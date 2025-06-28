После завтрака вас ждёт программа на выбор (за дополнительную плату): можно отправиться на озеро Толмачёво, покататься на джипах или полететь на вертолёте в долину Гейзеров, Опасный каньон или вулканы. Многие экскурсии зависят от погоды и транспортной доступности на момент поездки, поэтому мы не стали включать их в программу заранее — определимся уже на месте.

Вариант 1: Экскурсия на озеро Толмачёво, Медвежью чашу и Апачинский бассейн

Сделаем отличные снимки в фотозоне Древняя Береза Эрмана, прогуляемся к Медвежьей чаше — озеру, образованному из-за взрыва вулканического газа и пообедаем на берегу песчаного озера Толмачево (обед входит в стоимость). После этого заедем в Апачинский санаторий и искупаемся в целебных источниках. Вечером мы отвезем вас в Петропавловск-Камчатский или аэропорт.

Вариант 2: Джип-тур по камчатским источникам

Вас ждет купание в Малкинских и Начикинских источниках, а также в радоновых лечебных ванная Зеленовские Озерки.

Вариант 3: Прогулки на sup-бордах

Самый бюджетный и при этом интересный вариант — покататься на сапах. Вы увидите стоянку заброшенных кораблей и кекуры Три брата, а ещё сможете полюбоваться Петропавловском-Камчатским с нового ракурса.

Вариант 4: Вертолётная экскурсия

Этот вариант возможен только при лётной погоде. Группа набирается до 24 человек, стоимость зависит от количества людей в группе — 70-85 000 руб. за человека. Вы увидите фантастически красивое и дикое Курильское озеро. Здесь можно встретить много медведей — косолапые ловят здесь лосось, который идёт на нерест. Вы понаблюдаете медведей совсем близко, при этом вас будет сопровождать опытный гид — можете чувствовать себя в безопасности.

На вертолёте можно отправиться и в долину Гейзеров. Огромное количество термальных источников, грязевых котлов и бурлящих гейзеров, взрывающиеся поисками воды и пара — ради такого стоит лететь так далеко! Ещё доберёмся до кальдеры (котловины) вулкана Узон, а потом заглянем в Налычевскую долину и искупается в горячих источниках.

По запросу можно подобрать и другой вертолётный маршрут.

Вариант 5: Опасный каньон и водопад Снежный Барс

Проехать по этому маршруту можно не всегда, так что программа будет зависеть от погодных условий. Доберёмся до Вилючинского перевала с фантастическим видом сразу на несколько вулканов. Здесь есть необычные фотозоны — можно сделать красивые кадры.

Потом доедем до одного из самых впечатляющих мест на Камчатке — каньона Опасный. Здесь находится огромный 89-метровый водопад. После обеда вас ждёт ещё один водопад Снежный Барс. Устроим небольшой треккинг, а потом поедем обратно в гостиницу.

Вариант 6: массив Вачкажец

Отправимся наслаждаться сопками, живописными водоёмами и невероятными лесными массивами. Всё это образовалось на лавовых покровах. Проследуем по маршруту от озера Тахколоч до водопадов, любуясь камчатскими красотами. После треккинга пообедаем и поедем на Начикинские источники. Желающие смогут искупаться.

Вариант 7: Вулкан Горелый

Сначала вас ждёт Вилючинский перевал с фантастическими видами на вулканы (как и в предыдущей программе), а потом доберёмся до вулкана Горелый. Это действующий вулкан, у которого около 30 кратеров. Устроим небольшой треккинг примерно на 2-3 часа. Если повезёт с погодой, вы увидите в кратерах небесно-голубые озера — невероятное зрелище!

После горячего обеда заглянем в лавовые пещеры, которые возникли в результате извержений. Затем вернёмся в отель.

Вариант 8: остров Старичков

Помчим на катере к скалам Три брата и острову Старичков. Если повезёт, увидим дельфинов, касаток и китов. Встанем в одной из уютных бухточек Авачинского залива и устроим рыбалку — здесь хорошо клюет окунь, камбала и терпуга. Затем у нас будет обед — свежесваренная уха. Полюбуемся природой, послушаем щебет птиц и вернёмся в отель. У вас будет свободное время.

Вариант 9: Морская прогулка к бухте Русская

В 09:00 стартуем. Выплываем к бухте Русская. Во время морской прогулки увидим скалы Три брата и остров Старичков. Если повезёт, увидим касаток, китов и сивучей. Желающие попробуют свои силы в рыбалке, после чего мы попробуем свежесваренную уху и другие рыбные блюда.

Вариант 10: Поездка в этнодеревню и Зеленовские озерки

Посетим этнодеревню «Кайныран», где насладимся этническим концертом от Лидии Чечулиной, побываем на мастер-классе по корякским танцам, пофтографируемся в национальной одежде и усядемся у костра на оленьих шкурах в яранге, попьём чая с лепёшками под древние родовые песни. А ещё заглянем в питомник ездовых собак и сделаем милые кадры с щенками. После обеда (включён в стоимость) поедем на горячие источники Зеленовские озерки. Входные билеты оплачивается дополнительно на месте.