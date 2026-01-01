Описание тура
Все краски природы и разнообразие флоры и фауны полуострова сосредоточились в данном продолжительном туре. Массивы исполинов-хранителей Камчатки, горячие термальные источники, спадающие горные реки и водопады, могучий и величественный океан все это станет яркой главой вашей жизни и пополнит копилку теплых воспоминаний и эмоций.
Посетив Легендарные маршруты Камчатки, вы влюбитесь в полуостров и обязательно захотите навестить его вновь.
Почему мы?
- Экскурсии осуществляются только на японских внедорожниках, повышенной проходимости, которые профессионально подготовлены к бездорожью.
- Маршруты оснащены системой спутниковой связи и всем необходимым снаряжением. Мы гарантируем безопасность каждого нашего гостя.
- Наши группы сопровождаются высококвалифицированными специалистами, которые проведут не только интересную и увлекательную экскурсию, а также позаботятся о комфорте наших туристов на протяжении всего маршрута.
- Наши гости наши друзья. Все наши туры проходят в свободной, дружеской и теплой атмосфере. Мы всегда находим компромиссы и учитываем пожелания каждого.
Программа тура по дням
Встреча гостей при бронировании от 2-х человек
Мы встречаем наших гостей в аэропорту, переезжаем на Стеллу здесь начинается Россия потом развозим вас помывшим адресам проживания в Петропавловске-камчатском.
Встречу вас в аэропорту в любое время
Продолжительность: 2 часа.
Каньон опасный+Лавовые пещеры
Ребята на Мутновском вулкане 08.2022 сошла сель(земляная лавина) и природный парк закрыл маршрут, откроют или нет на время вашего прибытия не кто не скажет точно. Но мы этот маршрут не отменяем, и пока мы делаем замену на лавовые пещеры, то есть мы так же подъезжаем к вулкану Иутновскому к его подножью и посещаем каньон Опасный, это самый высокий водопад свободного падения на Камчатке, и делаем переезд через кальдеру к лавовым пещерам вулкана Горелого,
выезд с города в 6.30-7.30
переезд до подножья вулкана
перекус
спук к месту стоянки, обед
Возвращение в город
Вулкан Горелый
Мы продолжаем наше путешествие подъемом на вулкан Горелый. Освоение этого исполина не вызывает большой сложности и занимает примерно 2,5 3 часа. В 8:00 наша группа просыпается и завтракает на свежем воздухе, затем мы переезжаем к подножию вулкана. Гид проводит обязательный инструктаж по технике безопасности, и мы начинаем наше восхождение к вулканическим кратерам. Путь проходит через необычные и, местами, мистические места каменистого гиганта. Мы пройдем по старым лавовым потокам и шлаковым полям, которые хранят в себе частички истории нашей природы. Горелый вулкан является действующим вулканом Камчатки. Тысячелетия назад на месте вулкана был расположен огромный щитовидный вулкан, но со временем его вершинная часть осела под собственной тяжестью, образовав внушительную кальдеру. Дно кальдеры покрылось активными кратерами, извержения которых и сформировали современный вулканический массив. На просторах территории Горелого вулкана расположились многочисленные озера, горячие газовые фумаролы и десятки шлаковых конусов. Образовавшаяся в древние времена кальдера по-прежнему остается действующей. Особого внимания заслуживают кратеры, в которых во времена исторических извержений была максимальная активность. Теперь они заполнены кислотными озерами и выглядят крайне необычно и мистически. Самые выделяющиеся кратеры вулканического массива Горелый Голубое озеро и Активный. Кратер Голубое озеро получил свое название за счет яркого голубого озера, расположенного внутри. В период активности вулкана озеро выкипает, меняя свою форму и цвет. В кратере Активный сосредоточена вся активная деятельность. Дно заполнено оранжевым кислотным озером, а берега просматриваются в пелене фумарольных газов. Спуск к Активному кратеру очень опасен, так как воздух пропитан едкими ядовитыми сернистыми