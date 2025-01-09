Индивидуальная
до 5 чел.
Душевная прогулка по старинной Умбе
Погрузитесь в атмосферу поморского быта и природы. Откройте для себя традиции, попробуйте чай с шишками и насладитесь северными песнями
Начало: В Умбе
16 дек в 16:00
17 дек в 16:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Арктическая экзотика: на снегоступах
Отправляйтесь в уникальное путешествие по беломорской тундре на снегоступах. Вас ждут живописные виды, захватывающие истории и незабываемые впечатления
Начало: На центральной площади Кандалакши
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 8 чел.
Фотопоездка к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Отправиться в труднодоступные места - и открыть белое пятно в мире фотографии дикой природы
Начало: У центрального входа кинотеатр Мурманск
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
от 62 000 ₽ за всё до 8 чел.
- ЕЕкатерина9 января 2025Юля, спасибо за прогулку! Все было классно и очень красиво! Обязательно вернёмся.
- ЛЛиза12 февраля 2024Хотели бы выразить огромную благодарность за эту экскурсию! Остались под большим впечатлением от красоты маршрута! Спасибо большое Юлии за такие эмоции))
- ЕЕлизавета30 января 2024Все понравилось, классно провела время!
- ДДарья28 января 2024Отличная прогулка для знакомства со снегоступами. Юлия дала инструкцию, рассказала про места, по которым идём и подобрала комфортный темп ходьбы. День был белоснежный, а пейзажи космические!
