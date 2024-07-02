На лошадях к Корякскому вулкану
Авторский тур на Камчатке

Совершить захватывающую конную прогулку к камчатским вулканам, собрать ягоды и пожить на природе

Лошади, природа, вулканы и вулканические озера — красота! Это захватывающее приключение, для тех, кто уверенно держится в седле и хочет открывать новые места вместе с единомышленниками.

Три дня мы будем жить среди природы в палатках, есть вкуснейшие блюда, приготовленные на костре, собирать ягоды и травы и отпугивать навязчивых сусликов. Вы подружитесь с нашими лошадьми и влюбитесь в Камчатку!
На лошадях к Корякскому вулкану
На лошадях к Корякскому вулкану
На лошадях к Корякскому вулкану
Ближайшие даты:
2
июл
25
июл
20
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет37 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Одежда: по сезону и по погоде, не сковывающая движения. Не желательно надевать узкие джинсы; лосины, не закрывающие лодыжки и щиколотки.
При поездке в многодневные маршруты понадобятся: сменное белье, купальные принадлежности, средства личной гигиены. Все вещи необходимо компактно упаковать в рюкзак среднего размера. Просьба не брать лишнего: котелки, чайники, тарелки, ложки и другую кухонную утварь, костюмы, плойки и фены, электрические приборы (кроме телефона, фотоаппарата, камеры). На маршруте запрещено использование селфи-палок верхом на лошади.

Обувь: без высокого протектора, желательно гибкая и непромокаемая. Самый простой вариант — кроссовки. Не допускаются на маршрут туристы с обувью на каблуке, открытой (вроде босоножек, тапочек).

Головной убор: желательно иметь косынку или кепку.

Очки: во избежание потери аксессуара, желательно привязать его на веревочку.

Фонарик. Желательно легкий, налобный. Громоздкие кемпинговые фонари не берем.

Репелленты: возьмите с собой средства от насекомых.

Перчатки: желательно иметь перчатки, подойдут обычные хб. Запасные носки.

Аптечка: в случае употребления туристом лекарств, их необходимо взять с собой. Желательно предупредить инструктора о перенесенных травмах, склонностях к отравлениям, тепловым ударам, перепадам давления и аллергиях (особенно на укусы насекомых, таких как осы).

Участникам в возрасте до 18 лет в обязательном порядке выдаются защитные шлемы. Без шлема на маршрут участники не допускаются!

Вода: в любой маршрут стоит взять небольшую бутылочку воды емкостью 0,5 л (не больше).

Проживание. Размещение в палатках на 2 или 3 места. Палатки, коврики и спальники выдаются.

Питание. Блюда готовятся на костре, преимущественно традиционная русская кухня. Если вы вегетарианец, сообщите об этом заранее, так как в общем меню есть мясо.

Уровень сложности. Сложность маршрута средняя, но требуется выносливость. Опыт желателен, но не обязателен. Необходимо быть готовым к длительным переходам, за один день около 30 км (примерно 5-8 часов в седле — зависит от степени подготовки всадников).

Программа тура по дням

1 день

Конная прогулка к вулканическим озерам

Дорога через броды и ягодные поляны. Утром встречаемся на базе в километре от поселка Раздольный. Вы пройдете инструктаж по технике безопасности, познакомитесь с лошадьми и получите необходимое снаряжение (для несовершеннолетних обязателен шлем, остальным — по желанию). В 8:30 стартуем по маршруту до реки Дремучая и вулканических озер. Конная прогулка займет около 4,5 часа (24 км), дорога пройдет через броды рек с выходом на ягодные поляны. Можно будет попробовать жимолость, голубику, шикшу, клоповник (краснику) или бруснику, а еще собрать травы для чая: здесь растет курильский чай, багульник, можжевельник. Не отходите далеко от группы и соблюдайте правила безопасности — в этих местах можно встретить бурого медведя.

Остановка возле вулкана. Доберемся до озер, образованных в середине 20 века из-за мощного извержения Корякского вулкана. В окрестностях можно найти необычные котлованы с разрушенными вулканическими бомбами. У нас будет время для отдыха и исследования этого удивительного рельефа.

Ночевка у реки и встречи с сусликами. Потом отправимся к реке Дремучая и устроимся там на пикник. Расседлаем лошадей и дадим им отдохнуть, а сами разобьем палаточный лагерь и устроимся на ночевку возле реки Железная. В этих местах возможны встречи с евражками (американскими сусликами), которые не опасны, но могут своровать еду, так что тщательно упаковывайте свои вещи.

У вас будет время для отдыха и сбора ягод. Вечером приготовим ужин на костре и устроим душевные посиделки.

Конная прогулка к вулканическим озерамКонная прогулка к вулканическим озерамКонная прогулка к вулканическим озерам
2 день

На лошадях к Корякскому перевалу

После завтрака оседлаем лошадей и поедем до перевала Корякский — около трех часов в одну сторону (12 км). Будут встречаться подъемы, возможно, увидим местных обитателей: здесь водятся куропатки, зайцы, глухари.

На плато устроим пикник и полюбуемся видами на Вилючинский и Мутновский вулканы. Отдохнем и вернемся в наш палаточный лагерь. Там поужинаем и пообщаемся в теплом кругу у костра.

На лошадях к Корякскому перевалуНа лошадях к Корякскому перевалуНа лошадях к Корякскому перевалу
3 день

Великолепные виды на вулканы Опала, Ааг и Арик

Утром нас ждет вкусный завтрак, приготовленный на костре. После этого собираем лагерь, седлаем лошадей и возвращаемся на базу в поселок Раздольный. По пути нам будут открываться виды на вулканы Опала, Ааг и Арик. Пройти предстоит около 30 км, на одной из сопок устроим привал и пообедаем. На базе мы окажемся только вечером — рассчитывайте свое время и заложите небольшой запас на дорогу.

Великолепные виды на вулканы Опала, Ааг и АрикВеликолепные виды на вулканы Опала, Ааг и АрикВеликолепные виды на вулканы Опала, Ааг и Арик

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Страховка
  • Услуги гида-проводника
  • Услуги повара (питание согласно программе, готовится на костре)
  • Конные прогулки, аренда лошади и конной амуниции
  • Размещение в палатках. При необходимости участники группы обеспечиваются спальными мешками
Что не входит в цену
  • Трансфер до базы из Петропавловска-Камчатского
Где начинаем и завершаем?
Начало: Конная база возле поселка Раздольный, Елизовский район. Добраться можно на общественном транспорте (автобус) от г. Елизово (20 минут езды), либо заказать трансфер
Завершение: Конная база возле поселка Раздольный, Елизовский район
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Камчатки

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыКонные прогулкиЖивотныеПрирода и пейзажиВулканы

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