К Катя Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине Спасибо Ольге за её любовь к месту, это чувствуется. Таким местам, как Умба, и другим деревням нужны люди, болеющие за их развитие и сохранение традиций. Рекомендую прикоснуться к истории Умбы через Ольгу.

О Ольга Ковда - заглянуть в душу Русского Севера читать дальше подняться к поклонному кресту, прогуляться по белому морю. Спасибо Дмитрию за насыщенный день, интересную беседу и горячий чай😌 Несмотря на пасмурную, безрадостную погоду, день удался👌 Буду рада повторить экскурсию в другое время года и увидеть увиденное в красках)) Добрый день. Очень понравилась экскурсия из Кандалакши в село Ковда. На экскурсии удалось заглянуть в старинную церковь (Никольская церковь, XVIII в.),

Л Людмила Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине Ольга-отличный рассказчик и организатор! Она смогла скорректировать маршрут с учетом погоды, наших возможностей и пожеланий.

А Александр Ковда - заглянуть в душу Русского Севера Ковда в декабре 2023-го.

С Светлана Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине Это было потрясающе интересно и вкусно! Благодарим Ольгу за удивительную и трогательную любовь к своей малой Родине, за знание истории, архитектуры, природы и народного фольклора. Спасибо и до встречи!