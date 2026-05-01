Описание тура
Групповые заезды: по субботам
Это тур для тех, для кого слово “рыбалка” – не пустой звук! Мы отправимся на ловлю краба и других морских обитателей, совместим рафтинг и речную рыбалку. В свободные дни мы можем вам организовать дополнительную рыбалку. Обязательно все приготовим и продегустируем! Отдельно сделаем камчатский стол, приготовленный из морепродуктов.
Не важно, кто вы – профессионал или любитель, вы точно получите незабываемые эмоции и всплеск азарта! А еще мы посетим топовые места Камчатки, которые нужно увидеть своими глазами.
Программа состоится от 3 участников, максимальное количество – 6. По маршруту в разные дни могут быть разные гиды. Камчатка — край с характером, и погода здесь порой диктует свои правила: мы оставляем за собой право менять очередность экскурсий, а также изменить маршрут в следствии неблагоприятных погодных условий! Главный приоритет — ваша безопасность и яркие впечатления.
При группе от 3 участников вы можете запросить проведение тура в любую дату.
Программа тура по дням
Встреча, Петропавловск-Камчатский
Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!
Встречаемся в аэропорту Елизово до 12:00: ориентируемся на время прилета рейсов Москва-Петропавловск-Камчатский, иные согласуем в индивидуальном порядке.
Знакомимся с гидом-водителем и отправляемся в путь. Первым делом посмотрим арт-объект «Здесь начинается Россия»: этот памятник посвящен медведице с медвежонком, которые отлиты в натуральную величину. Памятник установлен на фоне панорамы сразу пяти камчатских вулканов!
Приедем в Петропавловск-Камчатский, где пообедаем в формате перекуса и выпьем горячие чай или кофе.
Прогуляемся в центре города вдоль набережной Авачинской бухты. Вдохнем запах океана, послушаем рассказ об истории Камчатки, увидим основные достопримечательности Петропавловска-Камчатского.
Далее поднимемся на смотровую площадку на Никольской сопке. Это небольшой хребет, максимальная высота которого насчитывает 108 метров. Сопка насчитывает большое количество памятников на своих склонах, которые были возведены в честь обороны города в 1854 году.
При желании, вы можете продолжить сегодняшний день следующими опциями, которые необходимо забронировать заранее:
1. Посещение Вулканариума.
Этот научно-познавательный музей посвящен вулканам Камчатки и мира. Вы сможете сами потрогать экспонаты, так как музей – интерактивный!
Справочная информация: цена с аудиогидом – 1200 руб. /чел, экскурсия с гидом – 1500 руб. /чел, с дегустацией 4 видов варенья и иван-чаем – 2500 руб. /чел, с дегустацией рыбных деликатесов и икры – 3500 руб. /чел.
2. Трекинг до Камчатского камня – или самостоятельно, или с нашим гидом за доплату 5000 руб/чел.
Камчатский камень — это народное название одинокой скалы, которая возвышается на предвершине горы Раковая (514 метров над уровнем моря). Она находится в черте города Петропавловск-Камчатский, в районе Копай. Панорама с Камчатского камня открывает захватывающий вид на вулканы, Авачинскую бухту и Тихий океан. Маршрут проходит через берёзовый лес с участками ольхового и кедрового стланика.
3. Посещение термальных бассейнов в Паратунке – за доплату 3000 руб. /чел., входные билеты в бассейн оплачиваются на месте.
Паратунка находится в 70 км. от Петропавловска-Камчатского, известна своими целебными термальными водами. Вода в источниках имеет температуру от 37 до 45 градусов.
Заселяемся в отель Петропавловск, Альфа Гест, Начальник Камчатки, Три лыжи, Арсеньев, Звездный Комфорт, Отель Пик 3456, КлючОтель, Крафт Хаус, Версайлес, Пеликен, Комфорт (гостиница). Размещение – на усмотрение организатора, базовые отели без выбора. Возможны другие отели или повышение категории номеров – по запросу, с коррекцией цены, при наличии мест и по согласованию с туристом.
Вы также можете забронировать отель или апартаменты самостоятельно, мы скорректируем стоимость тура. Адрес просьба согласовать с организатором, чтобы он был в зоне, откуда мы вас сможем забрать на экскурсии.
Халактырский пляж, сопка Мишенная, Три брата
Завтракаем в отеле.
Сперва отправимся на Халактырский пляж. Шум прибоя и чёрный вулканический песок – лучший Камчатский релакс! Прогуляемся по оборудованным тематическим зонам, почувствуем мощь стихии – океана.
