Описание тура
Предлагаем Вам отправиться с нами в четырехдневный тур к вулкану Плоский Толбачик с восхождением на его вершину это точно одно из тех путешествий, которые запомнятся надолго.
- не застывшая лава
Программа тура по дням
Переезд в район Толбачинского Дола. Палаточный лаг
Рано утром выезжаем из г. Петропавловск-Камчатский, нас ждет довольно долгий путь, мы преодолеем 600 км, ориентировочное время в пути 10-12 часов. Позавтракать остановимся в легендарной пирожковой в пос. Сокоч, в середине пути пообедаем в с. Мильково. Поздно вечером доберемся к подножию вулканического массива Толбачик. Ужинаем и размещаемся в палатках.
Восхождение на вершину вулкана Плоский Толбачик
Просыпаемся рано утром, завтракаем, и выходим к подножию вулкана Плоский Толбачик. Восхождение и спуск займут 10-12 часов. С высоты 3140 метров в хорошую погоду открывается вид на поистине уникальный вулканический ландшафт, безжизненное пространство Толбачинского дола с многочисленными конусами и лавовыми потоками, и на вулканы-исполины Ключевской группы.
Конусы Северного прорыва, лавовые пещеры и Мертвый
Ранний подъем, завтрак и выезд на джипах в сторону Северного прорыва. Это конусы, как и соседние с ними Южные результат мощного извержения, которое произошло в 1975 году. Северный прорыв сохраняет активность - по сей день земля еще не остыла. Мы поднимемся на некоторые из них, высота 200-300 м. Южнее Северного прорыва Бтти находится загадочное и жутковатое место, называемое Мертвым лесом это верхушки некогда больших деревьев, которые были засыпаны толстым слоем вулканического пепла. Ландшафт Толбачинского дола схож с лунным, поэтому здесь в свое время была база по испытанию луноходов и марсоходов. Последние остатки базы луноходчиков были погребены лавовым потоком нового трещинного извержения 2012-2013 гг. Также в процессе этого извержения были уничтожены две сейсмостанции и домик природного парка Вулканы Камчатки. Далее нас ждет экскурсия в пещеры вулканического происхождения и кратер Звезда.
Возвращение в Петропавловск-Камчатский
Завтракаем, собираем лагерь и выезжаем в г. Петропавловск-Камчатский. Обед в с. Мильково, перекус в пос. Сокоч. Если останется время, то заезжаем в Малки и отдыхаем в горячих лужах на берегу горной речки. Позднее возвращаемся в город Петропавловск-Камчатский.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
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Что включено
- Проживание в палатках
- Транспортные услуги
- Услуги гида и повара
- Питание на маршруте
- Бивачное снаряжение (палатки, столы, посуда)
- Разрешение на посещение Ключевского парка
Что не входит в цену
- Перелет
- Проживание в Петропавловске-Камчатском
О чём нужно знать до поездки
-Рюкзак среднего размера (20-40 л.)
-Высокие трекинговые ботинки (плотно фиксирующие голеностоп) с рифленой подошвой
-сменная обувь (кроссовки)
-мембранная легкая одежда, непромокаемая куртка и брюки (гортекс), плащ-дождевик
-Перчатки, варежки, шапочка, налобный фонарь
-Купальник, солнцезащитные очки, крем от загара
-Персональная аптечка, средства от комаров и мошки