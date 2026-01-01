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Описание тура

Приглашаем Вас на Новогодний тур на Камчатку зимой 2025, авто-тур 5 дней. Вы увидите домашние вулканы (Корякский, Авачинский, Козельский), прокатитесь на снегоходах, с хаски в упряжке, искупаетесь в горячих лечебных источниках и на сапах сплаваете в гости к сивучам на берег Тихого океана (можем просто на авто к ним отвезти).

Съездить сюда зимой на Новогодние праздники — классный вариант. Билеты недорогие, туристов почти нет, а от вулканов и Тихого океана дух захватывает в любое время года. Кроме этого, зимой можно погонять на снегоходах и почилить в термальных источниках с окунанием в сугроб или холодную речку.

Простой, насыщенный тур заставит вас и расслабиться, и увидеть Камчатку с другой ее стороны. Присоединяйтесь!