!!! Также мы можем начать наш день совсем рано и встретить рассвет на берегу Тихого океана! Будет очень романтично! Доплата от 5 тыс/чел., зависит от количества желающих – запрашивайте, ранний выезд состоится только при благоприятной погоде.
Далее мы посетим смотровую площадку на сопке Мишенная, где открываются живописные виды на Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Авачинскую бухту и всю гряду домашних вулканов. Это отличная фотозона, чтобы остановиться и сделать панорамные кадры!
По пути к мысу Маячный задержимся у смотровой с видом на кекуры Три брата, бухты Большая и Малая Лагерная. Три брата – это группа из трех базальтовых скал, выступающих из воды в форме столбов, одни из символов Камчатки.
Устроим обед в виде перекуса с чаепитием на берегу бухты Большая или Малая Лагерная.
Следующей остановкой станет мыс Маячный. Это форпост Камчатки со стороны Авачинской бухты, куда с Тихого океана заходят суда, здесь располагается режимный объект – Петропавловский маяк, а раньше находилась пограничная застава. Внизу у кромки воды находится каменистый пляж, над которым нависают эффектные отвесные скалы. На них можно увидеть птиц, облюбовавших это место для своих гнезд.
Возвращаемся в отель.
Крабалка
Встаем рано, завтракаем в отеле (формат брекфаст-боксов).
С раннего утра утра мы отправимся на Крабовое Сафари в Авачинской бухте в составе сборной группы!
В нашем приключении мы не только будем добывать крабов, но и приготовим их, устроим дегустацию прямо на берегу Тихого океана, в спокойной и красивой тихой бухте на пляже. Краб, пойманный и приготовленный своими руками гораздо вкуснее, чем с местного рынка. Вы пройдете весь путь самостоятельно: от постановки ловушек до трапезы на свежем воздухе!
Основной объект лова: краб-стригун, в прилове – моллюск-трубач и морские ежи
Пример тайминга: Снаряжение ловушек – 08:00: постановка на воду – выход в море – постановка ловушек – переборка ловушек – 12:00: возвращение на берег – чистка – приготовление – кемпинг/дегустация морепродуктов до 16:00.
После такого насыщенной программы вернемся в отель, чтобы подготовиться к следующему дню.
Мини-долина Гейзеров, камчатский стол
Завтракаем в отеле.
Выезжаем, первая остановка нас будет ждать на Вилючинском перевале. Здесь откроется потрясающий вид на весь горный массив Вилючинского вулкана, а также на вулканы Мутновский и Горелый. Согласно ительменским легендам, Вилючинская сопка служит обиталищем для гамулов, или духов гор. Здесь мы и увидим деревянное скульптурное трио, олицетворяющее гамулов. На перевале оборудованы интересные фотозоны, имеются отличные площадки для панорамного фото.
Далее отправимся к Дачным источникам, которые находятся недалеко от Мутновского вулкана и совсем рядом с Мутновской геотермальной станцией. Мы окажемся в месте, похожем на знаменитую Долину Гейзеров. Вы увидите парящие фумаролы, почувствуете, как Земля дышит, бурлит, парит. Отсюда нам откроются живописные панорамные виды на вулканы, луга и снежники.
После активной прогулки нас будет ждать камчатский стол из даров Тихого океана: вы полакомитесь крабом (фаланги очищенные), красной икрой, красной рыбой солёной и копченой, палтусом.
На обратном пути искупаемся в Верхне-Паратунских источниках (выберем одну из база отдыха с термальными бассейнами). Здесь вы расслабитесь после физических нагрузок в тёплой водичке и получите заряд энергии. Отличное завершение дня!
Возвращаемся в отель.
Сплав по реке Быстрой
Завтракаем в отеле. Нужно будет заказать брекфаст-боксы, так как у нас будет ранний выезд в 4-5 утра.
Сегодня нас ждет очень увлекательный и зрелищный вид отдыха – сплав на рафтах по реке Быстрая в составе сборной группы. Несмотря на название, это очень спокойная и дружелюбная река, в которой нерестятся разные виды лососевых пород. Здесь обитают чавыча, кижуч и нерка, голец, микижа и кунджа.
До места посадки в рафты нас ждет путь длиной в 136 км. После чего отправляемся в путешествие протяженностью 15 км.
Сплавляясь, мы будем наслаждаться красивыми скалистыми берегами, покрытыми кедровым стланником и рощами каменной березы. Зачастую мы здесь наблюдаем, как вдоль реки гуляет или ловит рыбку хозяин Камчатской Земли – косолапый медведь. Ему совершенно нет дела до сплавляющихся туристов, зато ваша фотоколлекция будет в восторге. На стоянках для рыбалки всем желающим выдадут рыболовные снасти и болотные сапоги.
