Описание тура
Комфортный маршрут без больших физических нагрузок позволит погрузиться в невероятную природу полуострова!
Программа тура по дням
Привет, Камчатка
Место встречи – Международный аэропорт «Елизово» имени Витуса Беринга.
Мы встретим Вас в любое, но заранее согласованное время. Трансфер из аэропорта до отеля «Восход» (30 км).
По пути сделаем остановку у памятника «ЗНР – здесь начинается Россия», где сделаем фотографии на фоне вулканов.
Прибытие в отель «Восход» в курортном посёлке Паратунка, свободное время на отдых и акклиматизацию.
Размещение в номерах после 15:00.
Отель «Восход» 2* (п. Паратунка, Камчатский край).
Номер реестровой записи: С412025004577 по свидетельству А010-00130-77/01216258 от 24.05.2024 ИНН: 4100051454, ОГРН: 1244100002190
Реестровая запись: ссылка
Петропавловск-Камчатский + Халактырский пляж
Комплексный завтрак в столовой при отеле.
Начинаем знакомство с Камчатским краем с посещения его центра – города Петропавловска –Камчатского (50 км). В ходе программы мы побываем на смотровых площадках, откуда открываются потрясающие панорамные виды на город, бухту и окружающие вулканы. Узнаем об истории края, коренных жителях и особенностях архитектуры.
Затем отправимся в единственный музей в России, который посвящён вулканам – «Вулканариум». На экскурсии нам расскажут про «огненное сердце Камчатки», предоставят возможность взвесить обсидиан и пемзу, а также ударить в волшебный бубен (для самых сокровенных желаний).
Опционально: экскурсия в Визит-центре Кроноцкого музея-заповедника.
После отправляемся на реальный край земли – Халактырский пляж (50 км). Там холодные воды Тихого океана накатывают на чёрный песчаный пляж, а самые смелые смогут прогуляться босиком в прибойной волне.
Обед (салат, суп, сэндвич).
Свободное время на берегу, чтобы в полной мере почувствовать дыхание самого большого в мире океана.
Общая продолжительность экскурсионного дня: 9 – 10 часов
Экипировка: непродуваемая одежда, термобельё, головные уборы, солнцезащитные очки.
Возвращение в отель. (65 км).
Свободный вечер, рекомендуем отправиться в акца-центр на территории спа-отеля «Лагуна», посещение входит в стоимость тура.
Перевал Вилючинский на вездеходе Sever Truck
Комплексный завтрак в столовой при отеле.
Нас ждёт одна из визитных карточек Камчатки – вулкан Вилючинский. К нему мы отправимся на легендарном вездеходе Sever Truck и будем любоваться горным гигантом, который возвышается над окрестностями на 2173 м.
Для этого поднимемся на Вилючинский перевал, на высоту 840 метров над уровнем моря, откуда открывается потрясающая панорама на целых 10 вулканов, 5 из которых действующие! Именно здесь мы встретим Гамулов – духов вулканов.
Обед (салат, суп, сэндвич).
Возможен заезд на оборудованные горячие источники (два бассейна с термальной водой, раздевалка, душ) - 1000 руб / чел на месте.
Общая продолжительность экскурсионного дня: 5 - 6 часов
Экипировка: теплая одежда, трекинговая обувь, солнцезащитные очки, шапка, тапочки, полотенце, купальник/плавки.
Возвращение в отель.
Свободный вечер, рекомендуем отправиться в павильон «ReKa» на территории отеля «Лагуна» для покупки камчатских сувениров (самостоятельно, за дополнительную плату).
До новых встреч
Комплексный завтрак в столовой при отеле.
Трансфер из отеля в аэропорт ко времени Вашего вылета. По дороге мы заедем на местный рынок морепродуктов, чтобы Вы смогли купить свежие камчатские деликатесы.
Озеро Толмачёва + маар «Медвежья чаша»
Комплексный завтрак в столовой при отеле.
Экипировка: ветрозащитная и многослойная одежда, солнцезащитные средства и очки, головной убор, дождевики (по погоде), удобная спортивная обувь.
Отправляемся в медвежий рай – долину озера Толмачева. По пути обязательно остановимся в поселке Сокоч, где будет возможность полакомиться легендарными пирожками-гигантами (самостоятельно, за дополнительную плату).
Далее мы проедем около 300 км в одну сторону по красивейшим местам, по пути можно встретить косолапых, которые гуляют по полям вдоль дороги и кушают ягоды. Выходит, настоящее сафари по медвежьим местам!
В долине вулкана Опала полюбуемся пятисотлетней каменной березой, поднимемся к Медвежьей чаше – озеру с идеально круглой формой.
Финалом пути будет пикник на песчаном пляже озера Толмачева с видом на вулканы, после которого уже отправимся в обратный путь.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле «Восход» 2* (номер категории Стандарт, 4 ночи)
- Комплексные завтраки в столовой при отеле
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Пользование аквацентром на территории отеля «Лагуна»
- Обеды в дни выезда на экскурсии
- Трансфер из/в аэропорт (а)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловск-Камчатский
- Ранний заезд
- Ужины
- Икра
- Дополнительные экскурсии
О чём нужно знать до поездки
По туру не предусмотрено подселение, если Вы планируете поехать один (одна), то доплата за одноместное размещение обязательна.