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Новогодний тур на Камчатку

Смена активностей и релакса, море эмоций. 5 дней незабываемого отдыха
Новогодний тур на КамчаткуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Новогодний тур на КамчаткуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Новогодний тур на КамчаткуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Приглашаем Вас на Новогодний тур на Камчатку зимой 2025, авто-тур 5 дней. Вы увидите домашние вулканы (Корякский, Авачинский, Козельский), прокатитесь на снегоходах, с хаски в упряжке, искупаетесь в горячих лечебных источниках и на сапах сплаваете в гости к сивучам на берег Тихого океана (можем просто на авто к ним отвезти).

Съездить сюда зимой на Новогодние праздники — классный вариант. Билеты недорогие, туристов почти нет, а от вулканов и Тихого океана дух захватывает в любое время года. Кроме этого, зимой можно погонять на снегоходах и почилить в термальных источниках с окунанием в сугроб или холодную речку.

Простой, насыщенный тур заставит вас и расслабиться, и увидеть Камчатку с другой ее стороны. Присоединяйтесь!

  • Джиппинг
  • Горячие источники
  • Этно деревня
  • На сапах к сивучам
  • На снегоходах к вулканам
  • Долина Малки
  • Паратунка
  • Захватывающие дух виды
  • Камчатские деликатесы

Программа тура по дням

1 день

Паратунка и заселение в гостиницу

Встреча в аэропорту. Едем в паратунку, погреемся в горячих источниках. Фото с известным памятников Здесь начинается Россия.

Заселение в квартиру или коттедж. Совместный ужин в кафе. Забираемся на смотровую вышку, увидим ночной город и откроем бутылочку шампанского.

Паратунка и заселение в гостиницуПаратунка и заселение в гостиницуПаратунка и заселение в гостиницу
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Sup прогулка к сивучам и долина Малки

Завтрак, прогулка на сапах к сивучам. Все необходимое снаряжение выдается, будет инструктаж. По времени 1,5-2 часа. Сивучей мы увидим на пляже, также они будут плавать вокруг нас. Ощущения фантастические. (Если вы не хотите на сапах, то мы вас отвезем на авто к ним. Другая локация, шанс их увидеть на сапах 95%, в другом месте на авто 50/50).

Едем на дикие Малкинские горячие источники. (дикие, значит кабинки летние, открытые). При желании рядом есть другие со всеми удобствами, можно пойти в них. По пути купим вкусные Сокочинские пироги. Греемся в теплых целебных лужах с погружением в снежные сугробы или в холодную речку. Ужин в кафе и обратная дорога.

Sup прогулка к сивучам и долина МалкиSup прогулка к сивучам и долина МалкиSup прогулка к сивучам и долина Малки
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

На снегоходах к Авачинскому перевалу

Завтракаем в кафе с видом на вулканы. Выезд к подножию Авачинского, Корякского вулканов и скале Верблюд на снегоходах в нартах по замерзшему руслу реки. Остановка в альпийском лагере. Для Вас с собой берём термос с чаем, бутерброды и Камчатские деликатесы.

Дорого в город, совместный ужин в топовом ресторане Камчатки.

На снегоходах к Авачинскому перевалуНа снегоходах к Авачинскому перевалуНа снегоходах к Авачинскому перевалу
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Питомник собак и термо источники

Утром посетим Вулканариум. Вы узнаете много интересного про коренных жителях, экспедиции и вулканы.

Затем поедем в этно-деревню к ездовым собакам. Нас ждёт большая экскурсия и покатаемся в упряжках.

План всей программы:
- Этнический концерт.
- Корякские танцы. Совместные танцы.
- Фотосессия в нац одежде. Музей - фотозона (изба- каюра)
- В гости к медведю.
- Травяной чай в яранге и лепешки на малкинской воде.
- Катание на собачьей упряжке (самоуправление)
- Обед шурпа из оленины.
- Экскурсия на питомник ездовых собак.

Далее едем релаксировать в лечебные термальные источники с холодным лесным озером.

Питомник собак и термо источникиПитомник собак и термо источникиПитомник собак и термо источники
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Мощь Тихого океана. Прощание с Камчаткой

Завтракаем в нашем любимом кафе, едем на Халактырский пляж и увидим Тихий океан с его вулканическим магнитный черным песком. Гуляем тут, смотрим на большие волны, ощущаем на себе всю мощь Тихого океана.

Затем едем на рынок покупаем сувениры, рыбку, икру домой. Также заглянем в японский магазин и можно прикупить необычные товары.

Прощание с Камчаткой.

Обратно в аэропорт автобус или такси.

Мощь Тихого океана. Прощание с КамчаткойМощь Тихого океана. Прощание с КамчаткойМощь Тихого океана. Прощание с Камчаткой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа инструктора тур клуба
  • Все описанные в программе экскурсии
  • Аренда машин и топливо к ним. Аренда снегоходов
  • Прогулка на sup досках, посещение баз отдыха
  • Проживание 4 дня
  • Трансфер из аэропорта
Что не входит в цену
  • Авиабилеты на перелет
  • Расходы личного характера (сувениры и прочее)
  • Дополнительные экскурсии в не входившие в программу
  • Медицинская страховка
  • Питание в кафе и ресторане
  • Трансфер в аэропорт
О чём нужно знать до поездки

теплая одежда

паспорт, полис

рюкзак и личные вещи

Пожелания к путешественнику

особой подготовки не требуется

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всем привет! Я родился и вырос на Камчатке в городе Петропавловск-Камчатский. 20 лет прожил тут, далее переехал в Подмосковье. Про Камчатку знаю все. Облазил тут все вулканы, долины гейзеров, ловил
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рыбу в океане и в речках, знаю о всех интересных местах. Занимаюсь организацией пеших походов, велопоходов, сплавов, туров уже 7 лет. Вожу группы по Подмосковью каждые выходные. Организую туры на Камчатку, Турцию, Кипр, Алтай, по всей России и миру. От путешествия со мной у вас будут только самые красочные воспоминания от отдыха. Друзья, время течет быстро, поэтому не забывайте радовать себя новыми приключениями прямо сейчас! Жизнь одна — проживи ее ярко!

Тур входит в следующие категории Камчатки

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