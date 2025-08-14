Мои заказы

Кандалакшский лабиринт – экскурсии в Кандалакше

Найдено 3 экскурсии в категории «Кандалакшский лабиринт» в Кандалакше, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Кандалакшский лабиринт
Пешая
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Кандалакшский лабиринт и его тайны
Узнайте историю древнего Кандалакшского лабиринта и насладитесь живописными видами побережья залива на этой увлекательной прогулке
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
3500 ₽ за всё до 4 чел.
Арктическая экзотика: на снегоступах - по беломорской тундре
Пешая
На снегоступах
3.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Арктическая экзотика: на снегоступах
Отправляйтесь в уникальное путешествие по беломорской тундре на снегоступах. Вас ждут живописные виды, захватывающие истории и незабываемые впечатления
Начало: На центральной площади Кандалакши
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5000 ₽ за человека
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Пешая
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Погрузитесь в мир загадок Русского Севера, пройдя тропами вдоль Белого моря. Узнайте о поморской и саамской культурах и посетите каменный лабиринт
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    14 августа 2025
    Кандалакшский лабиринт
    Дата посещения: 14 августа 2025
    Эта экскурсия подарила нам не только новые знания, но и массу положительных эмоций , и желание вернуться снова. Определённо рекомендую всем, кто хочет получить незабываемые впечатления и окунуться в мир удивительных открытий!
  • А
    Алексей
    13 ноября 2025
    Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
    Всем добра и позитива!
    Итак, побывав ещё летом на экскурсии у Юлии, только сейчас набрался решимости, чтобы оставить отзыв😅 собственно, экскурсия
    была выше всяких похвал, полная различных насыщенных, а, порой, мифологических деталей о жизни и быте Крайнего Севера, а самое, пожалуй, интересное, вживую удалось увидеть прилив, который происходил буквально на наших глазах! Спасибо Вам огромное!

  • А
    Арина
    3 ноября 2025
    Кандалакшский лабиринт
    Точка равновесия природы и человека находится в Кандалакше. Сопки, сосновым лесом сбегающие к заливам Белого моря, рыбацкие дома на мшистом
    берегу, - именно
    Дмитрий помог нам прикоснуться к молчаливой красоте Кандалакши, проведя живописной тропой через скалистые леса и поведав о разных версиях появления лабиринта.

    Отдельное спасибо Дмитрию за особое отношение к нашей команде, в составе которой были участники 6 и 2 лет от роду, - благодаря Вам малыши терпеливо и с огромным интересом прошли насыщенный маршрут!

  • Т
    Татьяна
    18 октября 2025
    Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
    Замечательная экскурсия с профессионалом👍
  • I
    Inna
    4 октября 2025
    Кандалакшский лабиринт
    Очень интересно. Рекомендую!
  • А
    Алиса
    25 сентября 2025
    Кандалакшский лабиринт
    Наверное, лучшая экскурсия, которая могла произойти со мной в Кандалакше, так как я люблю ходить по природным ландшафтам больше, чем
    по центрам городов, да еще и с интересным проводником. И хоть мы шли к лабиринту в густом тумане, что не было видно противоположного берега залива, но это придавало пейзажу особую таинственность и сказочность. Слушать саму экскурсию было интересно, открыла для себя интересных исторических персонажей и событий. Спасибо!

  • К
    Кристина
    6 сентября 2025
    Кандалакшский лабиринт
    Все прошло замечательно, успели все: и дойти до цели и отдохнуть, сделать фотографии и даже пособирать грибы) очень интересно проложен маршрут, очень интересно изложена информация! Прогулка прошла на одном дыхании! Столько впечатлений! Спасибо большое, Дмитрию!
  • А
    Анна
    12 августа 2025
    Кандалакшский лабиринт
    Останавливались в Кандалакше на один день. Без экскурсии мы не увидели бы того, что показал гид Дмитрий, сопроводив это историей и комментарием. В итоге получили отличное впечатление от природы этого края и от Кандалакши в целом.
  • А
    Антон
    30 июля 2025
    Кандалакшский лабиринт
    Прогулка очень понравилась. Всем желающим нужно быть готовыми к легкому трекингу: придется пройти порядка 7 км.
  • Е
    ЕленаМоскаленко
    21 июля 2025
    Кандалакшский лабиринт
    Спасибо таким как Дмитрий думающим и ищущим ответы на интересующие вопросы гидам. Приятно когда не просто известные факты озвучивает, но и готовы к выслушиванию других мнений. Приятно провели время однозначно!
  • Р
    Роман
    10 июля 2025
    Кандалакшский лабиринт
    Экскурсия и подача материала понравились. С Дмитрием приятно общаться, и он очень терпеливо слушает и отвечает на вопросы)
    Если будет возможность, непременно закажем у него другую экскурсию
  • А
    Алексей
    4 июля 2025
    Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
    Потрясающая экскурсия до лабиринта!
    Четыре часа провели отлично!
    Будете в Кандалакшах, обязательно надо посетить терренкур до лабиринта!
  • А
    Анна
    24 июня 2025
    Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
    Лес Кольского полуострова, приливы и отливы в реальном времени - это впечатляет! Юля рассказывает про природу, про легенды, про птиц
    и зверей) Мы видели нерпу и слушали гагу. Рекомендую! На фото одно и то же место в начале и в конце прогулки.

