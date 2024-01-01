Арктическая экзотика: на снегоступах - по беломорской тундре
Индивидуальная экскурсия в Кандалакше

Попробовать необычный вид зимнего отдыха, покорить гору и полюбоваться пейзажами Русского Севера

Моя экскурсия снегоступная. Это современный вид снаряжения, позволяющий передвигаться по снежному покрову. Я отведу туда, куда обычный пешеход не доберётся.

Вы пройдёте 3 природные зоны — таёжный лес, криволесье и тундру, покорите гору Волостная и насладитесь сказочными зимними пейзажами. Специальная спортивная подготовка не требуется!
Арктическая экзотика: на снегоступах - по беломорской тундре
Арктическая экзотика: на снегоступах - по беломорской тундре
Арктическая экзотика: на снегоступах - по беломорской тундре
Арктическая экзотика: на снегоступах - по беломорской тундре
Арктическая экзотика: на снегоступах - по беломорской тундре
Арктическая экзотика: на снегоступах - по беломорской тундре
Арктическая экзотика: на снегоступах - по беломорской тундре
Арктическая экзотика: на снегоступах - по беломорской тундре
Арктическая экзотика: на снегоступах - по беломорской тундре
Арктическая экзотика: на снегоступах - по беломорской тундре
Арктическая экзотика: на снегоступах - по беломорской тундре
Арктическая экзотика: на снегоступах - по беломорской тундре
Ближайшие даты:
1
янв
2
янв
3
янв
4
янв
8
янв
9
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10
янв
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Почему снегоступы?

Этот вид туристической активности набирает обороты по всему Кольскому полуострову. Снегоступы — это просто: надел и пошёл. Использование этих приспособлений даст нам возможность подняться на вершину горы прямо по снегу — обычному пешему туристу зимой такое не под силу.

Сокровища Русского Севера

Мы с вами отправимся на одну из самых живописных гор Кандалакшского района — Волостную. Рельеф местности, высота горы и угол подъёма доступны практически каждому путешественнику. С вершины нам откроется панорама на беломорское побережье, арктическую тундру и на Хибины — самые высокие горы Кольского полуострова.

Магия, обряды и сказочные существа

По пути я расскажу вам о средневековой истории Кольского севера. Ведь до появления первых христианских миссионеров в Русской Лапландии эти территории славились как места проживания лопарей, которые обладали магическими знаниями и различными техниками колдовских обрядов. Поговорим о них подробнее, а также обсудим героев древних эпосов и отыщем сказочных существ в покрытых снежным покрывалом растениях.

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям от 12 лет
  • Длина маршрута — 5 км. Время в пути — 3,5 часа. Перед стартом я выдам вам снегоступы и треккинговые палки и проведу подробный инструктаж.
  • До места встречи вам нужно добраться самостоятельно. Оттуда мы отправимся на точку старта пешеходного маршрута — на такси (около 250 руб. /машина) или на вашем автомобиле.
  • Рекомендации по подбору одежды я даю индивидуально каждой группе в зависимости от месяца

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на центральной площади Кандалакши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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