Из улова мы непременно сварим камчатскую уху! Когда посчастливится поймать рыбу с икрой, обязательно сделаем свежую икру – пятиминутку! То еще лакомство!
В отель вернемся к 22 часам вечера.
Гора Верблюд
Завтракаем в отеле.
Сегодня отправимся к подножию Авачинского вулкана – горе Верблюд.
Она расположена на перевале между Авачинским и Корякским вулканами. Экструзия Верблюд (второе ее название – скала Двугорбая) образовалась выдавливанием магмы в результате вулканических извержений. Открывающиеся виды никого не оставят равнодушными: неповторимый вулканический ансамбль горных гигантов, как будто специально воздвигнутых природой, чтобы встречать и провожать гостей Камчатки. Вы увидите группу домашних вулканов: Авачинский, Корякский, Козельский, Арик и Ааг.
Путешествуя к подножию Авачинского вулкана, обязательно встретим евражек (берингийских сусликов). Это дружелюбные и любопытные грызуны. Встреча с ними – всегда дарит положительные эмоции и неописуемый восторг! Но кормить этих животных нельзя, поэтому просто понаблюдаем за ними!
Совершить трекинг на гору Верблюд мы сможем только в благоприятную погоду. Или вы можете остаться отдыхать у подножия и наслаждаться пейзажами.
После трекинга нас будет ждать вкусный обед.
Завершим сегодняшнее путешествие купанием в Зеленовских озерках (на ваш выбор: старые или новые Озерки, с радоновыми целебными ваннами).
Возвращаемся в отель.
На выбор
Завтракаем в отеле.
Сегодня вы можете выбрать активность на свое усмотрение, также будем ориентироваться по погоде. Активности сегодняшнего дня – за доплату, бронировать их необходимо заранее.
Вариант 1: Морская прогулка к острову Старичков (14000 руб. /чел с трансфером из отеля и в отель)
Завтракаем в отеле (возможен брекфаст-бокс), после чего стартуем на групповую морскую прогулку к острову Старичков.
Во время морской прогулки мы увидим скалы Три брата, получим возможность увидеть проплывающих мимо китов, касаток и дельфинов (нужна удача!), совершим обход вокруг острова Старичков, понаблюдаем здесь за птицами, порыбачим в живописных бухтах Авачинского залива (на камбалу, линку, терпугу, окуня).
Обязательно отведаем свежесваренную уху и краба!
Также возможно проведение индивидуальной морской прогулки – запрашивайте!
Возвращаемся в отель, после чего у вас будет свободное время на отдых.
Справочно: морская прогулка длится 5 часов.
Вместимость нашего катера – до 15 человек.
Вариант 2: Морская прогулка к бухте Русская (21500 руб. /чел с трансфером из отеля и в отель)
Завтракаем в отеле (возможен брекфаст-бокс), после чего стартуем на групповую морскую прогулку в бухту Русская.
Во время морской прогулки мы увидим скалы Три брата, совершим обход вокруг острова Старичков, понаблюдаем здесь за птицами, отправимся в бухту Русская, а если повезет – сможем увидеть сивучей, китов и косаток! Желающие смогут попробовать в рыбалке.
Обязательно отведаем свежесваренную уху и другие рыбные блюда!
Справочно: морская прогулка длится 10-12 часов.
Вместимость нашего катера – до 15 человек.
Вариант 3: Поездка на рыбалку (запрашивайте какие есть возможности)
Вариант 4: Озеро Толмачево, Медвежья чаша, Апачинский бассейн (доплата – 16000 руб. /чел).
Сначала мы сделаем остановку на фотозоне Древняя Берёза Эрмана. По легенде, этой березе более 400 лет, но точных данных о ее возрасте нет. Обхватить березу могут 4 человека, взявшись за руки в хоровод.
Прогуляемся к Медвежьей Чаше (Медвежьим Маарам). Пройдемся 15-20 минут к озеру, образовавшемуся в результате взрыва вулканического газа, когда-то собравшегося под поверхностью земли. Чаша имеет правильную круглую форму. Издалека часто здесь наблюдаем медведей на берегу водоема.
Насладимся озером Толмачево. Это красивое, огромное озеро со светлым песком и характерной тундровой растительностью на берегу (кедрач, шикша, брусника, мхи). Устроим здесь обед.