  • Е
    Елена
    24 июня 2025
    Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
    Прекрасная экскурсия. Юлия провела нас очень живописным маршрутом, ответила на все наши вопросы. Смогла увлечь ребенка рассказами о флоре и
    фауне Кольского полуострова. Путь долгий, но мы его прошли легко и узнали очень интересные факты. Так же нам повезло и мы увидели милого тюленя. Спасибо огромное Юлии ❤️

  • И
    Иван
    20 июня 2025
    Кандалакшский лабиринт
    Отличный маршрут. Гид - хороший рассказчик. Очень хорошо знает местную историю. Есть остановки для красивых фото. Нам повезло с погодой:
    пасмурно, +8, небольшой ветер. Поэтому не было комаров. Одеваться нужно тепло. Темп ходьбы удобный для "поговорить" и не потеешь. Однозначно рекомендую данный маршрут и гида.

  • Ю
    Юлия
    12 июня 2025
    Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
    Получилась прекрасная и несложная прогулка. В процессе Юлия интересно рассказывала о местных растениях и животных, посмотрели на птиц (у неё с собой был бинокль). Так же была информация и про регион и про сам Лабиринт. Все прошло замечательно.
  • Ю
    Юлия
    11 июня 2025
    Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
    Юлия- прекрасный гид, который любит родные места и интересно живо про них рассказывает.
    Маршрут несложный и очень живописный, получили большое удовольствие
    от прогулки.
    Решили, что когда соберёмся в эти места снова, обязательно обратимся к Юлии за другими маршрутами.
    (Берите удобную трекинговую обувь, чтобы модно было комфортно идти по камням, листве и песочку).

  • И
    Игорь
    3 июня 2025
    Кандалакшский лабиринт
    Спасибо Дмитрию за прекрасную и познавательную прогулку по живописнейшему берегу Белого моря до Каменного лабиринта Вавилон!
    Интересный неспешный рассказ на фоне
    обалденных пейзажей в сочетании с запахом сосен, моря и тишиной заповедных мест))) Отличная экскурсия, доставляет не только визуальное удовольствие, но также заставляет задуматься о наследии, традициях, обычаях, религии, законах природы и бренности бытия)))🤔
    На побережье заметили четкие следы не то рассомахи, не то медведя!!! В живую не удалось 😰
    Неожиданно произвел впечатление лабиринт. Пройдите его полностью, поймете, что не всё так просто, как выглядит на первый взгляд)))
    От души рекомендуем Дмитрия как гида, тем более, что человек местный и является истинным знатоком не только Кандалакши, но и всего Кольского полуострова! 🥳Обязательно вернемся снова👍🤝

  • О
    Ольга
    14 мая 2025
    Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
    Прекрасная прогулка, подойдет всем, нужна удобная обувь (кроссовки или трекинг)
  • Д
    Дарья
    21 января 2025
    Кандалакшский лабиринт
    Спасибо большое Дмитрию, рассказал, показал, возил. Дал направление для дальнейших посещений.
    Терпеливо отвечал на все наши многочисленные вопросы.
    Все интересно, красиво, толково и с учётом младших слушателей.
    Мы очень довольны!
    Есть предположения, что мы ещё вернёмся 😉
    Спасибо большое Дмитрию, рассказал, показал, возил. Дал направление для дальнейших посещений

