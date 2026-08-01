3 день

Конусы Северного прорыва, лавовые пещеры и Мертвый

Ранний подъем, завтрак и выезд на джипах в сторону Северного прорыва. Это конусы, как и соседние с ними Южные результат мощного извержения, которое произошло в 1975 году. Северный прорыв сохраняет активность - по сей день земля еще не остыла. Мы поднимемся на некоторые из них, высота 200-300 м. Южнее Северного прорыва Бтти находится загадочное и жутковатое место, называемое Мертвым лесом это верхушки некогда больших деревьев, которые были засыпаны толстым слоем вулканического пепла. Ландшафт Толбачинского дола схож с лунным, поэтому здесь в свое время была база по испытанию луноходов и марсоходов. Последние остатки базы луноходчиков были погребены лавовым потоком нового трещинного извержения 2012-2013 гг. Также в процессе этого извержения были уничтожены две сейсмостанции и домик природного парка Вулканы Камчатки. Далее нас ждет экскурсия в пещеры вулканического происхождения и кратер Звезда.

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