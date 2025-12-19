Возрождающая сила Камчатки: релакс на термальных источниках в мини-группе
Расслабиться и оздоровиться, встретить рассвет на Халактырском пляже и посетить корякское стойбище
Вулканы Камчатки подарили Дальнему Востоку не только фантастические виды — благодаря магме нагреваются и выходят на поверхность подземные воды, образуя купели под открытым небом.
целебными свойствами: помогает восстановить силы, укрепить здоровье, избавиться от усталости.
Мы съездим на Паратунские и Малкинские источники, Зелёновские озёрки, где вы сполна насладитесь возрождающей энергией природы.
Встретим рассвет на чёрном Халактырском пляже у Тихого океана, на свежем воздухе полакомимся бутербродами с красной рыбой, травяным чаем, сокочинскими пирожками.
А также посетим этнодеревню «Кайныран» — стойбище коряков, где можно зайти в ярангу, посмотреть танцы под барабанные ритмы, послушать горловое пение и народную музыку, рассмотреть меховые наряды.
И, конечно, всё наше путешествие будут сопровождать головокружительные пейзажи — подпирающие облака конусы сопок.
Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся: · Документы: паспорт, полис ОМС/ДМС, страховой полис · Наличные · Трекинговые ботинки или прочные кроссовки · Резиновые тапочки/аквашузы для источников · Лёгкая сменная обувь для гостиницы · Ветро-влагозащитная куртка (с капюшоном) · Тёплая флисовая кофта/свитер · Дождевик · Термобельё (2 комплекта) · Быстросохнущие штаты/легинсы · Спортивные носки (3-4 пары) · Шапка, перчатки, шарф/бафф · Комплект одежды для гостиницы · Купальник/плавки (2 комплекта) · Полотенце (быстросохнущее) · Пляжный халат/накидка · Водонепроницаемый мешок для мокрых вещей · Личные лекарства · Пластыри (обычный и мозольный) · Обезболивающее · Средство от расстройства желудка · Противоаллергические препараты · Солнцезащитный крем (SPF 50+) · Губная помада с UV-защитой · Репеллент от комаров/мошек · Влажные салфетки, антисептик · Личные средства гигиены · Power bank · Универсальный переходник для розеток · Рюкзак для ежедневных экскурсий (20-30 л) · Бутылка для воды 0,5-1 л · Солнцезащитные очки · Небольшой термос (0,5 л) · Сухой паёк для перекусов (орехи, шоколад, энергетические батончики)
Программа тура по дням
1 день
Рассвет на Халактырском пляже с пикником, термальные источники Паратунки
Утром заберём вас от места проживания и поедем на чёрный Халактырский пляж. Встретим рассвет за пикником с бутербродами с красной рыбой, травяным чаем, сладостями.
Насладившись видами Тихого океана в первых лучах солнца, направимся в Паратунку. У вас будет 3 часа, чтобы расслабиться в термальных источниках. Потом пообедаем в кафе и вернёмся в Петропавловск-Камчатский.
Завтракаем и едем на Малкинские источники. Впереди — 3 часа купания в природных бассейнах. На обед отведаем пирожков семьи Сокоч, потом заглянем на смотровую с видом на вулканы. К вечеру вернёмся в столицу Камчатки.
3 день
Знакомство с культурой местных, Зелёновские озёрки, пикник
После завтрака отправимся в этнодеревню «Кайныран», где вы познакомитесь с культурой коренного народа — коряков. Затем едем на термальные источники: купаемся, наслаждаемся видами и едой на свежем воздухе. Вечером вернёмся в отель.
4 день
Возвращение домой
После завтрака отвезём вас в аэропорт и попрощаемся.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
80 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, обеды
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно в ваш город
Ужины
Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Петропавловске-Камчатском, 7:00
Завершение: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, после 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Иван — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 502 туристов
Моя команда занимается экскурсиями по Камчатке с 2015 года. Мы делаем основной акцент на отличный сервис и комфорт путешественников. Работали с Первым каналом и разными журналами, получая только положительные отзывы! Основные направления наших экскурсий: горы, вулканы, дикие источники, поездки на снегоходах.