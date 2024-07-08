Джип-экспедиция по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик

Осмотреть вулканические конусы, бомбы и пещеры, пожарить сосиски на лаве и погулять по Мёртвому лесу
Хотите приключений? Тогда этот тур для вас! На внедорожниках мы отправимся в экспедицию, преодолеем 1400 км камчатских дорог и экстремального бездорожья. Нашей целью станет вулкан Плоский Толбачик на востоке полуострова.

Два
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самых мощных извержения произошли тут в советское время и в наши дни, и мы увидим их последствия.

Вы сможете подняться к кратеру, прогуляться по застывшим лавовым потокам и уничтоженному выбросами Мёртвому лесу, рассмотреть шлаковые конусы, вулканические бомбы и пещеры.

Первая ночь путешествия пройдёт в гостевом доме с банькой, а вторую и третью мы проведём в палатках под звёздным небом.

Джип-экспедиция по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик
Джип-экспедиция по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик
Джип-экспедиция по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату в размере 20% от стоимости тура непосредственно организатору.

С собой в поездку необходимо взять: термобельё, флисовую кофту, ветрозащитную куртку, шапку, перчатки, штаны, треккинговые ботинки и носки, тёмные очки, солнцезащитный крем, крем от комаров, купальные принадлежности.

Проживание. Двухместное размещение в гостевом доме (первая ночь) и палатке (вторая и третья ночи). Необходимое снаряжение для палаточного лагеря включено в стоимость тура. Поблизости есть уличный туалет, за доплату — баня (при наличии талой или дождевой воды). За доплату также можно забронировать отель, домики или глэмпинг.

Питание. В стоимость тура включено полевое питание: ужин в первый день; завтрак, обед и ужин во второй и третий дни; завтрак в четвёртый день. Питание по пути в кафе — за доплату.

Уровень сложности. Маршрут несложный и подойдёт новичкам. При необходимости подстроим уровень сложности под группу и сведём пешие переходы к минимуму.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Козыревск

Утром встретимся у места вашего проживания (отель, квартира) в Петропавловске-Камчатском и поедем на север в сторону небольшого посёлка Козыревск, раскинувшегося на берегу реки Камчатка. Время в пути — 6-8 часов. По дороге сделаем две остановки (в Сокоче и Мильково), чтобы размяться и перекусить.

Прибыв в конечную точку, разместимся в простом, но уютном гостевом доме. Поужинаем и отдохнём, если будет желание, вы сможете попариться в бане.

Переезд в КозыревскПереезд в КозыревскПереезд в КозыревскПереезд в Козыревск
2 день

Прибытие к подножию Толбачика, треккинг к кратеру Звезда

После завтрака направимся к подножию вулкана Плоский Толбачик. Расстояние небольшое, но путь займёт 5-6 часов. Нам предстоит проехать через лес по дорогам, которые часто размывает дождём, и переправиться через реку Студентка, иногда разливающуюся мощными потоками.

Прибудем к южной стороне вулкана, где оборудована стоянка Клешня. Разобьём палаточный лагерь и пообедаем. Затем поднимемся к кратеру Звезда, который образовался в 18 веке. Он интересен сквозной лавовой пещерой, через которую можно проникнуть внутрь.

Если проезд к южной стороне вулкана будет небезопасен и мы не сможем преодолеть реку, возможно изменение маршрута. В этом случае мы отправимся к северному подножию и остановимся на стоянке Копыто. Поблизости от неё осмотрим поляну эдельвейсов и базальтовый каньон.

Прибытие к подножию Толбачика, треккинг к кратеру ЗвездаПрибытие к подножию Толбачика, треккинг к кратеру ЗвездаПрибытие к подножию Толбачика, треккинг к кратеру ЗвездаПрибытие к подножию Толбачика, треккинг к кратеру Звезда
3 день

Треккинг по окрестностям Толбачика: лавовые поля, конусы, вулканические пещеры, Мёртвый лес

Этот день посвятим достопримечательностям в окрестностях Плоского Толбачика. Поднимемся к лавовому полю, образовавшемуся после Толбачинского извержения в 1970-х годах. Здесь раскиданы огромные шлаковые конусы и вулканические бомбы, выброшенные на поверхность из недр Земли. Вулканическая активность всё ещё продолжается, поэтому на остывающей лаве мы сможем пожарить сосиски.

Погуляем по застывшим лавовым потокам, возникшим после извержений 2012-2013 годов. Спустимся в вулканические пещеры и посетим Мёртвый лес. Он появился после извержения в 1970-х, когда раскалённая лава и пепел накрыли близлежащую чащу и уничтожили всё живое вокруг. Сейчас тут высятся чёрные стволы деревьев, а в воздухе до сих пор витает запах серы.

Треккинг по окрестностям Толбачика: лавовые поля, конусы, вулканические пещеры, Мёртвый лесТреккинг по окрестностям Толбачика: лавовые поля, конусы, вулканические пещеры, Мёртвый лесТреккинг по окрестностям Толбачика: лавовые поля, конусы, вулканические пещеры, Мёртвый лесТреккинг по окрестностям Толбачика: лавовые поля, конусы, вулканические пещеры, Мёртвый лес
4 день

Возвращение в Петропавловск-Камчатский

Позавтракав ранним утром, отправимся в обратный путь, дорога займёт 8-10 часов. В Петропавловск-Камчатский прибудем к вечеру, доставим вас к месту проживания и попрощаемся. На этом наше путешествие завершено.

По желанию и за доплату возможно продление тура. Дополнительно вы можете осмотреть северную сторону вулкана (3 дня) или отдохнуть в горячих источниках села Эссо (2 дня).

Возвращение в Петропавловск-КамчатскийВозвращение в Петропавловск-КамчатскийВозвращение в Петропавловск-КамчатскийВозвращение в Петропавловск-Камчатский

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту джипе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание в гостевом доме
  • Снаряжение для палаточного лагеря (палатки, спальники, коврики, посуда)
  • Полевое питание
  • Разрешения и сборы для посещения природного парка
  • Посещение бани в первый день
Что не входит в цену
  • Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Питание по пути
  • Медицинская страховка
  • Размещение в отеле, домиках или глэмпинге
  • Посещение северной стороны вулкана (3 дня)
  • Отдых в горячих источниках села Эссо (2 дня)
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты в период с июля по октябрь
  • Стоимость тура указана для группы из 1-2 участников. Для группы из 3-4 участников стоимость тура составляет 90 000₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский, место вашего проживания, 08:00
Завершение: Петропавловск-Камчатский, место вашего проживания, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Камчатки

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