газами. Примерно каждые 20 лет вулкан Горелый демонстрирует свою мощь, извергая обжигающие потоки лавы, растягивающиеся на десятки километров по поверхности. Его неутихающая активность создала вокруг грозный, но в тоже время притягательный пейзаж. Застывшая бордовая лава, изрезанное трещинами плоское дно кальдеры, которое устлано ковром из черного вулканического песка все эти особенности делают этот вулкан, действительно, уникальным памятником природы. Поднявшись к кратерам вулкана и осмотрев их, нас ждет небольшой отдых и перекус на склоне. Здесь мы насладимся изумительными видами своеобразного ландшафта и приступим к спуску. В целом подъем и спуск займут у нас примерно 4 5 часов. По возвращению в лагерь мы обедаем и свободное время провождения в лагере, ужин и готовимся к ночевке в лагере
Выезд в 6.30-7.30
Переезд до подножья 2-3 часа
Перекус подготовка к подьему
Восхождение, осмотр кратера
Спуск обед
Возвращение в город 17.00-19.00
Мутновская Геотермальная Электростанция
Наше знакомство с полуостровом продолжается. Сегодня мы отправляемся к Мутновской Геотермальной Электростанции (Дачные источники) и водопадам Косы Вероники у ручья Спокойного. В 9:00 наша группа отправится к станции. Дорога займет приблизительно 3 часа. Мутновская Геоэс это уникальная электростанция, которая находится на территории богатого геотермального месторождения. Станция не имеет аналогов в России, более того Мутновская Геоэс является одной из современных геотермальных станций в мире. Комплекс расположен в живописной долине у подножия Мутновского вулкана в 116 км от Петропавловска-Камчатского. Данный маршрут пользуется особенной популярностью среди туристов благодаря доступности. Также стоит отметить дорогу до окрестностей массива Мутновского вулкана: неописуемая красота сопок, где сочные зеленые склоны и густые леса контрастируют с кристальной белизной снежных залежей, завораживающие виды жерл вулканов и быстрых рек, а также смотровые площадки, с которых открывается прекрасный пейзаж на Вилючинскую сопку. Мы осмотрим станцию и совершим несложное восхождение на площадку с мини-гейзерами, на вершине которой нас ждет легкий перекус (чай, бутерброды, шоколад/печенье). Далее мы проследуем по лесной дороге до колоритного водопада Косы Вероники. Водопад находится на местности с величественным ландшафтом и поражает всех посетителей своей первозданной красотой. Здесь мы немного передохнем и вновь отправимся в путь. Следующая ключевая точка нашего маршрута Дачные термальные источники, расположенные в районе Мутновского вулкана на территории большого термального месторождения. Источники представляют собой активное фумарольное поле из пяти групп, состоящее из нагретых площадок, паровых котлов, мощных фонтанов и сотни маленьких струй пара. Несмотря на суровые условия и климат, флора в районе Дачных источников очень разнообразна и может похвастаться изобилием редких растений, которые находятся под охраной. Среди всего этого буйства природной красоты находится небольшой бассейн с термальной водой и примесями голубой глины, обладающий оздоровительным эффектом, где вы сможете искупаться и расслабиться после насыщенного дня. После отдыха на источниках мы завершаем нашу поездку и возвращаемся в город. Продолжительность: 10 часов
Выезд в 7.00-
переезд к станции
Перекус, подготовка к маршруту
Маршрут 5 км в обе стороны
Возвращение к стоянке авто
Обед
Переезд в город 18.00-20.00
К бухте Русская в поисках косаток и китов