Далее заедем в Апачинский санаторий и искупаемся в бассейне с термальной водой.
Вариант 5: Джип-тур по камчатским источникам (16000 руб/чел, обед включен)
Дикие Малкинские источники (по дороге остановимся в Сокочах и попробуем знаменитые пирожки). Искупаемся в источниках.
Начикинские источники (на выбор: дикие или бассейн)
Зеленовские Озерки (радоновые лечебные ванны)
Вариант 6: Прогулки на sup-бордах! (от 4500 руб. /чел + трансфер)
Выбирайте маршрут и подарите себе яркие эмоций! Стоянка забытых кораблей (в том числе на закате!), прогулка вдоль центра города, до кекуров Три брата и другие! Вас обеспечат всем снаряжением, расскажут подробный инструктаж, 100% времени вы будете под присмотром гида.
Вариант 7: Вертолетная экскурсия (примерно от 98000-105000 руб. /чел, доступные маршруты и точные цены просьба уточнять при бронировании, при летной погоде, группа до 24 чел.). Примерные маршруты:
Курильское озеро – кальдера вулкана Ксудач – Ходуткинские горячие источники
Курильское озеро — самое медвежье место не только на Камчатке, но и в России. Дело в том, что сюда на нерест заходят стада лосося, за которыми подтягиваются толпы медведей. Здесь можно наблюдать за жизнью этих удивительных животных с расстояния всего в несколько метров.
Долина Гейзеров – кальдера вулкана Узон – Налычевские горячие источники
Долина Гейзеров Камчатки неповторима, ведь в небольшом каньоне реки Гейзерной разбросаны множественные термальные источники, грязевые котлы, водопады и, конечно же, пышущие гейзеры, бурлящие и взрывающиеся сокрушительными потоками воды и пара! Недалеко от Долины гейзеров находится кальдера вулкана Узон, не менее впечатляющее и удивительное место. После любования гейзерами, вы посетите Налычевскую долину и искупаетесь в природных горячих источниках.
В вертолетные экскурсии включены: экскурсии, питание, трансфер до аэродрома из отеля и обратно.
Возможны другие маршруты!
Вариант 8: Каньон Опасный, водопад Снежный Барс (доплата 19000 руб/чел.)
Выезжаем, первая остановка нас будет ждать на Вилючинском перевале. Здесь откроется потрясающий вид на весь горный массив Вилючинского вулкана, а также на вулканы Мутновский и Горелый. Согласно ительменским легендам, Вилючинская сопка служит обиталищем для гамулов, или духов гор. Здесь мы и увидим деревянное скульптурное трио, олицетворяющее гамулов. На перевале оборудованы интересные фотозоны, имеются отличные площадки для панорамного фото.
Далее отправимся на Каньон Опасный. Путь предстоит нелегкий и неблизкий, и вот мы окажемся у разлома земли близ Мутновского вулкана. Здесь река обрушивает свои потоки с 80 метровой высоты и образует одноименный водопад Опасный. Это одно из самых впечатляющих мест на Камчатке.
После горячего обеда мы отправимся на водопад Спокойный (в 2022 году в память об альпинисте Владимире Шевцове ему присвоено имя Снежный Барс). От стоянки автомобиля нам предстоит несложный трекинг. Высота водопада около 16 метров, ширина отвесно падающего потока около 6 метров.
Вариант 9: массив Вачкажец (доплата – 16000 руб. /чел.)
Сегодня отправляемся изучать массив Вачкажец. Главными объектами массива являются две сопки и гора, которые образуют вокруг себя уникальную экосистему с водоёмами и лесами. Геологический комплекс создал ряд уникальных минералов, сформированных на основе лавы и туфа. После ряда исследований, в 2014 году, главную высотную точку не признали вулканом, хотя внешне она его напоминает.
Нас будет ждать активный, но несложный трекинг по маршруту: озеро Тахколоч – цирк – водопады. Здесь нам откроются красочные пейзажи с отличными локациями для панорамных фотографий.
Полакомимся горячим обедом после активного путешествия.
После насыщенного дня, предлагаем вам устроить релакс и посетить Начикинские источники: дикие или бассейн с легкой комфортной водой (группа кремнисто-щелочных, гидрокарбонатно-сульфатных вод), где есть оборудованные раздевалки и душ.
Вариант 10: Вулкан Горелый (16000 руб. /чел)
Следом отправимся к вулкану Горелый. Это действующий вулкан на юге Камчатки высотой 1829 метров над уровнем моря, который состоит из 11 конусов, имеет около 30 кратеров. Нас будет ждать относительно несложный трекинг, перепад высоты по вертикали составляет примерно 900 метров, восхождение займет около 2-3 часов. В кратерах, при хорошей погоде, вы увидите озера небесно-голубого цвета.
