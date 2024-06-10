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В 5 км от Каргополя, в селе Саунино находится великолепно сохранившийся ансамбль 17 века.



Главная ценность памятника в его «небесах» — особой потолочной росписи, характерной для деревянных храмов этого региона. Увы, их осталось совсем мало, и они продолжают исчезать.



Исследуем с вами то, что чудом уцелело, и разберёмся в некоторых особенностях нашего традиционного зодчества.