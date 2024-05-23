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удобно, что для гостей города не только проводят экскурсию, но и предоставляют машину. Путешествие длиться пять часов- поэтому деревенский обед ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендуем брать. Экскурсия проходит по деревням, церквям и храмам. Егор Николаевич научный сотрудник Каргопольского музея, в ходе экскурсии рассказывает ОЧЕНЬ МНОГО ИСТОРИЧЕСКИХ фактов. Сразу видно, что человек посвятил много времени и сил изучению этого вопроса. Содержание разных исторических моментов настолько интересны и разнообразны, что невольно сам становишься участником истории. Прогулка по старинным деревенским улочкам, с домами прошлых лет, колодцами и банями окунает вас в мир истории и вы полностью растворяетесь в жизни Каргопольского уезда. Многие дома стоят заброшенные, с перекосившимися наличниками и тусклыми окнами. Кажется, что в таких домах больше нет жизни, и через пару лет эти дома совсем исчезнут с лица деревень и погостов. Но пока сотрудники музеев будут рассказывать и показывать нам эти деревни-жизнь будет продолжаться и сохранит историю русского северного народа, крестьян с их обычаями и нравами.