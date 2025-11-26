Мои заказы

Касимов глазами Пастернака

Прогулка по Касимову откроет вам мир Бориса Пастернака. Узнайте, как город вдохновил его на создание великих произведений
Касимов - это город, который вдохновил Бориса Пастернака. Летом 1920 года писатель нашёл здесь убежище от тревог и голода. Прогулка по улочкам города позволит прикоснуться к местам, где зарождался роман
«Доктор Живаго». Улица Набережная, Казанский женский монастырь и Соборная площадь - лишь часть маршрута. В завершение - литературная пауза с чаем и любимыми десертами Пастернака.

Это уникальная возможность увидеть Касимов его глазами и понять, почему он называл его русским Марбургом

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Уникальная история города
  • 🏛️ Архитектурные памятники
  • 🎨 Литературная пауза с десертами
  • 🌆 Атмосфера старинного города
  • 🖋️ Места вдохновения Пастернака
Касимов глазами Пастернака© Александр
Что можно увидеть

  • Улица Набережная
  • Казанский женский монастырь
  • Соборная площадь
  • Улица Советская
  • Улица Ленина
  • Улица Татарская
  • Малая Мещанская, 11
  • Большая Мещанская, 6

Описание экскурсии

«Переезжайте в Касимов!»
Из письма Бориса Пастернака родителям.

Что вас ожидает

  • Вы познакомитесь с богатейшей историей города того периода, когда здесь гостил Пастернак
  • Узнаете, какие впечатления город оставил у известных творческих людей
  • Услышите интересные факты о городе, которые описывал Пастернак в письме своим родителям из Касимова
  • Прикоснётесь к тому времени и месту, где зарождался роман «Доктор Живаго» — вершина творчества писателя

Мы прогуляемся по улочкам древнего города, что так полюбились знаменитому писателю:

  • Улица Набережная с домами Баркова, Вереиных, Качкова
  • Казанский женский монастырь 17 века
  • Соборная площадь с торговыми рядами первой половины 19 века
  • Центральная улица Советская — одно из привилегированных мест застройки
  • Улица Ленина, где стоит дом владельцев чугунно-литейных заводов
  • Улица Татарская с медресе и мечетью с минаретом 15 века
  • Малая Мещанская, 11 — дом, где летом гостил Пастернак
  • Большая Мещанская, 6 — дом Кауфмана

И не только!

А ещё

Сделаем небольшую литературную паузу в мастерской художника за чаем с любимым десертом Пастернака: сушками, альбертиками и яблочным вареньем.

Организационные детали

  • За доплату экскурсию можно провести для большей группы и на транспорте — детали уточняйте в переписке
  • Литературная пауза включена в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Касимове
Провёл экскурсии для 30 туристов
Наше бюро путешествий и экскурсий было создано в 2005 году. Огромный опыт работы, коллектив опытных гидов, собственный автопарк и разнообразие программ позволят нам сделать ваш отдых незабываемым!

