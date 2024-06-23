5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: В центре города Кандалакша
31 авг в 15:00
1 сен в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Водная прогулка
Ландшафты беломорского побережья
За 1 день увидеть таёжный лес, арктическую тундру, речные водопады и морское дно
18 авг в 11:00
23 авг в 11:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Крестовая гора - очей очарование
Индивидуальная экскурсия на Крестовую гору в Кандалакше: потрясающие виды, история поклонного креста и древние саамские тропы. Подходит для всех возрастов
Начало: На площади Сердце Кандалакши
31 авг в 15:00
1 сен в 08:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван23 июня 2024Очень веселая, душевная и теплая поездка. Даже небольшой дождь не испортил нашего настроения, локации тоже оказались потрясающими. Огромное спасибо Дмитрию за информативную и приятную атмосферу.
- ИИлья6 июня 2024Дмитрию огромное спасибо за удивительный день, который мы провели с ним. Показал нам много красивых мест: водопады,"плантации" ягеля, красивый панорамный
- DDmitry25 мая 2024Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Гора Крестовая»
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