Мои заказы

Тур на Толбачик

Предлагаем вам отправиться с нами в четырехдневный тур к вулкану Плоский Толбачик
Тур на ТолбачикФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур на ТолбачикФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур на ТолбачикФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Предлагаем Вам отправиться с нами в четырехдневный тур к вулкану Плоский Толбачик с восхождением на его вершину это точно одно из тех путешествий, которые запомнятся надолго.

  • не застывшая лава

Программа тура по дням

1 день

Переезд в район Толбачинского Дола. Палаточный лаг

Рано утром выезжаем из г. Петропавловск-Камчатский, нас ждет довольно долгий путь, мы преодолеем 600 км, ориентировочное время в пути 10-12 часов. Позавтракать остановимся в легендарной пирожковой в пос. Сокоч, в середине пути пообедаем в с. Мильково. Поздно вечером доберемся к подножию вулканического массива Толбачик. Ужинаем и размещаемся в палатках.

Переезд в район Толбачинского Дола. Палаточный лагПереезд в район Толбачинского Дола. Палаточный лаг
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Восхождение на вершину вулкана Плоский Толбачик

Просыпаемся рано утром, завтракаем, и выходим к подножию вулкана Плоский Толбачик. Восхождение и спуск займут 10-12 часов. С высоты 3140 метров в хорошую погоду открывается вид на поистине уникальный вулканический ландшафт, безжизненное пространство Толбачинского дола с многочисленными конусами и лавовыми потоками, и на вулканы-исполины Ключевской группы.

Восхождение на вершину вулкана Плоский ТолбачикВосхождение на вершину вулкана Плоский Толбачик
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Конусы Северного прорыва, лавовые пещеры и Мертвый

Ранний подъем, завтрак и выезд на джипах в сторону Северного прорыва. Это конусы, как и соседние с ними Южные результат мощного извержения, которое произошло в 1975 году. Северный прорыв сохраняет активность - по сей день земля еще не остыла. Мы поднимемся на некоторые из них, высота 200-300 м. Южнее Северного прорыва Бтти находится загадочное и жутковатое место, называемое Мертвым лесом это верхушки некогда больших деревьев, которые были засыпаны толстым слоем вулканического пепла. Ландшафт Толбачинского дола схож с лунным, поэтому здесь в свое время была база по испытанию луноходов и марсоходов. Последние остатки базы луноходчиков были погребены лавовым потоком нового трещинного извержения 2012-2013 гг. Также в процессе этого извержения были уничтожены две сейсмостанции и домик природного парка Вулканы Камчатки. Далее нас ждет экскурсия в пещеры вулканического происхождения и кратер Звезда.

Конусы Северного прорыва, лавовые пещеры и МертвыйКонусы Северного прорыва, лавовые пещеры и Мертвый
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Возвращение в Петропавловск-Камчатский

Завтракаем, собираем лагерь и выезжаем в г. Петропавловск-Камчатский. Обед в с. Мильково, перекус в пос. Сокоч. Если останется время, то заезжаем в Малки и отдыхаем в горячих лужах на берегу горной речки. Позднее возвращаемся в город Петропавловск-Камчатский.

Возвращение в Петропавловск-КамчатскийВозвращение в Петропавловск-Камчатский
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатках
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида и повара
  • Питание на маршруте
  • Бивачное снаряжение (палатки, столы, посуда)
  • Разрешение на посещение Ключевского парка
Что не входит в цену
  • Перелет
  • Проживание в Петропавловске-Камчатском
О чём нужно знать до поездки

-Рюкзак среднего размера (20-40 л.)

-Высокие трекинговые ботинки (плотно фиксирующие голеностоп) с рифленой подошвой

-сменная обувь (кроссовки)

-мембранная легкая одежда, непромокаемая куртка и брюки (гортекс), плащ-дождевик

-Перчатки, варежки, шапочка, налобный фонарь

-Купальник, солнцезащитные очки, крем от загара

-Персональная аптечка, средства от комаров и мошки

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Павел
Павел — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Друзья, всем привет. Давайте познакомимся с теми, с кем еще не знакомы! Меня зовут Павел, я родился и вырос на Камчатке. Всем сердцем и душой обожаю свой край, поэтому и
читать дальшеуменьшить

решил открывать его красоты для всех любителей путешествий⛰? Для этого я получил специальность гида – проводника, чтобы быть во всеоружии в любой ситуации и вам со мной везде было безопасно. Уже более 7 лет я профессионально занимаюсь туристической деятельностью. Имею спортивный разряд по лыжным гонкам ⛷ Сейчас у меня две машины Mitsubishi Delica, полностью подготовленных для езды по бездорожью. По всем вопросам путешествий смело пишите в сообщения! П. с: с Москвой разница во времени у нас +9 часов, поэтому могу не отвечать вам на смс какое-то время))

Тур входит в следующие категории Камчатки

Похожие туры на «Тур на Толбачик»

Романтический тур по Камчатке
На машине
На вертолёте
На яхте
8 дней
5 отзывов
Романтический тур по Камчатке
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово до 12:0...
23 авг в 08:00
30 авг в 08:00
159 900 ₽ за человека
Джип-экспедиция своей компанией по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик
На машине
Джиппинг
4 дня
4 отзыва
Джип-экспедиция своей компанией по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик
Осмотреть вулканические конусы, бомбы и пещеры, пожарить сосиски на лаве и погулять по Мёртвому лесу
Начало: Петропавловск-Камчатский, место вашего проживания,...
4 сен в 08:00
10 сен в 08:00
130 000 ₽ за человека
Увидеть главное на Камчатке: тур на вездеходах с проживанием в спа-отеле
Джиппинг
На машине
7 дней
Увидеть главное на Камчатке: тур на вездеходах с проживанием в спа-отеле
Попробовать деликатесы, увидеть вулканы и Тихий океан, прокатиться на упряжках, окунуться в термы
Начало: Аэропорт «Елизово», возможно любое время встречи, ...
80 000 ₽ за человека
На лошадях к Корякскому вулкану с палатками. Всё включено
Конные прогулки
3 дня
На лошадях к Корякскому вулкану с палатками. Всё включено
Совершить захватывающую конную прогулку к камчатским вулканам, собрать ягоды и пожить на природе
Начало: Конная база возле поселка Раздольный, Елизовский р...
23 авг в 08:00
10 сен в 08:00
48 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Камчатке
Все туры из Камчатки
от 120 000 ₽ за человека