Два
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату в размере 20% от стоимости тура непосредственно организатору.
С собой в поездку необходимо взять: термобельё, флисовую кофту, ветрозащитную куртку, шапку, перчатки, штаны, треккинговые ботинки и носки, тёмные очки, солнцезащитный крем, крем от комаров, купальные принадлежности.
Проживание. Двухместное размещение в гостевом доме (первая ночь) и палатке (вторая и третья ночи). Необходимое снаряжение для палаточного лагеря включено в стоимость тура. Поблизости есть уличный туалет, за доплату — баня (при наличии талой или дождевой воды). За доплату также можно забронировать отель, домики или глэмпинг.
Питание. В стоимость тура включено полевое питание: ужин в первый день; завтрак, обед и ужин во второй и третий дни; завтрак в четвёртый день. Питание по пути в кафе — за доплату.
Уровень сложности. Маршрут несложный и подойдёт новичкам. При необходимости подстроим уровень сложности под группу и сведём пешие переходы к минимуму.
Программа тура по дням
Переезд в Козыревск
Утром встретимся у места вашего проживания (отель, квартира) в Петропавловске-Камчатском и поедем на север в сторону небольшого посёлка Козыревск, раскинувшегося на берегу реки Камчатка. Время в пути — 6-8 часов. По дороге сделаем две остановки (в Сокоче и Мильково), чтобы размяться и перекусить.
Прибыв в конечную точку, разместимся в простом, но уютном гостевом доме. Поужинаем и отдохнём, если будет желание, вы сможете попариться в бане.
Прибытие к подножию Толбачика, треккинг к кратеру Звезда
После завтрака направимся к подножию вулкана Плоский Толбачик. Расстояние небольшое, но путь займёт 5-6 часов. Нам предстоит проехать через лес по дорогам, которые часто размывает дождём, и переправиться через реку Студентка, иногда разливающуюся мощными потоками.
Прибудем к южной стороне вулкана, где оборудована стоянка Клешня. Разобьём палаточный лагерь и пообедаем. Затем поднимемся к кратеру Звезда, который образовался в 18 веке. Он интересен сквозной лавовой пещерой, через которую можно проникнуть внутрь.
Если проезд к южной стороне вулкана будет небезопасен и мы не сможем преодолеть реку, возможно изменение маршрута. В этом случае мы отправимся к северному подножию и остановимся на стоянке Копыто. Поблизости от неё осмотрим поляну эдельвейсов и базальтовый каньон.
Треккинг по окрестностям Толбачика: лавовые поля, конусы, вулканические пещеры, Мёртвый лес
Этот день посвятим достопримечательностям в окрестностях Плоского Толбачика. Поднимемся к лавовому полю, образовавшемуся после Толбачинского извержения в 1970-х годах. Здесь раскиданы огромные шлаковые конусы и вулканические бомбы, выброшенные на поверхность из недр Земли. Вулканическая активность всё ещё продолжается, поэтому на остывающей лаве мы сможем пожарить сосиски.
Погуляем по застывшим лавовым потокам, возникшим после извержений 2012-2013 годов. Спустимся в вулканические пещеры и посетим Мёртвый лес. Он появился после извержения в 1970-х, когда раскалённая лава и пепел накрыли близлежащую чащу и уничтожили всё живое вокруг. Сейчас тут высятся чёрные стволы деревьев, а в воздухе до сих пор витает запах серы.
Возвращение в Петропавловск-Камчатский
Позавтракав ранним утром, отправимся в обратный путь, дорога займёт 8-10 часов. В Петропавловск-Камчатский прибудем к вечеру, доставим вас к месту проживания и попрощаемся. На этом наше путешествие завершено.
По желанию и за доплату возможно продление тура. Дополнительно вы можете осмотреть северную сторону вулкана (3 дня) или отдохнуть в горячих источниках села Эссо (2 дня).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту джипе
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Проживание в гостевом доме
- Снаряжение для палаточного лагеря (палатки, спальники, коврики, посуда)
- Полевое питание
- Разрешения и сборы для посещения природного парка
- Посещение бани в первый день
Что не входит в цену
- Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно
- Питание по пути
- Медицинская страховка
- Размещение в отеле, домиках или глэмпинге
- Посещение северной стороны вулкана (3 дня)
- Отдых в горячих источниках села Эссо (2 дня)
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты в период с июля по октябрь
- Стоимость тура указана для группы из 1-2 участников. Для группы из 3-4 участников стоимость тура составляет 90 000₽ с человека