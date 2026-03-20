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Вулканы Камчатки (5 дней)

Комфортный маршрут без больших физических нагрузок позволит погрузиться
Вулканы Камчатки (5 дней)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Вулканы Камчатки (5 дней)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Вулканы Камчатки (5 дней)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Комфортный маршрут без больших физических нагрузок позволит погрузиться в невероятную природу полуострова, проживая в уютных номерах загородного спа-отеля Лагуна.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Камчатка

Место встречи Международный аэропорт Елизово имени Витуса Беринга.

Мы встретим Вас в любое, но заранее согласованное время. Трансфер из аэропорта до Спа-отеля Лагуна (30 км).

По пути сделаем остановку у памятника Здесь начинается Россия, где сделаем фотографии на фоне вулканов и продегустируем приветственный набор из местных деликатесов и ассорти настоек из лесных ягод.

Прибытие в Спа-отель Лагуна, свободное время на отдых и акклиматизацию.

Размещение в номерах после 15:00.

Привет, КамчаткаПривет, КамчаткаПривет, Камчатка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Петропавловск-Камчатский + Халактырский пляж

Завтракаем по системе шведский стол в ресторане отеля.

Начинаем знакомство с Камчатским краем с посещения его центра города Петропавловска Камчатского (50 км). В ходе программы мы побываем на смотровых площадках, откуда открываются потрясающие панорамные виды на город, бухту и окружающие вулканы. Узнаем об истории края, коренных жителях и особенностях архитектуры.

Затем отправимся в единственный музей в России, который посвящён вулканам Вулканариум. На экскурсии нам расскажут про огненное сердце Камчатки, предоставят возможность взвесить обсидиан и пемзу, а также ударить в волшебный бубен (для самых сокровенных желаний). Часть программы интерактивная, и проходит в очках виртуальной реальности. Мы окажемся над облаками, пролетим над вулканами, побываем на Курильском озере и в открытом океане эмоции от увиденного будут незабываемыми.

Обед (салат, суп, сэндвич).

После спуска на землю отправляемся на реальный край земли Халактырский пляж (50 км). Там холодные воды Тихого океана накатывают на чёрный песчаный пляж, а самые смелые смогут прогуляться босиком в прибойной волне. Свободное время, чтобы в полной мере почувствовать дыхание самого большого в мире океана.

Общая продолжительность экскурсионного дня: 9-10 часов

Экипировка: непродуваемая одежда, термобельё, головные уборы, солнцезащитные очки.

Возвращение в спа-отель Лагуна (65 км).

Свободный вечер, рекомендуем отправиться на ужин в ресторан отеля Mishka (самостоятельно, за дополнительную плату).

Петропавловск-Камчатский + Халактырский пляжПетропавловск-Камчатский + Халактырский пляжПетропавловск-Камчатский + Халактырский пляж
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Перевал Вилючинский

Завтракаем по системе шведский стол в ресторане отеля.

Сегодня нас ждёт одна из визитных карточек Камчатки - вулкан Вилючинский. Туда мы отправимся на легендарном вездеходе Sever Truck и будем любоваться горным гигантом, который возвышается над окрестностями на 2175 м.

Сначала поднимемся на Вилючинский перевал уголок нетронутой природы, где находятся множество ключей с чистейшей водой, горячие источники и высокие водопады. В пути сделаем остановку около священных Гамулов духов вулканов.

Обед (салат, суп, сэндвич).

Возможен заезд на оборудованные горячие источники (два бассейна с термальной водой, раздевалка, душ) - 1000 руб / чел на месте.

Общая продолжительность экскурсионного дня: 6-7 часов

Экипировка: теплая одежда и обувь, солнцезащитные очки, шапка, тапочки, полотенце, купальник/плавки.

Возвращение в спа-отель Лагуна.

Свободный вечер, рекомендуем отправиться в павильон Reka на территории отеля для покупки камчатских сувениров (самостоятельно, за дополнительную плату).

Перевал ВилючинскийПеревал ВилючинскийПеревал Вилючинский
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

До новых встреч

Завтракаем по системе шведский стол в ресторане отеля.

Трансфер из отеля в аэропорт ко времени Вашего вылета. По дороге мы заедем на местный рынок морепродуктов, чтобы Вы смогли купить свежие камчатские деликатесы.

До новых встреч
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Культурное погружение

Завтракаем по системе шведский стол в ресторане отеля.

Отправление к этническому стойбищу, которое расположилось на плодородной равнине, вдалеке от городской суеты, в окружении огненных гор и первозданной природы.

Мы познакомимся с культурой и традиционным укладом жизни коренных жителей Камчатки, посмотрим костюмированное танцевальное шоу, в котором каждый желающий сможет принять участие.

В завершении программы отведаем традиционные угощения.

Общая продолжительность экскурсионного дня: 5 часов

Экипировка: теплая одежда.

Возвращение в спа-отель Лагуна.

Свободный вечер, рекомендуем отправиться в Spa-центр с термальным источником и панорамной парной (за дополнительную плату).

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в спа-отеле Лагуна 4 (4 ночи)
  • Завтраки по системе шведский стол в ресторане отеля
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Пользование аквацентром
  • Обед в дни выезда на экскурсии
  • Трансфер из/в аэропорт (а)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Петропавловск-Камчатский
  • Ранний заезд
  • Ужины
  • Сувениры
  • Икра
  • Дополнительные экскурсии
О чём нужно знать до поездки

Обращаем внимание, что по туру не предусмотрено подселение. Если Вы планируете поехать один (одна), то доплата за одноместное размещение обязательна.

Пожелания к путешественнику

Программа тура по дням может быть изменена в связи с погодными условиями и внештатными ситуациями.

Просим обратить внимание, что тур состоится при наборе группы от 2х человек.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Валерия
Валерия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Валерия, и я — ваш проводник на Камчатке Я живу на полуострове уже много лет и занимаюсь тем, что показываю его настоящим — без прикрас, но с душой.
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За моими плечами — команда таких же увлечённых гидов, водителей и организаторов, для которых Камчатка не просто работа, а образ жизни. Почему вам стоит поехать со мной? ✅ Не работаем только летом — принимаем гостей круглый год. Знаем, где в какой сезон красиво, куда стоит ехать, а куда — точно нет. ✅ У нас своя техника. Вездеходы Sever Truck, внедорожники Tank-300, микроавтобусы — всё своё, проверенное, готовое к любым дорогам и бездорожью. ✅ Индивидуальный подход. Я и моя команда всегда на связи. Вы не просто покупаете тур — вы путешествуете с теми, кто искренне рад каждому гостю.

Тур входит в следующие категории Камчатки

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