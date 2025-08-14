О Ольга Кандалакшский лабиринт Дата посещения: 14 августа 2025 Эта экскурсия подарила нам не только новые знания, но и массу положительных эмоций , и желание вернуться снова. Определённо рекомендую всем, кто хочет получить незабываемые впечатления и окунуться в мир удивительных открытий!

А Алексей Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»

Итак, побывав ещё летом на экскурсии у Юлии, только сейчас набрался решимости, чтобы оставить отзыв😅 собственно, экскурсия читать дальше была выше всяких похвал, полная различных насыщенных, а, порой, мифологических деталей о жизни и быте Крайнего Севера, а самое, пожалуй, интересное, вживую удалось увидеть прилив, который происходил буквально на наших глазах! Спасибо Вам огромное! Всем добра и позитива!Итак, побывав ещё летом на экскурсии у Юлии, только сейчас набрался решимости, чтобы оставить отзыв😅 собственно, экскурсия

А Арина Кандалакшский лабиринт читать дальше берегу, - именно

Дмитрий помог нам прикоснуться к молчаливой красоте Кандалакши, проведя живописной тропой через скалистые леса и поведав о разных версиях появления лабиринта.



Отдельное спасибо Дмитрию за особое отношение к нашей команде, в составе которой были участники 6 и 2 лет от роду, - благодаря Вам малыши терпеливо и с огромным интересом прошли насыщенный маршрут! Точка равновесия природы и человека находится в Кандалакше. Сопки, сосновым лесом сбегающие к заливам Белого моря, рыбацкие дома на мшистом

Т Татьяна Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон» Замечательная экскурсия с профессионалом👍

I Inna Кандалакшский лабиринт Очень интересно. Рекомендую!

А Алиса Кандалакшский лабиринт читать дальше по центрам городов, да еще и с интересным проводником. И хоть мы шли к лабиринту в густом тумане, что не было видно противоположного берега залива, но это придавало пейзажу особую таинственность и сказочность. Слушать саму экскурсию было интересно, открыла для себя интересных исторических персонажей и событий. Спасибо! Наверное, лучшая экскурсия, которая могла произойти со мной в Кандалакше, так как я люблю ходить по природным ландшафтам больше, чем

К Кристина Кандалакшский лабиринт Все прошло замечательно, успели все: и дойти до цели и отдохнуть, сделать фотографии и даже пособирать грибы) очень интересно проложен маршрут, очень интересно изложена информация! Прогулка прошла на одном дыхании! Столько впечатлений! Спасибо большое, Дмитрию!

А Анна Кандалакшский лабиринт Останавливались в Кандалакше на один день. Без экскурсии мы не увидели бы того, что показал гид Дмитрий, сопроводив это историей и комментарием. В итоге получили отличное впечатление от природы этого края и от Кандалакши в целом.

А Антон Кандалакшский лабиринт Прогулка очень понравилась. Всем желающим нужно быть готовыми к легкому трекингу: придется пройти порядка 7 км.

Е ЕленаМоскаленко Кандалакшский лабиринт Спасибо таким как Дмитрий думающим и ищущим ответы на интересующие вопросы гидам. Приятно когда не просто известные факты озвучивает, но и готовы к выслушиванию других мнений. Приятно провели время однозначно!

Р Роман Кандалакшский лабиринт Экскурсия и подача материала понравились. С Дмитрием приятно общаться, и он очень терпеливо слушает и отвечает на вопросы)

Если будет возможность, непременно закажем у него другую экскурсию

А Алексей Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон» Потрясающая экскурсия до лабиринта!

Четыре часа провели отлично!

Будете в Кандалакшах, обязательно надо посетить терренкур до лабиринта!

А Анна Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон» читать дальше и зверей) Мы видели нерпу и слушали гагу. Рекомендую! На фото одно и то же место в начале и в конце прогулки. Лес Кольского полуострова, приливы и отливы в реальном времени - это впечатляет! Юля рассказывает про природу, про легенды, про птиц

Е Елена Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон» читать дальше фауне Кольского полуострова. Путь долгий, но мы его прошли легко и узнали очень интересные факты. Так же нам повезло и мы увидели милого тюленя. Спасибо огромное Юлии ❤️ Прекрасная экскурсия. Юлия провела нас очень живописным маршрутом, ответила на все наши вопросы. Смогла увлечь ребенка рассказами о флоре и

И Иван Кандалакшский лабиринт читать дальше пасмурно, +8, небольшой ветер. Поэтому не было комаров. Одеваться нужно тепло. Темп ходьбы удобный для "поговорить" и не потеешь. Однозначно рекомендую данный маршрут и гида. Отличный маршрут. Гид - хороший рассказчик. Очень хорошо знает местную историю. Есть остановки для красивых фото. Нам повезло с погодой:

Ю Юлия Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон» Получилась прекрасная и несложная прогулка. В процессе Юлия интересно рассказывала о местных растениях и животных, посмотрели на птиц (у неё с собой был бинокль). Так же была информация и про регион и про сам Лабиринт. Все прошло замечательно.

Ю Юлия Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»

Маршрут несложный и очень живописный, получили большое удовольствие читать дальше от прогулки.

Решили, что когда соберёмся в эти места снова, обязательно обратимся к Юлии за другими маршрутами.

(Берите удобную трекинговую обувь, чтобы модно было комфортно идти по камням, листве и песочку). Юлия- прекрасный гид, который любит родные места и интересно живо про них рассказывает.Маршрут несложный и очень живописный, получили большое удовольствие

И Игорь Кандалакшский лабиринт

Интересный неспешный рассказ на фоне читать дальше обалденных пейзажей в сочетании с запахом сосен, моря и тишиной заповедных мест))) Отличная экскурсия, доставляет не только визуальное удовольствие, но также заставляет задуматься о наследии, традициях, обычаях, религии, законах природы и бренности бытия)))🤔

На побережье заметили четкие следы не то рассомахи, не то медведя!!! В живую не удалось 😰

Неожиданно произвел впечатление лабиринт. Пройдите его полностью, поймете, что не всё так просто, как выглядит на первый взгляд)))

От души рекомендуем Дмитрия как гида, тем более, что человек местный и является истинным знатоком не только Кандалакши, но и всего Кольского полуострова! 🥳Обязательно вернемся снова👍🤝 Спасибо Дмитрию за прекрасную и познавательную прогулку по живописнейшему берегу Белого моря до Каменного лабиринта Вавилон!Интересный неспешный рассказ на фоне

О Ольга Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон» Прекрасная прогулка, подойдет всем, нужна удобная обувь (кроссовки или трекинг)