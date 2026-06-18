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Вулканы Камчатки: летний маршрут (5 дней)

Комфортный маршрут без больших физических нагрузок позволит погрузиться в невероятную природу полуострова
Вулканы Камчатки: летний маршрут (5 дней)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Вулканы Камчатки: летний маршрут (5 дней)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Вулканы Камчатки: летний маршрут (5 дней)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Комфортный маршрут без больших физических нагрузок позволит погрузиться в невероятную природу полуострова!

Программа тура по дням

1 день

Привет, Камчатка

Место встречи – Международный аэропорт «Елизово» имени Витуса Беринга.

Мы встретим Вас в любое, но заранее согласованное время. Трансфер из аэропорта до отеля «Восход» (30 км).

По пути сделаем остановку у памятника «ЗНР – здесь начинается Россия», где сделаем фотографии на фоне вулканов.

Прибытие в отель «Восход» в курортном посёлке Паратунка, свободное время на отдых и акклиматизацию.

Размещение в номерах после 15:00.

Отель «Восход» 2* (п. Паратунка, Камчатский край).

Номер реестровой записи: С412025004577 по свидетельству А010-00130-77/01216258 от 24.05.2024 ИНН: 4100051454, ОГРН: 1244100002190

Реестровая запись: ссылка

Привет, КамчаткаПривет, Камчатка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Петропавловск-Камчатский + Халактырский пляж

Комплексный завтрак в столовой при отеле.

Начинаем знакомство с Камчатским краем с посещения его центра – города Петропавловска –Камчатского (50 км). В ходе программы мы побываем на смотровых площадках, откуда открываются потрясающие панорамные виды на город, бухту и окружающие вулканы. Узнаем об истории края, коренных жителях и особенностях архитектуры.

Затем отправимся в единственный музей в России, который посвящён вулканам – «Вулканариум». На экскурсии нам расскажут про «огненное сердце Камчатки», предоставят возможность взвесить обсидиан и пемзу, а также ударить в волшебный бубен (для самых сокровенных желаний).

Опционально: экскурсия в Визит-центре Кроноцкого музея-заповедника.

После отправляемся на реальный край земли – Халактырский пляж (50 км). Там холодные воды Тихого океана накатывают на чёрный песчаный пляж, а самые смелые смогут прогуляться босиком в прибойной волне.

Обед (салат, суп, сэндвич).

Свободное время на берегу, чтобы в полной мере почувствовать дыхание самого большого в мире океана.

Общая продолжительность экскурсионного дня: 9 – 10 часов

Экипировка: непродуваемая одежда, термобельё, головные уборы, солнцезащитные очки.

Возвращение в отель. (65 км).

Свободный вечер, рекомендуем отправиться в акца-центр на территории спа-отеля «Лагуна», посещение входит в стоимость тура.

Петропавловск-Камчатский + Халактырский пляжПетропавловск-Камчатский + Халактырский пляжПетропавловск-Камчатский + Халактырский пляж
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Перевал Вилючинский на вездеходе Sever Truck

Комплексный завтрак в столовой при отеле.

Нас ждёт одна из визитных карточек Камчатки – вулкан Вилючинский. К нему мы отправимся на легендарном вездеходе Sever Truck и будем любоваться горным гигантом, который возвышается над окрестностями на 2173 м.

Для этого поднимемся на Вилючинский перевал, на высоту 840 метров над уровнем моря, откуда открывается потрясающая панорама на целых 10 вулканов, 5 из которых действующие! Именно здесь мы встретим Гамулов – духов вулканов.

Обед (салат, суп, сэндвич).

Возможен заезд на оборудованные горячие источники (два бассейна с термальной водой, раздевалка, душ) - 1000 руб / чел на месте.

Общая продолжительность экскурсионного дня: 5 - 6 часов

Экипировка: теплая одежда, трекинговая обувь, солнцезащитные очки, шапка, тапочки, полотенце, купальник/плавки.

Возвращение в отель.

Свободный вечер, рекомендуем отправиться в павильон «ReKa» на территории отеля «Лагуна» для покупки камчатских сувениров (самостоятельно, за дополнительную плату).

4 день

До новых встреч

Комплексный завтрак в столовой при отеле.

Трансфер из отеля в аэропорт ко времени Вашего вылета. По дороге мы заедем на местный рынок морепродуктов, чтобы Вы смогли купить свежие камчатские деликатесы.

5 день

Озеро Толмачёва + маар «Медвежья чаша»

Комплексный завтрак в столовой при отеле.

Экипировка: ветрозащитная и многослойная одежда, солнцезащитные средства и очки, головной убор, дождевики (по погоде), удобная спортивная обувь.

Отправляемся в медвежий рай – долину озера Толмачева. По пути обязательно остановимся в поселке Сокоч, где будет возможность полакомиться легендарными пирожками-гигантами (самостоятельно, за дополнительную плату).

Далее мы проедем около 300 км в одну сторону по красивейшим местам, по пути можно встретить косолапых, которые гуляют по полям вдоль дороги и кушают ягоды. Выходит, настоящее сафари по медвежьим местам!

В долине вулкана Опала полюбуемся пятисотлетней каменной березой, поднимемся к Медвежьей чаше – озеру с идеально круглой формой.

Финалом пути будет пикник на песчаном пляже озера Толмачева с видом на вулканы, после которого уже отправимся в обратный путь.

Озеро Толмачёва + маар «Медвежья чаша»Озеро Толмачёва + маар «Медвежья чаша»Озеро Толмачёва + маар «Медвежья чаша»
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле «Восход» 2* (номер категории Стандарт, 4 ночи)
  • Комплексные завтраки в столовой при отеле
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Пользование аквацентром на территории отеля «Лагуна»
  • Обеды в дни выезда на экскурсии
  • Трансфер из/в аэропорт (а)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Петропавловск-Камчатский
  • Ранний заезд
  • Ужины
  • Икра
  • Дополнительные экскурсии
О чём нужно знать до поездки

По туру не предусмотрено подселение, если Вы планируете поехать один (одна), то доплата за одноместное размещение обязательна.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Валерия
Валерия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Валерия, и я — ваш проводник на Камчатке Я живу на полуострове уже много лет и занимаюсь тем, что показываю его настоящим — без прикрас, но с душой.
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За моими плечами — команда таких же увлечённых гидов, водителей и организаторов, для которых Камчатка не просто работа, а образ жизни. Почему вам стоит поехать со мной? ✅ Не работаем только летом — принимаем гостей круглый год. Знаем, где в какой сезон красиво, куда стоит ехать, а куда — точно нет. ✅ У нас своя техника. Вездеходы Sever Truck, внедорожники Tank-300, микроавтобусы — всё своё, проверенное, готовое к любым дорогам и бездорожью. ✅ Индивидуальный подход. Я и моя команда всегда на связи. Вы не просто покупаете тур — вы путешествуете с теми, кто искренне рад каждому гостю.

Тур входит в следующие категории Камчатки

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