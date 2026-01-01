7 день

Вулкан Авачинский/гора верблюд

Ребят выбор за вами

1й вариант: гора верблюд набор высоты 400метров протяженность пешего маршрута 5 км в обе стороны, продолжительность экскурсии с 9.00-16.00

2й вариант: восхождение на авачинский вулкан,набор высоты 1,9 км, протяженность пешего маршрута в обе стороны 16 км,продолжительность экскурсии с 6.00-22.00

один из вариантов вы выбираете самостоятельно, я группу могу поделить, но если погоды не будет для восхождения на Авачинский вулкан то все пойдут на верблюд, и если из группы 12 человек на Авачинский захотят двое а остальных на верблюд то значит поведем двоих или отправим с другой тур компанией, отмену делаем только по погоде или из за вашей физ подготовки, для этого я и поставил это восхождение в последний день, чтоб вы сами оценили свои возможности

Завершает череду подъемов к Камчатским исполинам наше восхождение к вулкану Авачинский или на гору Верблюд, выбор за вами. Авачинский вулкан находится вблизи краевого центра Петропавловска-Камчатского и является особой визиткой полуострова. Посещение этого исполина очень популярно не только среди гостей Камчатки, но и среди местных жителей. Авачинская сопка действующий вулкан, который до сих пор считается одним из самых активных в Камчатском крае. Красочные склоны, покрытые зарослями кедрового стланика и лесами из каменной березы, граничат с, расположившимися на вершине, белоснежными снегами и ледниками. Еще одна причина, почему Авачинский вулкан завоевывает сердца своих посетителей его маленькие местные жители евражки (камчатские суслики). Их многочисленные кланы обитают на Авачинском перевале и совсем не боятся гостей. Эти любопытные грызуны с радостью примут от вас угощение. В 9:00 наша группа выезжает из города. Вулкан расположен в 45 км от города. Дорога проходит среди диких лесов и красочного холмистого ландшафта. Подъехав к подножию, мы организуем легкий перекус. Пока мы завтракаем, к нам наведаются евражки. Мы сможем покормить их прямо из рук и сделать много живых фотографий. Далее наш гид проведет инструктаж, и мы начнем наше восхождение. В среднем подъем занимает около 6 часов, а спуск 2,5 4 часа. Авачинский вулкан более энергозатратный и не самый простой к освоению. Как только мы доберемся до вершины Авачинского гиганта, нам откроется прекрасная панорама на соседние вулканы и город. Насладившись захватывающими видами, мы спускаемся обратно и возвращаемся обратно в гостиницу.

Продолжительность: с 7.30-19.00

