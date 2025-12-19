Мои заказы

Возрождающая сила Камчатки: релакс на термальных источниках в мини-группе

Расслабиться и оздоровиться, встретить рассвет на Халактырском пляже и посетить корякское стойбище
Вулканы Камчатки подарили Дальнему Востоку не только фантастические виды — благодаря магме нагреваются и выходят на поверхность подземные воды, образуя купели под открытым небом.

Вода в них насыщена минералами и обладает
читать дальше

целебными свойствами: помогает восстановить силы, укрепить здоровье, избавиться от усталости.

Мы съездим на Паратунские и Малкинские источники, Зелёновские озёрки, где вы сполна насладитесь возрождающей энергией природы.

Встретим рассвет на чёрном Халактырском пляже у Тихого океана, на свежем воздухе полакомимся бутербродами с красной рыбой, травяным чаем, сокочинскими пирожками.

А также посетим этнодеревню «Кайныран» — стойбище коряков, где можно зайти в ярангу, посмотреть танцы под барабанные ритмы, послушать горловое пение и народную музыку, рассмотреть меховые наряды.

И, конечно, всё наше путешествие будут сопровождать головокружительные пейзажи — подпирающие облака конусы сопок.

Возрождающая сила Камчатки: релакс на термальных источниках в мини-группе
Возрождающая сила Камчатки: релакс на термальных источниках в мини-группе
Возрождающая сила Камчатки: релакс на термальных источниках в мини-группе

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся:
· Документы: паспорт, полис ОМС/ДМС, страховой полис
· Наличные
· Трекинговые ботинки или прочные кроссовки
· Резиновые тапочки/аквашузы для источников
· Лёгкая сменная обувь для гостиницы
· Ветро-влагозащитная куртка (с капюшоном)
· Тёплая флисовая кофта/свитер
· Дождевик
· Термобельё (2 комплекта)
· Быстросохнущие штаты/легинсы
· Спортивные носки (3-4 пары)
· Шапка, перчатки, шарф/бафф
· Комплект одежды для гостиницы
· Купальник/плавки (2 комплекта)
· Полотенце (быстросохнущее)
· Пляжный халат/накидка
· Водонепроницаемый мешок для мокрых вещей
· Личные лекарства
· Пластыри (обычный и мозольный)
· Обезболивающее
· Средство от расстройства желудка
· Противоаллергические препараты
· Солнцезащитный крем (SPF 50+)
· Губная помада с UV-защитой
· Репеллент от комаров/мошек
· Влажные салфетки, антисептик
· Личные средства гигиены
· Power bank
· Универсальный переходник для розеток
· Рюкзак для ежедневных экскурсий (20-30 л)
· Бутылка для воды 0,5-1 л
· Солнцезащитные очки
· Небольшой термос (0,5 л)
· Сухой паёк для перекусов (орехи, шоколад, энергетические батончики)

Программа тура по дням

1 день

Рассвет на Халактырском пляже с пикником, термальные источники Паратунки

Утром заберём вас от места проживания и поедем на чёрный Халактырский пляж. Встретим рассвет за пикником с бутербродами с красной рыбой, травяным чаем, сладостями.

Насладившись видами Тихого океана в первых лучах солнца, направимся в Паратунку. У вас будет 3 часа, чтобы расслабиться в термальных источниках. Потом пообедаем в кафе и вернёмся в Петропавловск-Камчатский.

Рассвет на Халактырском пляже с пикником, термальные источники ПаратункиРассвет на Халактырском пляже с пикником, термальные источники ПаратункиРассвет на Халактырском пляже с пикником, термальные источники ПаратункиРассвет на Халактырском пляже с пикником, термальные источники Паратунки
2 день

Малкинские источники, сокочинские пирожки, панорамы вулканов

Завтракаем и едем на Малкинские источники. Впереди — 3 часа купания в природных бассейнах. На обед отведаем пирожков семьи Сокоч, потом заглянем на смотровую с видом на вулканы. К вечеру вернёмся в столицу Камчатки.

Малкинские источники, сокочинские пирожки, панорамы вулкановМалкинские источники, сокочинские пирожки, панорамы вулкановМалкинские источники, сокочинские пирожки, панорамы вулкановМалкинские источники, сокочинские пирожки, панорамы вулканов
3 день

Знакомство с культурой местных, Зелёновские озёрки, пикник

После завтрака отправимся в этнодеревню «Кайныран», где вы познакомитесь с культурой коренного народа — коряков. Затем едем на термальные источники: купаемся, наслаждаемся видами и едой на свежем воздухе. Вечером вернёмся в отель.

Знакомство с культурой местных, Зелёновские озёрки, пикникЗнакомство с культурой местных, Зелёновские озёрки, пикникЗнакомство с культурой местных, Зелёновские озёрки, пикникЗнакомство с культурой местных, Зелёновские озёрки, пикник
4 день

Возвращение домой

После завтрака отвезём вас в аэропорт и попрощаемся.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет80 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно в ваш город
  • Ужины
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Петропавловске-Камчатском, 7:00
Завершение: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, после 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 502 туристов
Моя команда занимается экскурсиями по Камчатке с 2015 года. Мы делаем основной акцент на отличный сервис и комфорт путешественников. Работали с Первым каналом и разными журналами, получая только положительные отзывы! Основные направления наших экскурсий: горы, вулканы, дикие источники, поездки на снегоходах.

Тур входит в следующие категории Камчатки

Похожие туры из Камчатки

Топовые места Камчатки: налегке в мини-группе
На машине
9 дней
1 отзыв
Топовые места Камчатки: налегке в мини-группе
Подняться на вулканы и расслабиться в горячих источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово до 12:0...
4 июл в 08:00
11 июл в 08:00
169 900 ₽ за человека
В мини-группе на Камчатку всей семьёй: вулканы, термальные источники и погружение в быт
На машине
7 дней
-
10%
В мини-группе на Камчатку всей семьёй: вулканы, термальные источники и погружение в быт
Увидеть 3 вулкана, покататься в собачьей упряжке и на нартах, пройтись по долине фумаролов
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, около 12:00 и...
23 дек в 12:00
25 дек в 12:00
179 100 ₽199 000 ₽ за человека
Там с коптера видны вулканы: экспедиция по Камчатке с выходом в море
На машине
7 дней
-
30%
Там с коптера видны вулканы: экспедиция по Камчатке с выходом в море
Подняться к кратерам Горелого, расслабиться в горячих природных источниках и поискать китов
Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00 (возможна встреча ...
22 дек в 10:00
29 дек в 10:00
210 000 ₽300 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Камчатке
Все туры из Камчатки