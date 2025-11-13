Джип-тур по дикой Камчатке: вулканы, источники, пикники на природе (всё включено)
Подобраться к подножию Шивелуча и Анауна, отдохнуть в термах и бассейне, полакомиться деликатесами
Начало: Ваше место проживания в Петропавловске-Камчатском,...
18 июн в 08:00
23 июн в 08:00
135 000 ₽ за человека
Снегоходный тур в Кроноцком заповеднике на Камчатке: прогулки, термы и вулканы (всё включено)
Исследовать тропы еловых лесов, увидеть вулканы-исполины и искупаться в горячих источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский, 4:00
5 янв в 04:00
12 фев в 04:00
85 000 ₽ за человека
Джип-экспедиция своей компанией по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик
Осмотреть вулканические конусы, бомбы и пещеры, пожарить сосиски на лаве и погулять по Мёртвому лесу
Начало: Петропавловск-Камчатский, место вашего проживания,...
25 июн в 08:00
8 июл в 08:00
260 000 ₽ за всё до 4 чел.
