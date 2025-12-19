Утром заберём вас от места проживания и поедем на чёрный Халактырский пляж. Встретим рассвет за пикником с бутербродами с красной рыбой, травяным чаем, сладостями.

Насладившись видами Тихого океана в первых лучах солнца, направимся в Паратунку. У вас будет 3 часа, чтобы расслабиться в термальных источниках. Потом пообедаем в кафе и вернёмся в Петропавловск-Камчатский.