читать дальше вид с горы. Увидели часовенку Святого Николая. Провели пикник у озера. Завершили нашу экскурсию прогулкой по новой набережной. Уехали из Кандалакши с потрясающими впечатлениями! С благодарностью Илья и Ирина.

Дмитрию огромное спасибо за удивительный день, который мы провели с ним. Показал нам много красивых мест: водопады,"плантации" ягеля, красивый панорамный