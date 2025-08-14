Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Кандалакшский лабиринт и его тайны
Узнайте историю древнего Кандалакшского лабиринта и насладитесь живописными видами побережья залива на этой увлекательной прогулке
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
3500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Арктическая экзотика: на снегоступах
Отправляйтесь в уникальное путешествие по беломорской тундре на снегоступах. Вас ждут живописные виды, захватывающие истории и незабываемые впечатления
Начало: На центральной площади Кандалакши
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Погрузитесь в мир загадок Русского Севера, пройдя тропами вдоль Белого моря. Узнайте о поморской и саамской культурах и посетите каменный лабиринт
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 4 чел.
- ООльга14 августа 2025Кандалакшский лабиринтДата посещения: 14 августа 2025Эта экскурсия подарила нам не только новые знания, но и массу положительных эмоций , и желание вернуться снова. Определённо рекомендую всем, кто хочет получить незабываемые впечатления и окунуться в мир удивительных открытий!
- ААлексей13 ноября 2025Всем добра и позитива!
Итак, побывав ещё летом на экскурсии у Юлии, только сейчас набрался решимости, чтобы оставить отзыв😅 собственно, экскурсия
- ААрина3 ноября 2025Точка равновесия природы и человека находится в Кандалакше. Сопки, сосновым лесом сбегающие к заливам Белого моря, рыбацкие дома на мшистом
- ТТатьяна18 октября 2025Замечательная экскурсия с профессионалом👍
- IInna4 октября 2025Очень интересно. Рекомендую!
- ААлиса25 сентября 2025Наверное, лучшая экскурсия, которая могла произойти со мной в Кандалакше, так как я люблю ходить по природным ландшафтам больше, чем
- ККристина6 сентября 2025Все прошло замечательно, успели все: и дойти до цели и отдохнуть, сделать фотографии и даже пособирать грибы) очень интересно проложен маршрут, очень интересно изложена информация! Прогулка прошла на одном дыхании! Столько впечатлений! Спасибо большое, Дмитрию!
- ААнна12 августа 2025Останавливались в Кандалакше на один день. Без экскурсии мы не увидели бы того, что показал гид Дмитрий, сопроводив это историей и комментарием. В итоге получили отличное впечатление от природы этого края и от Кандалакши в целом.
- ААнтон30 июля 2025Прогулка очень понравилась. Всем желающим нужно быть готовыми к легкому трекингу: придется пройти порядка 7 км.
- ЕЕленаМоскаленко21 июля 2025Спасибо таким как Дмитрий думающим и ищущим ответы на интересующие вопросы гидам. Приятно когда не просто известные факты озвучивает, но и готовы к выслушиванию других мнений. Приятно провели время однозначно!
- РРоман10 июля 2025Экскурсия и подача материала понравились. С Дмитрием приятно общаться, и он очень терпеливо слушает и отвечает на вопросы)
Если будет возможность, непременно закажем у него другую экскурсию
- ААлексей4 июля 2025Потрясающая экскурсия до лабиринта!
Четыре часа провели отлично!
Будете в Кандалакшах, обязательно надо посетить терренкур до лабиринта!
- ААнна24 июня 2025Лес Кольского полуострова, приливы и отливы в реальном времени - это впечатляет! Юля рассказывает про природу, про легенды, про птиц
- ЕЕлена24 июня 2025Прекрасная экскурсия. Юлия провела нас очень живописным маршрутом, ответила на все наши вопросы. Смогла увлечь ребенка рассказами о флоре и
- ИИван20 июня 2025Отличный маршрут. Гид - хороший рассказчик. Очень хорошо знает местную историю. Есть остановки для красивых фото. Нам повезло с погодой:
- ЮЮлия12 июня 2025Получилась прекрасная и несложная прогулка. В процессе Юлия интересно рассказывала о местных растениях и животных, посмотрели на птиц (у неё с собой был бинокль). Так же была информация и про регион и про сам Лабиринт. Все прошло замечательно.
- ЮЮлия11 июня 2025Юлия- прекрасный гид, который любит родные места и интересно живо про них рассказывает.
Маршрут несложный и очень живописный, получили большое удовольствие
- ИИгорь3 июня 2025Спасибо Дмитрию за прекрасную и познавательную прогулку по живописнейшему берегу Белого моря до Каменного лабиринта Вавилон!
Интересный неспешный рассказ на фоне
- ООльга14 мая 2025Прекрасная прогулка, подойдет всем, нужна удобная обувь (кроссовки или трекинг)
- ДДарья21 января 2025Спасибо большое Дмитрию, рассказал, показал, возил. Дал направление для дальнейших посещений.
Терпеливо отвечал на все наши многочисленные вопросы.
Все интересно, красиво, толково и с учётом младших слушателей.
Мы очень довольны!
Есть предположения, что мы ещё вернёмся 😉
