В мини-группе по Камчатке: вулканы, Тихий океан и дикие термальные источники
Погулять по Халактырскому пляжу, увидеть лавовые поля и посетить Малую долину гейзеров
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 9:00
25 авг в 09:00
110 000 ₽ за человека
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Исследовать домашние вулканы Камчатки и познакомиться с евражками
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово до 12:0...
1 июл в 08:00
2 июл в 08:00
44 900 ₽ за человека
Камчатские приключения: треккинги, сплав, морские прогулки
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово до 12:0...
4 июл в 08:00
11 июл в 08:00
159 900 ₽ за человека
