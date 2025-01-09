Индивидуальная
Арктическая экзотика: на снегоступах
Отправляйтесь в уникальное путешествие по беломорской тундре на снегоступах. Вас ждут живописные виды, захватывающие истории и незабываемые впечатления
Начало: На центральной площади Кандалакши
Завтра в 10:00
22 июн в 10:00
от 5000 ₽ за человека
Водная прогулка
Заповедный каякинг: Лувеньга - Кандалакша
Откройте для себя удивительный мир Кандалакшского заповедника с воды. Погрузитесь в атмосферу дикой природы и насладитесь уникальными видами
Начало: В селе Лувеньга
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
16 июн в 11:00
6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Крестовая гора - очей очарование
Индивидуальная экскурсия на Крестовую гору в Кандалакше: потрясающие виды, история поклонного креста и древние саамские тропы. Подходит для всех возрастов
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
Завтра в 08:00
18 июн в 08:30
2500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина9 января 2025Юля, спасибо за прогулку! Все было классно и очень красиво! Обязательно вернёмся.
- ЛЛиза12 февраля 2024Хотели бы выразить огромную благодарность за эту экскурсию! Остались под большим впечатлением от красоты маршрута! Спасибо большое Юлии за такие эмоции))
- ЕЕлизавета30 января 2024Все понравилось, классно провела время!
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Перезагрузка»
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