Необычные экскурсии по Кандалакше

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные» в Кандалакше, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Пройти по эко-краеведческой тропе, услышать поморские истории и ощутить особый дух Терского берега
Начало: В Умбе
10 июня в 15:00
11 июня в 16:00
7 000 за всё до 5 чел.
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
Уникальная гидрология Ковдской губы, памятник деревянного зодчества и история лесозаводов трех стран
Начало: на Центральной площади в Кандалакше
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
🚗 На машине
Фотопрогулка
12 часов
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Отправиться в труднодоступные места - и открыть белое пятно в мире фотографии дикой природы
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 38 000 за всё до 8 чел.
Фототур к самому Белому морю
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
Фототур к самому Белому морю
Посетить места, идеальные для пейзажной съёмки, и сделать потрясающие кадры с помощью фотонаставника
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 38 000 за всё до 7 чел.
Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
Открыть места вдоль Кандалакшского залива, где сохранились поморские традиции и прежний уклад жизни
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катя
    6 июня 2024
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Спасибо Ольге за её любовь к месту, это чувствуется. Таким местам, как Умба, и другим деревням нужны люди, болеющие за их развитие и сохранение традиций. Рекомендую прикоснуться к истории Умбы через Ольгу.
  • О
    Ольга
    28 февраля 2024
    Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
    Добрый день. Очень понравилась экскурсия из Кандалакши в село Ковда. На экскурсии удалось заглянуть в старинную церковь (Никольская церковь, XVIII в.),
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    подняться к поклонному кресту, прогуляться по белому морю. Спасибо Дмитрию за насыщенный день, интересную беседу и горячий чай😌 Несмотря на пасмурную, безрадостную погоду, день удался👌 Буду рада повторить экскурсию в другое время года и увидеть увиденное в красках))

    Добрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый день
  • Л
    Людмила
    27 февраля 2024
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Ольга-отличный рассказчик и организатор! Она смогла скорректировать маршрут с учетом погоды, наших возможностей и пожеланий.
  • А
    Александр
    8 января 2024
    Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
    Ковда в декабре 2023-го.
    Ковда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-го
  • С
    Светлана
    26 сентября 2023
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Это было потрясающе интересно и вкусно! Благодарим Ольгу за удивительную и трогательную любовь к своей малой Родине, за знание истории, архитектуры, природы и народного фольклора. Спасибо и до встречи!
  • Е
    Елена
    25 июня 2023
    Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
    Спасибо Дмитрию за экскурсию, знания и любовь к родному краю. Покорили красоты и ощущение сопричастности к истории. Действительно, Ковда - душа Севера!

Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
  2. Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
  3. Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
  4. Фототур к самому Белому морю
  5. Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
Сколько стоит экскурсия по Кандалакше в июне 2024
Сейчас в Кандалакше в категории "Необычные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 7 000 до 38 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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