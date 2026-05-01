7 день

На выбор

Завтракаем в отеле.

Сегодня вы можете выбрать активность на свое усмотрение, также будем ориентироваться по погоде. Активности сегодняшнего дня – за доплату, бронировать их необходимо заранее.

Вариант 1: Морская прогулка к острову Старичков (14000 руб. /чел с трансфером из отеля и в отель)

Завтракаем в отеле (возможен брекфаст-бокс), после чего стартуем на групповую морскую прогулку к острову Старичков.

Во время морской прогулки мы увидим скалы Три брата, получим возможность увидеть проплывающих мимо китов, касаток и дельфинов (нужна удача!), совершим обход вокруг острова Старичков, понаблюдаем здесь за птицами, порыбачим в живописных бухтах Авачинского залива (на камбалу, линку, терпугу, окуня).

Обязательно отведаем свежесваренную уху и краба!

Также возможно проведение индивидуальной морской прогулки – запрашивайте!

Возвращаемся в отель, после чего у вас будет свободное время на отдых.

Справочно: морская прогулка длится 5 часов.

Вместимость нашего катера – до 15 человек.

Вариант 2: Морская прогулка к бухте Русская (21500 руб. /чел с трансфером из отеля и в отель)

Завтракаем в отеле (возможен брекфаст-бокс), после чего стартуем на групповую морскую прогулку в бухту Русская.

Во время морской прогулки мы увидим скалы Три брата, совершим обход вокруг острова Старичков, понаблюдаем здесь за птицами, отправимся в бухту Русская, а если повезет – сможем увидеть сивучей, китов и косаток! Желающие смогут попробовать в рыбалке.

Обязательно отведаем свежесваренную уху и другие рыбные блюда!

Справочно: морская прогулка длится 10-12 часов.

Вместимость нашего катера – до 15 человек.

Вариант 3: Поездка на рыбалку (запрашивайте какие есть возможности)

Вариант 4: Озеро Толмачево, Медвежья чаша, Апачинский бассейн (доплата – 16000 руб. /чел).

Сначала мы сделаем остановку на фотозоне Древняя Берёза Эрмана. По легенде, этой березе более 400 лет, но точных данных о ее возрасте нет. Обхватить березу могут 4 человека, взявшись за руки в хоровод.

Прогуляемся к Медвежьей Чаше (Медвежьим Маарам). Пройдемся 15-20 минут к озеру, образовавшемуся в результате взрыва вулканического газа, когда-то собравшегося под поверхностью земли. Чаша имеет правильную круглую форму. Издалека часто здесь наблюдаем медведей на берегу водоема.

Насладимся озером Толмачево. Это красивое, огромное озеро со светлым песком и характерной тундровой растительностью на берегу (кедрач, шикша, брусника, мхи). Устроим здесь обед.

Далее заедем в Апачинский санаторий и искупаемся в бассейне с термальной водой.

Вариант 5: Джип-тур по камчатским источникам (16000 руб/чел, обед включен)

Дикие Малкинские источники (по дороге остановимся в Сокочах и попробуем знаменитые пирожки). Искупаемся в источниках.

Начикинские источники (на выбор: дикие или бассейн)

Зеленовские Озерки (радоновые лечебные ванны)

Вариант 6: Прогулки на sup-бордах! (от 4500 руб. /чел + трансфер)

Выбирайте маршрут и подарите себе яркие эмоций! Стоянка забытых кораблей (в том числе на закате!), прогулка вдоль центра города, до кекуров Три брата и другие! Вас обеспечат всем снаряжением, расскажут подробный инструктаж, 100% времени вы будете под присмотром гида.

Вариант 7: Вертолетная экскурсия (примерно от 98000-105000 руб. /чел, доступные маршруты и точные цены просьба уточнять при бронировании, при летной погоде, группа до 24 чел.). Примерные маршруты:

Курильское озеро – кальдера вулкана Ксудач – Ходуткинские горячие источники

Курильское озеро — самое медвежье место не только на Камчатке, но и в России. Дело в том, что сюда на нерест заходят стада лосося, за которыми подтягиваются толпы медведей. Здесь можно наблюдать за жизнью этих удивительных животных с расстояния всего в несколько метров.

Долина Гейзеров – кальдера вулкана Узон – Налычевские горячие источники

Долина Гейзеров Камчатки неповторима, ведь в небольшом каньоне реки Гейзерной разбросаны множественные термальные источники, грязевые котлы, водопады и, конечно же, пышущие гейзеры, бурлящие и взрывающиеся сокрушительными потоками воды и пара! Недалеко от Долины гейзеров находится кальдера вулкана Узон, не менее впечатляющее и удивительное место. После любования гейзерами, вы посетите Налычевскую долину и искупаетесь в природных горячих источниках.

