встретим лежбища ушастых морских львов, если улыбнётся удача, увидим дельфинов и косаток, а также порыбачим.

10 день

Авачинский вулкан

В планах на день — восхождение на вулкан Авачинский. Начнём путь рано утром. Будем любоваться фумарольными полями, заполненной потоками застывшей лавы чашей и пообедаем на вершине, созерцая ошеломляющие панорамы.

11 день

Свободный день

После насыщенных дней вы сможете организовать свой досуг самостоятельно или дополнить отпуск экскурсиями за доплату.

12 день

До свидания, Камчатка

С утра отправимся на рыбный рынок, чтобы купить деликатесов, а оттуда поедем в аэропорт. Хорошего полёта!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет277 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (кроме 3 обедов)
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение внедорожным транспортом
  • Работа инструкторов-проводников
  • Все экскурсии по программе
  • Морская прогулка с рыбалкой и дегустацией (6 часов)
  • Рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников
Что не входит в цену
  • Перелёты в Петропавловск-Камчатский и обратно в ваш город
  • 3 обеда
  • Входные билеты в музеи
  • 1-местное проживание
  • Страховка
  • Обратите внимание: стоимость тура указана для заездов 22 июня-3 июля и 3-14 сентября. Для других дат стоимость составляет:
  • 25 июня-6 июля - 288 400 ₽
  • 20-31 июля - 293 800 ₽
  • 31 августа-11 сентября - 285 200 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:30 и 13:30
Завершение: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:00-10:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор на Камчатке
Провёл экскурсии для 107 туристов
Моя команда создаёт уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. Мы специализируемся на лайт-турах с большим количеством прогулок по природным достопримечательностям и проживанием в отелях. У нас собственная
читать дальше

команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки путешественников. Возможно, поэтому 70% наших гостей возвращаются к нам снова. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!

Все туры из Камчатки