1 день

Привет, Камчатка

Место встречи – Международный аэропорт «Елизово» имени Витуса Беринга.

Мы встретим Вас в любое, но заранее согласованное время. Трансфер из аэропорта до отеля «Восход» (30 км).

По пути сделаем остановку у памятника «ЗНР – здесь начинается Россия», где сделаем фотографии на фоне вулканов.

Прибытие в отель «Восход» в курортном посёлке Паратунка, свободное время на отдых и акклиматизацию.

Размещение в номерах после 15:00.

Отель «Восход» 2* (п. Паратунка, Камчатский край).

Номер реестровой записи: С412025004577 по свидетельству А010-00130-77/01216258 от 24.05.2024 ИНН: 4100051454, ОГРН: 1244100002190

Реестровая запись: ссылка

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