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Авторский тур
5 дней
Рыболовный тур за камчатским лососем в мини-группе
Порыбачить с лодки и берега в дикой местности и попробовать поймать 6 видов из семейства лососёвых
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, в первой половине дня
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
62 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане
Начало: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, врем...
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
175 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
По краю земли: джипинг по Камчатке с круизом по Курильскому озеру
Увидеть вулканы вблизи, посетить дикие пляжи Охотского моря и понаблюдать за медведями
Начало: Петропавловск-Камчатский, утро
15 авг в 10:00
26 авг в 10:00
120 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «5-дневные туры»
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