Следом отправимся к вулкану Горелый. Это действующий вулкан на юге Камчатки высотой 1829 метров над уровнем моря, который состоит из 11 конусов, имеет около 30 кратеров. Нас будет ждать относительно несложный трекинг, перепад высоты по вертикали составляет примерно 900 метров, восхождение займет около 2-3 часов. В кратерах, при хорошей погоде, вы увидите озера небесно-голубого цвета.
После активного спуска подкрепимся горячим обедом у подножия вулкана.
При желании, посмотрим на лавовые пещеры, которые возникли в результате извержений. К северу от вулкана Горелый находится 14 лавовых пещер.
Вариант 11: Посещение этнодеревни Кайныран и горячих источников Зеленовские озерки (доплата 16000 руб. /чел).
В этнодеревне вас будут ждать: Этнический концерт от Лидии Чечулиной, мастер – класс по корякским танцам, фотосессия в национальной одежде, чай с лепёшками в яранге (у костра на оленьих шкурах слушаем древние родовые песни), экскурсия в питомник ездовых собак и фотосессия с щенками. Обед включен. После чего отправимся в горячие источники (входные билеты – дополнительно оплачиваются на месте).
Вариант 12: Айсфлоатинг в Авачинской бухте (доплата – 13000 руб/чел в составе сборной группы, возможно проведение индивидуально – стоимость запрашивайте).
Это купание в воде температурой до 0С в специальных спасательных гидрокостюмах, разработанных для арктических экспедиционных и спасательных работ при низкой температуре. Используются только освидетельствованные костюмы, которые проходят ежегодные испытания, имеют паспорт и сертификат соответствия. Страховка включена. Переодеваться будем в теплой палатке, здесь же вас будет ждать перекус.
На выбор
Завтракаем в отеле.
Сегодня также будет день, в котором вы сможете выбрать экскурсии на ваше усмотрение. Описание экскурсий смотрите в программе седьмого дня, забронировать их необходимо заранее.
Посещение рынка, трансфер домой
Завтракаем в отеле, выселение до 12:00.
Перед вылетом обязательно купим морепродукты, камчатскую икру, а также приобретем сувениры для друзей и родственников! Для этого заедем на местный рынок. Чтобы продукты не испортились, обязательно попросите все положить в термопакет!
Далее следуем в аэропорт (советуем выбирать не самый ранний обратный рейс). Прощаемся и обещаем вернуться еще раз!
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт
- Транспортное обслуживание на внедорожнике по программе
- Услуги гида-водителя
- Работа координатора тура
- Проживание 8 ночей в отеле Петропавловск - номера эконом с видом на вулканы, стандартные номера: Начальник Камчатки, Альфа Гест, Три лыжи, Арсеньев, Звездный Комфорт, Отель Пик 3456, КлючОтель, Крафт Хаус, Версайлес, Пеликен, Комфорт (гостиница). Стоимость дана за одного человека при двухместном размещении. Размещение в базовых отелях - на усмотрение организатора. Возможны другие отели для размещения или повышение категории номеров - по согласованию, с возможной коррекцией цены
- Также возможно проведение данной программы при самостоятельном бронировании отеля или апартаментов - мы вычтем из программы стоимость размещения
- Питание: завтраки в отелях, обеды на включенных экскурсиях
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Одноместное размещение - доплата от 20 тыс. руб. (точную сумму запрашивайте), подселения нет
- Экскурсии, перечисленные для выбора в свободный день
- Рассвет на Халактырском пляже - от 5000 руб. /чел
- Входные билеты в термальные бассейны и источники
- Трекинг на Камчатский камень - 5000 руб. /чел
- Поездка в Паратунку в День 1 - 3000 руб. /чел
- Экскурсия в музей Вулканариум
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Что важно знать о туре?
Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Размещение
Размещение в базовых отелях – на усмотрение организатора. Возможны другие отели для размещения или повышение категории номеров – по согласованию, с возможной коррекцией цены. Вы также можете забронировать отель или апартаменты самостоятельно, мы скорректируем стоимость тура. Адрес просьба согласовать с организатором, чтобы он был в зоне, откуда мы вас сможем забрать на экскурсии.
Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Проведение данного тура возможно также и в индивидуальном формате, только для вашей семьи и компании, без других путешественников в группе. Расчет делается отдельно.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?
Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.
Рассадка в транспорте
Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.
Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.