К бухте русская В старину и вплоть до 1952 года бухта Русская называлась Ахомтен. Она по праву занимает одно из лидирующих мест по посещаемости среди туристов. Это место считается одной из красивейших бухт восточного побережья Камчатки. Ее крутые обрывистые склоны покрыты ковром стланика, а низменные берега в глубине бухты щедро усеяны кустарниками, травянистыми растениями, разноцветами, на местности встречаются даже заросли шиповника и клюквы. Многочисленные колонии морских птиц выбрали для своего жилища крутые берега бухты, в то время как сотни сивучей устраивают ежегодное лежбище на мысе Кекурный. Одно из самых фантастических зрелищ, ради которого каждый год наши гости выбирают данный маршрут наблюдаемые в местных водах стада касаток и китов, которые приходят сюда полакомиться. Радость встречи с этими морскими созданиями сложно описать словами разрезающие воду черные плавники и мощные струи пара гигантских обитателей Тихого океана вызывают неподдельный трепет и восхищение. К 8:00 вся наша группа собирается на пристани и размещается на катере, после чего начнется наш маршрут. Путь до Русской бухты, действительно, изумителен: скалистые образования, красочные берега поодаль создается ощущение, что вы находитесь где-то среди норвежских фьордов. Особую изюминку нашему путешествию добавляет высокая вероятность встретить морских великанов. Конечно, какая может быть морская прогулка без ловли рыбы? Это еще одно достоинство Русской бухты, которая славится своей глубоководной рыбалкой. Мы обязательно остановимся и у вас будет возможность поймать камбалу, палтуса, треску и др. Более того со дна бухты можно достать крабов и морских ежей. После морской охоты мы насладимся вкуснейшей свежей ухой и морскими гадами прямо посреди гавани. К вечеру, в 18:00, наше путешествие подходит к концу, мы прощаемся с Русской бухтой и ее жителями. Наш катер направляется к пирсу, где всем нашим гостям будет организован трансфер до гостиницы. Продолжительность: с 8.00-18.00
Сбор участников в 7.30
Переезд к яхт-причалу
Экскурсия по Авачинской бухте
Прибытие к бухте Русской, рыбалка, обед
Посещение мыса Кекурный и наблюдение за сивучами
Возвращение в порт в 18.00
Продолжительность с 8.00 до 18.00
Горный массив Вачкажец+ радоновы ванны
Следующие два дня мы посвятим восхождению. Сегодня наш маршрут проследует к массиву Вачкажец. В 9:30 мы выезжаем на экскурсию к вулкану. Горный массив Вачкажец расположен в западной части Петропавсловска-Камчаткского в 80 км от города. В давние времена из-за сильного извержения массив был разделен на три части: г. Летняя Поперечная, г. Вачкажцы и г. Вачкажец. Сегодня вулкан уже не является действующим, но не стоит забывать его мощь. В древние времена кратеры вулкана разрушались из-за сильнейших извержений и взрывов, оставив после себя огромные цирки. Это невероятно притягательное и самобытное место. Среди горного рельефа спадают каскады водопадов, а на западной стороне массива расположено крупное озеро Начинское. Оказавшись здесь, действительно, ощущаешь всю силу нашей природы, которая способная сотворить такие величественные пейзажи. Попадая в края Вачкажца, наши гости словно перемещаются в другой мир. Лесные изумрудные склоны, снежные залежи среди ярких рододендронов, ягодные кустарники, кедровые заросли и многочисленные редкие цветы, внесенные в Красную Книгу создают сказочную атмосферу и дарят незабываемые Хаски впечатления. Особый шарм и волшебство добавляют встречающиеся в скальных разломах редкие минералы: кварц и опал. Мы можем с уверенностью сказать, что горный массив Вачкажец завоюет особое место в вашем сердце. Прибыв к подножию, мы совершим радиальный выход к цирку вулкана Вачкажец. Наш подъем не отличается повышенной сложностью, соответственно подходит для всех возрастов. Далее мы проследуем по красочному маршруту к водопаду, где нас ждет небольшой отдых и перекус. После отдыха мы возвращаемся к подножию, обедаем в лагере и переезжаем на новую локацию Зеленовские озерки. Купальни Зеленовские озерки славятся своим оздоровительными свойствами. Насыщенная радоновыми и сероводородными выходами вода оказывает лечебный эффект: укрепляет иммунитет, улучшает работу сердца и способствует заживлению ран. Мы завершаем наш активный день купанием в горячих источниках. Отдохнувшие и расслабленные мы возвращаемся в гостиницу, а завтра нас ждет уже новый маршрут.
Продолжительность: 10 часов.
