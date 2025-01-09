Перезагрузка – экскурсии в Кандалакше

Найдено 3 экскурсии в категории «Перезагрузка» в Кандалакше, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Арктическая экзотика: на снегоступах - по беломорской тундре
Пешая
На снегоступах
3.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Арктическая экзотика: на снегоступах
Отправляйтесь в уникальное путешествие по беломорской тундре на снегоступах. Вас ждут живописные виды, захватывающие истории и незабываемые впечатления
Начало: На центральной площади Кандалакши
Завтра в 10:00
22 июн в 10:00
от 5000 ₽ за человека
Заповедный каякинг: Лувеньга - Кандалакша
Прогулки на каяках
5 часов
Водная прогулка
Заповедный каякинг: Лувеньга - Кандалакша
Откройте для себя удивительный мир Кандалакшского заповедника с воды. Погрузитесь в атмосферу дикой природы и насладитесь уникальными видами
Начало: В селе Лувеньга
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
16 июн в 11:00
6500 ₽ за человека
Крестовая гора - очей очарование
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Крестовая гора - очей очарование
Индивидуальная экскурсия на Крестовую гору в Кандалакше: потрясающие виды, история поклонного креста и древние саамские тропы. Подходит для всех возрастов
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
Завтра в 08:00
18 июн в 08:30
2500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Перезагрузка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кандалакше
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Арктическая экзотика: на снегоступах - по беломорской тундре
  2. Заповедный каякинг: Лувеньга - Кандалакша
  3. Крестовая гора - очей очарование
Какие места ещё посмотреть в Кандалакше
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Гора Крестовая
  2. Набережная
  3. Кандалакшский лабиринт
Сколько стоит экскурсия по Кандалакше в июне 2025
Сейчас в Кандалакше в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 6500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Кандалакше на 2025 год по теме «Перезагрузка», 4 ⭐ отзыва, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август