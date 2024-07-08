Хотите приключений? Тогда этот тур для вас! На внедорожниках мы отправимся в экспедицию, преодолеем 1400 км камчатских дорог и экстремального бездорожья. Нашей целью станет вулкан Плоский Толбачик на востоке полуострова.Два

самых мощных извержения произошли тут в советское время и в наши дни, и мы увидим их последствия. Вы сможете подняться к кратеру, прогуляться по застывшим лавовым потокам и уничтоженному выбросами Мёртвому лесу, рассмотреть шлаковые конусы, вулканические бомбы и пещеры. Первая ночь путешествия пройдёт в гостевом доме с банькой, а вторую и третью мы проведём в палатках под звёздным небом.

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от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату в размере 20% от стоимости тура непосредственно организатору.

С собой в поездку необходимо взять: термобельё, флисовую кофту, ветрозащитную куртку, шапку, перчатки, штаны, треккинговые ботинки и носки, тёмные очки, солнцезащитный крем, крем от комаров, купальные принадлежности.