Сбор участников в 7.00
Переезд на джипах к началу маршрута (около 2-х часов)
Перекус, рассказ гида о местности
Экскурсия к горным циркам и водопадам
Возвращение к месту стоянки, обед
После переезд к Зеленовским Озеркам, купание в радоновых источниках
Возвращение в город
Продолжительность 7.00 - 19.00
Вулкан Авачинский/гора верблюд
Ребят выбор за вами
1й вариант: гора верблюд набор высоты 400метров протяженность пешего маршрута 5 км в обе стороны, продолжительность экскурсии с 9.00-16.00
2й вариант: восхождение на авачинский вулкан,набор высоты 1,9 км, протяженность пешего маршрута в обе стороны 16 км,продолжительность экскурсии с 6.00-22.00
один из вариантов вы выбираете самостоятельно, я группу могу поделить, но если погоды не будет для восхождения на Авачинский вулкан то все пойдут на верблюд, и если из группы 12 человек на Авачинский захотят двое а остальных на верблюд то значит поведем двоих или отправим с другой тур компанией, отмену делаем только по погоде или из за вашей физ подготовки, для этого я и поставил это восхождение в последний день, чтоб вы сами оценили свои возможности
Завершает череду подъемов к Камчатским исполинам наше восхождение к вулкану Авачинский или на гору Верблюд, выбор за вами. Авачинский вулкан находится вблизи краевого центра Петропавловска-Камчатского и является особой визиткой полуострова. Посещение этого исполина очень популярно не только среди гостей Камчатки, но и среди местных жителей. Авачинская сопка действующий вулкан, который до сих пор считается одним из самых активных в Камчатском крае. Красочные склоны, покрытые зарослями кедрового стланика и лесами из каменной березы, граничат с, расположившимися на вершине, белоснежными снегами и ледниками. Еще одна причина, почему Авачинский вулкан завоевывает сердца своих посетителей его маленькие местные жители евражки (камчатские суслики). Их многочисленные кланы обитают на Авачинском перевале и совсем не боятся гостей. Эти любопытные грызуны с радостью примут от вас угощение. В 9:00 наша группа выезжает из города. Вулкан расположен в 45 км от города. Дорога проходит среди диких лесов и красочного холмистого ландшафта. Подъехав к подножию, мы организуем легкий перекус. Пока мы завтракаем, к нам наведаются евражки. Мы сможем покормить их прямо из рук и сделать много живых фотографий. Далее наш гид проведет инструктаж, и мы начнем наше восхождение. В среднем подъем занимает около 6 часов, а спуск 2,5 4 часа. Авачинский вулкан более энергозатратный и не самый простой к освоению. Как только мы доберемся до вершины Авачинского гиганта, нам откроется прекрасная панорама на соседние вулканы и город. Насладившись захватывающими видами, мы спускаемся обратно и возвращаемся обратно в гостиницу.
Продолжительность: с 7.30-19.00
Сплав по реке Быстрая
Программа на сегодня сплав по реке Быстрая (Малкинская). В 7:00 мы выезжаем на микроавтобусе от гостиницы. Дорога не близкая, составляет 151 км и займет 3 час, окруженными зелеными густыми лесами. Подъехав к месту назначения, мы перекусим (бутерброды, горячий чай/кофе) и начнем сход на воду. Река Быстрая вторая по протяженности река Камчатки. В западных частях река разливается на протоки, за счет которых формируются многочисленные небольшие островки. Сплав проходит в спокойном режиме среди первозданного природного пейзажа: поросшие кедрачом и ольхой небольшие сопки, типичные для Камчатки заросли каменных берез и махровые зеленые равнины. На берегах мы с большой вероятностью увидим хозяина полуострова Камчатского бурого медведя, бродящего вдоль воды или ловящего рыбу. Помимо впечатляющих видов, река Быстрая это место массового нереста лососевых рыб разных видов: нерка, чавыча, кижуч, горбуша, голец и т. д. Это прекрасный маршрут для разнообразного досуга. Благодаря рельефу, здесь устраиваются сплавы с использованием различных видов плавательных средств: рафты, надувные плоты, простые лодки и байдарки. Красота окружающей природы и отменная рыбалка великолепное сочетания для душевного и активного отдыха. Все путешествие по реке очень живое и насыщенное. Наш сплав, протяженностью в 15 км, пройдет вдоль живописных берегов реки Быстрая и займет примерно 3 часа. Мы успеем не только понаблюдать за флорой и фауной местных территорий, но и, конечно же, порыбачить. После рыбалки мы будем держать курс обратно к берегу, завершая наше водное путешествие. Добравшись до суши, мы обедаем и переезжаем к следующему колоритному месту отдыха Малкинские горячие источники. Переезд не займет много времени, расстояние в 10 км мы преодолеем за 30 минут. Малкинские горячие источники расположены в красочной долине реки Ключевка. Зеленая территория бассейнов окружена сопками, покрытыми густыми лесами и зарослями кустарников. Здесь на небольшой термальной площадке пробиваются наружу из недр земли горячие ключи (80 С), вода которых смешивается с холодными речными протоками, образуя природные ванны с уникальным составом. Купание в Малкинских горячих источниках прекрасный способ расслабиться и оздоровить тело. Воды источников полезны при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях нервной системы и кожных покровов, а также в качестве лечения и профилактики болезней органов дыхания. Перед дальней дорогой домой, мы отдохнем, купаясь в природных водах Малкинских источников, а после, довольные и отдохнувшие, отправимся к гостинице. Наш путь до города составит 128 км и займет около 2 часов. Продолжительность: 10 часов.
