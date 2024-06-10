Небеса на земле: расписные потолки церкви Иоанна Златоуста

Увидеть храм, каких осталось не более двух десятков на Русском Севере
В 5 км от Каргополя, в селе Саунино находится великолепно сохранившийся ансамбль 17 века.

Главная ценность памятника в его «небесах» — особой потолочной росписи, характерной для деревянных храмов этого региона. Увы, их осталось совсем мало, и они продолжают исчезать.

Исследуем с вами то, что чудом уцелело, и разберёмся в некоторых особенностях нашего традиционного зодчества.
Небеса на земле: расписные потолки церкви Иоанна Златоуста
Небеса на земле: расписные потолки церкви Иоанна Златоуста
Небеса на земле: расписные потолки церкви Иоанна Златоуста
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я расскажу об архитектуре классического шатрового храма «восьмерик на четверике». И конечно, мы поговорим о «небе» Русского Севера. Внимательно рассмотрим каркасный потолок в виде солнца с расходящимися лучами. Обсудим оригинальную роспись и вспомним её авторов — художников, которые работали во многих храмах Поонежья и Каргополья. А в завершение попьём травяной чай с традиционными каргопольскими пирогами.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Lada Vesta
  • Дополнительные расходы: билет в церковь (это музейный объект) — 100–150 руб. с чел.; чай с пирогами — 250 руб. с чел.
  • Если в вашей компании будет больше 3 человек, я готов организовать трансфер на соответствующем автомобиле — например, для 7 человек поездка туда-обратно будет стоить 1000 руб.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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