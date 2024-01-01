Моя экскурсия снегоступная. Это современный вид снаряжения, позволяющий передвигаться по снежному покрову. Я отведу туда, куда обычный пешеход не доберётся. Вы пройдёте 3 природные зоны — таёжный лес, криволесье и тундру, покорите гору Волостная и насладитесь сказочными зимними пейзажами. Специальная спортивная подготовка не требуется!

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Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Почему снегоступы?

Этот вид туристической активности набирает обороты по всему Кольскому полуострову. Снегоступы — это просто: надел и пошёл. Использование этих приспособлений даст нам возможность подняться на вершину горы прямо по снегу — обычному пешему туристу зимой такое не под силу.

Сокровища Русского Севера

Мы с вами отправимся на одну из самых живописных гор Кандалакшского района — Волостную. Рельеф местности, высота горы и угол подъёма доступны практически каждому путешественнику. С вершины нам откроется панорама на беломорское побережье, арктическую тундру и на Хибины — самые высокие горы Кольского полуострова.

Магия, обряды и сказочные существа

По пути я расскажу вам о средневековой истории Кольского севера. Ведь до появления первых христианских миссионеров в Русской Лапландии эти территории славились как места проживания лопарей, которые обладали магическими знаниями и различными техниками колдовских обрядов. Поговорим о них подробнее, а также обсудим героев древних эпосов и отыщем сказочных существ в покрытых снежным покрывалом растениях.

Организационные детали