Попробовать необычный вид зимнего отдыха, покорить гору и полюбоваться пейзажами Русского Севера
Вы пройдёте 3 природные зоны — таёжный лес, криволесье и тундру, покорите гору Волостная и насладитесь сказочными зимними пейзажами. Специальная спортивная подготовка не требуется!
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽
Описание
Что вас ожидает
Почему снегоступы?
Этот вид туристической активности набирает обороты по всему Кольскому полуострову. Снегоступы — это просто: надел и пошёл. Использование этих приспособлений даст нам возможность подняться на вершину горы прямо по снегу — обычному пешему туристу зимой такое не под силу.
Сокровища Русского Севера
Мы с вами отправимся на одну из самых живописных гор Кандалакшского района — Волостную. Рельеф местности, высота горы и угол подъёма доступны практически каждому путешественнику. С вершины нам откроется панорама на беломорское побережье, арктическую тундру и на Хибины — самые высокие горы Кольского полуострова.
Магия, обряды и сказочные существа
По пути я расскажу вам о средневековой истории Кольского севера. Ведь до появления первых христианских миссионеров в Русской Лапландии эти территории славились как места проживания лопарей, которые обладали магическими знаниями и различными техниками колдовских обрядов. Поговорим о них подробнее, а также обсудим героев древних эпосов и отыщем сказочных существ в покрытых снежным покрывалом растениях.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям от 12 лет
- Длина маршрута — 5 км. Время в пути — 3,5 часа. Перед стартом я выдам вам снегоступы и треккинговые палки и проведу подробный инструктаж.
- До места встречи вам нужно добраться самостоятельно. Оттуда мы отправимся на точку старта пешеходного маршрута — на такси (около 250 руб. /машина) или на вашем автомобиле.
- Рекомендации по подбору одежды я даю индивидуально каждой группе в зависимости от месяца
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на центральной площади Кандалакши
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.