Сбор участников в 7.00-7.30
остановка в поселке Сокочи(пирожковый рай)
Переезд к базовому лагерю
инструктаж, рассказ гида о местности
Сплав, рыбалка
Обед на берегу, прогулка по окрестностям
Купание в Малкинских диких источниках
Возвращение в город
Продолжительность с 7.00 до 19.00
Тихий Океан, Халактырский пляж+ мишенная сопка
Конечно, нельзя приехать на Камчатку и не посетить Тихий океан. Самый большой океан на планете и у вас есть возможность посетить его! В воды Тихого океана входят Берингово и Охотское море, которые омывают берега полуострова. Сам Тихий океан зиждется в трех заливах: Кроноцкий, Камчатский и Авачинский. Туристы и местные жители часто собираются на Халактырском пляже, чтобы прогуляться и отдохнуть на океане. Берег пляжа покрыт черным песком, образовавшимся в результате вулканических осадков после извержений. Мощь океанских волн, потрясающие виды на горизонт океана и город, чудесные рассветы и закаты навсегда остаются в памяти наших гостей. В 9:00 мы выезжаем от гостиницы к пляжу и проведем там примерно 3-4 часа. Остаток дня мы предложим вам для самостоятельного изучения городской черты полуострова. При желании наша команда организует экскурсию в музей Вулканариум и обзорную экскурсию по городу с посещением рыбного рынка.
Продолжительность: с10.00-15.00
программа:
сбор группы в 10.00 с ваших адресов или с ближайших остановок
переезд к океану 40 мин
прогулка по берегу океана
знакомства группы за накрытым столом)
переезд на смотровую площадку
развозим гостей по адресам
окончание в 15.00
Провожаем наших гостей
Сегодня мы прощаемся с вами! По дороге в аэропорт есть возможность напоследок заехать на местный рынок и купить морских деликатесов. У аэропорта мы провожаем вас домой. Мы надеемся, что полуостров и наши путешествия оставили у вас только приятные воспоминания. Будем рады видеть вас снова!
провожу,вас в,аэропорт в любое время,вылета
проводы и встреча группы при бронировании тура от двух человек
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги по программе тура
- Услуги инструктора-проводника, повара
- Питание на маршруте согласно программе тура
- Полный комплект базового снаряжения (кухонные принадлежности, спальник, треккинговые палки посуда, костровое оборудование) на группу
- Аренда катера на морскую прогулку
- Рекреационные сборы
- Проживание за доп плату
Что не входит в цену
- Экскурсии не по программе тура
- Размещение в гостинице (по выбору клиента) цена тура без проживания, можете самостоятельно себе подобрать жилье, трансфер с аэропорта и обратно входит в стоимость при группе 2-х и более человек
- Проживание в студиях что на фото 4000р в сутки за студию, студия вмещает 2-3 человека
- Трансфер не по программе тура
- Вертолётная экскурсия в Долину Гейзеров
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Страховка
О чём нужно знать до поездки
личное снаряжение (рюкзак, треккинговая прочная обувь, удобная для движения по горной местности, с жесткой подошвой);
ветро-влагозащитная куртка с капюшоном;
влагозащитные штаны;
запасное белье;
2-3 пары простых и шерстяных носков;
сменная обувь;
купальные принадлежности
легкий головной убор;
перчатки;
солнцезащитные очки;
средство защиты от солнечных ожогов и кровососущих насекомых;
средства личной гигиены;
фонарик;
гамаши
Пожелания к путешественнику
Жилье нужно смотреть в городе Петропавловск-Камчатский
Районы от автостанции 10го километра до автостанции комсомольская площадь(Кп)
Адреса смотрите:
Ломоносова
Проспект победы
Тушканова
Автомобилистов
50 лет октября
Проспект Рыбаков
Давыдова
Молчанова
Бохняка
Топоркова
Чубарова
Дзержинского
Ломоносова
Если Вы бронируете адрес не из этого списка, возможно я вас забирать не буду а буду назначать место сбора, советую придерживаться этих адресов
Или каждый адрес обговаривать со мной
наши студии стоят 4000р за 2х местную студию
за студию 3-4 местную цена 4500