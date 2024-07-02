Лошади, природа, вулканы и вулканические озера — красота! Это захватывающее приключение, для тех, кто уверенно держится в седле и хочет открывать новые места вместе с единомышленниками. Три дня мы будем жить среди природы в палатках, есть вкуснейшие блюда, приготовленные на костре, собирать ягоды и травы и отпугивать навязчивых сусликов. Вы подружитесь с нашими лошадьми и влюбитесь в Камчатку!

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание

Организационные детали

Одежда: по сезону и по погоде, не сковывающая движения. Не желательно надевать узкие джинсы; лосины, не закрывающие лодыжки и щиколотки.

При поездке в многодневные маршруты понадобятся: сменное белье, купальные принадлежности, средства личной гигиены. Все вещи необходимо компактно упаковать в рюкзак среднего размера. Просьба не брать лишнего: котелки, чайники, тарелки, ложки и другую кухонную утварь, костюмы, плойки и фены, электрические приборы (кроме телефона, фотоаппарата, камеры). На маршруте запрещено использование селфи-палок верхом на лошади.

Обувь: без высокого протектора, желательно гибкая и непромокаемая. Самый простой вариант — кроссовки. Не допускаются на маршрут туристы с обувью на каблуке, открытой (вроде босоножек, тапочек).

Головной убор: желательно иметь косынку или кепку.

Очки: во избежание потери аксессуара, желательно привязать его на веревочку.

Фонарик. Желательно легкий, налобный. Громоздкие кемпинговые фонари не берем.

Репелленты: возьмите с собой средства от насекомых.

Перчатки: желательно иметь перчатки, подойдут обычные хб. Запасные носки.

Аптечка: в случае употребления туристом лекарств, их необходимо взять с собой. Желательно предупредить инструктора о перенесенных травмах, склонностях к отравлениям, тепловым ударам, перепадам давления и аллергиях (особенно на укусы насекомых, таких как осы).

Участникам в возрасте до 18 лет в обязательном порядке выдаются защитные шлемы. Без шлема на маршрут участники не допускаются!

Вода: в любой маршрут стоит взять небольшую бутылочку воды емкостью 0,5 л (не больше).