В вертолетные экскурсии включены: экскурсии, питание, трансфер до аэродрома из отеля и обратно.

Возможны другие маршруты!

Вариант 8: Каньон Опасный, водопад Снежный Барс (доплата 19000 руб/чел.)

Выезжаем, первая остановка нас будет ждать на Вилючинском перевале. Здесь откроется потрясающий вид на весь горный массив Вилючинского вулкана, а также на вулканы Мутновский и Горелый. Согласно ительменским легендам, Вилючинская сопка служит обиталищем для гамулов, или духов гор. Здесь мы и увидим деревянное скульптурное трио, олицетворяющее гамулов. На перевале оборудованы интересные фотозоны, имеются отличные площадки для панорамного фото.

Далее отправимся на Каньон Опасный. Путь предстоит нелегкий и неблизкий, и вот мы окажемся у разлома земли близ Мутновского вулкана. Здесь река обрушивает свои потоки с 80 метровой высоты и образует одноименный водопад Опасный. Это одно из самых впечатляющих мест на Камчатке.

После горячего обеда мы отправимся на водопад Спокойный (в 2022 году в память об альпинисте Владимире Шевцове ему присвоено имя Снежный Барс). От стоянки автомобиля нам предстоит несложный трекинг. Высота водопада около 16 метров, ширина отвесно падающего потока около 6 метров.

Вариант 9: массив Вачкажец (доплата – 16000 руб. /чел.)

Сегодня отправляемся изучать массив Вачкажец. Главными объектами массива являются две сопки и гора, которые образуют вокруг себя уникальную экосистему с водоёмами и лесами. Геологический комплекс создал ряд уникальных минералов, сформированных на основе лавы и туфа. После ряда исследований, в 2014 году, главную высотную точку не признали вулканом, хотя внешне она его напоминает.

Нас будет ждать активный, но несложный трекинг по маршруту: озеро Тахколоч – цирк – водопады. Здесь нам откроются красочные пейзажи с отличными локациями для панорамных фотографий.

Полакомимся горячим обедом после активного путешествия.

После насыщенного дня, предлагаем вам устроить релакс и посетить Начикинские источники: дикие или бассейн с легкой комфортной водой (группа кремнисто-щелочных, гидрокарбонатно-сульфатных вод), где есть оборудованные раздевалки и душ.

Вариант 10: Вулкан Горелый (16000 руб. /чел)

Выезжаем, первая остановка нас будет ждать на Вилючинском перевале. Здесь откроется потрясающий вид на весь горный массив Вилючинского вулкана, а также на вулканы Мутновский и Горелый. Согласно ительменским легендам, Вилючинская сопка служит обиталищем для гамулов, или духов гор. Здесь мы и увидим деревянное скульптурное трио, олицетворяющее гамулов. На перевале оборудованы интересные фотозоны, имеются отличные площадки для панорамного фото.

Следом отправимся к вулкану Горелый. Это действующий вулкан на юге Камчатки высотой 1829 метров над уровнем моря, который состоит из 11 конусов, имеет около 30 кратеров. Нас будет ждать относительно несложный трекинг, перепад высоты по вертикали составляет примерно 900 метров, восхождение займет около 2-3 часов. В кратерах, при хорошей погоде, вы увидите озера небесно-голубого цвета.

После активного спуска подкрепимся горячим обедом у подножия вулкана.

При желании, посмотрим на лавовые пещеры, которые возникли в результате извержений. К северу от вулкана Горелый находится 14 лавовых пещер.

Вариант 11: Посещение этнодеревни Кайныран и горячих источников Зеленовские озерки (доплата 16000 руб. /чел).

В этнодеревне вас будут ждать: Этнический концерт от Лидии Чечулиной, мастер – класс по корякским танцам, фотосессия в национальной одежде, чай с лепёшками в яранге (у костра на оленьих шкурах слушаем древние родовые песни), экскурсия в питомник ездовых собак и фотосессия с щенками. Обед включен. После чего отправимся в горячие источники (входные билеты – дополнительно оплачиваются на месте).

Вариант 12: Айсфлоатинг в Авачинской бухте (доплата – 13000 руб/чел в составе сборной группы, возможно проведение индивидуально – стоимость запрашивайте).

Это купание в воде температурой до 0С в специальных спасательных гидрокостюмах, разработанных для арктических экспедиционных и спасательных работ при низкой температуре. Используются только освидетельствованные костюмы, которые проходят ежегодные испытания, имеют паспорт и сертификат соответствия. Страховка включена. Переодеваться будем в теплой палатке, здесь же вас будет ждать перекус.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086