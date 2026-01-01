Описание тура
Приглашаем Вас на Новогодний тур на Камчатку зимой 2025, авто-тур 5 дней. Вы увидите домашние вулканы (Корякский, Авачинский, Козельский), прокатитесь на снегоходах, с хаски в упряжке, искупаетесь в горячих лечебных источниках и на сапах сплаваете в гости к сивучам на берег Тихого океана (можем просто на авто к ним отвезти).
Съездить сюда зимой на Новогодние праздники — классный вариант. Билеты недорогие, туристов почти нет, а от вулканов и Тихого океана дух захватывает в любое время года. Кроме этого, зимой можно погонять на снегоходах и почилить в термальных источниках с окунанием в сугроб или холодную речку.
Простой, насыщенный тур заставит вас и расслабиться, и увидеть Камчатку с другой ее стороны. Присоединяйтесь!
- Джиппинг
- Горячие источники
- Этно деревня
- На сапах к сивучам
- На снегоходах к вулканам
- Долина Малки
- Паратунка
- Захватывающие дух виды
- Камчатские деликатесы
Программа тура по дням
Паратунка и заселение в гостиницу
Встреча в аэропорту. Едем в паратунку, погреемся в горячих источниках. Фото с известным памятников Здесь начинается Россия.
Заселение в квартиру или коттедж. Совместный ужин в кафе. Забираемся на смотровую вышку, увидим ночной город и откроем бутылочку шампанского.
Sup прогулка к сивучам и долина Малки
Завтрак, прогулка на сапах к сивучам. Все необходимое снаряжение выдается, будет инструктаж. По времени 1,5-2 часа. Сивучей мы увидим на пляже, также они будут плавать вокруг нас. Ощущения фантастические. (Если вы не хотите на сапах, то мы вас отвезем на авто к ним. Другая локация, шанс их увидеть на сапах 95%, в другом месте на авто 50/50).
Едем на дикие Малкинские горячие источники. (дикие, значит кабинки летние, открытые). При желании рядом есть другие со всеми удобствами, можно пойти в них. По пути купим вкусные Сокочинские пироги. Греемся в теплых целебных лужах с погружением в снежные сугробы или в холодную речку. Ужин в кафе и обратная дорога.
На снегоходах к Авачинскому перевалу
Завтракаем в кафе с видом на вулканы. Выезд к подножию Авачинского, Корякского вулканов и скале Верблюд на снегоходах в нартах по замерзшему руслу реки. Остановка в альпийском лагере. Для Вас с собой берём термос с чаем, бутерброды и Камчатские деликатесы.
Дорого в город, совместный ужин в топовом ресторане Камчатки.
Питомник собак и термо источники
Утром посетим Вулканариум. Вы узнаете много интересного про коренных жителях, экспедиции и вулканы.
Затем поедем в этно-деревню к ездовым собакам. Нас ждёт большая экскурсия и покатаемся в упряжках.
План всей программы:
- Этнический концерт.
- Корякские танцы. Совместные танцы.
- Фотосессия в нац одежде. Музей - фотозона (изба- каюра)
- В гости к медведю.
- Травяной чай в яранге и лепешки на малкинской воде.
- Катание на собачьей упряжке (самоуправление)
- Обед шурпа из оленины.
- Экскурсия на питомник ездовых собак.
Далее едем релаксировать в лечебные термальные источники с холодным лесным озером.
Мощь Тихого океана. Прощание с Камчаткой
Завтракаем в нашем любимом кафе, едем на Халактырский пляж и увидим Тихий океан с его вулканическим магнитный черным песком. Гуляем тут, смотрим на большие волны, ощущаем на себе всю мощь Тихого океана.
Затем едем на рынок покупаем сувениры, рыбку, икру домой. Также заглянем в японский магазин и можно прикупить необычные товары.
Прощание с Камчаткой.
Обратно в аэропорт автобус или такси.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа инструктора тур клуба
- Все описанные в программе экскурсии
- Аренда машин и топливо к ним. Аренда снегоходов
- Прогулка на sup досках, посещение баз отдыха
- Проживание 4 дня
- Трансфер из аэропорта
Что не входит в цену
- Авиабилеты на перелет
- Расходы личного характера (сувениры и прочее)
- Дополнительные экскурсии в не входившие в программу
- Медицинская страховка
- Питание в кафе и ресторане
- Трансфер в аэропорт
О чём нужно знать до поездки
теплая одежда
паспорт, полис
рюкзак и личные вещи
Пожелания к путешественнику
особой подготовки не требуется