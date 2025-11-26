Касимов - это город, который вдохновил Бориса Пастернака. Летом 1920 года писатель нашёл здесь убежище от тревог и голода. Прогулка по улочкам города позволит прикоснуться к местам, где зарождался роман
- 📚 Уникальная история города
- 🏛️ Архитектурные памятники
- 🎨 Литературная пауза с десертами
- 🌆 Атмосфера старинного города
- 🖋️ Места вдохновения Пастернака
Что можно увидеть
- Улица Набережная
- Казанский женский монастырь
- Соборная площадь
- Улица Советская
- Улица Ленина
- Улица Татарская
- Малая Мещанская, 11
- Большая Мещанская, 6
Описание экскурсии
«Переезжайте в Касимов!»
Из письма Бориса Пастернака родителям.
Что вас ожидает
- Вы познакомитесь с богатейшей историей города того периода, когда здесь гостил Пастернак
- Узнаете, какие впечатления город оставил у известных творческих людей
- Услышите интересные факты о городе, которые описывал Пастернак в письме своим родителям из Касимова
- Прикоснётесь к тому времени и месту, где зарождался роман «Доктор Живаго» — вершина творчества писателя
Мы прогуляемся по улочкам древнего города, что так полюбились знаменитому писателю:
- Улица Набережная с домами Баркова, Вереиных, Качкова
- Казанский женский монастырь 17 века
- Соборная площадь с торговыми рядами первой половины 19 века
- Центральная улица Советская — одно из привилегированных мест застройки
- Улица Ленина, где стоит дом владельцев чугунно-литейных заводов
- Улица Татарская с медресе и мечетью с минаретом 15 века
- Малая Мещанская, 11 — дом, где летом гостил Пастернак
- Большая Мещанская, 6 — дом Кауфмана
И не только!
А ещё
Сделаем небольшую литературную паузу в мастерской художника за чаем с любимым десертом Пастернака: сушками, альбертиками и яблочным вареньем.
Организационные детали
- За доплату экскурсию можно провести для большей группы и на транспорте — детали уточняйте в переписке
- Литературная пауза включена в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Касимове
Провёл экскурсии для 30 туристов
Наше бюро путешествий и экскурсий было создано в 2005 году. Огромный опыт работы, коллектив опытных гидов, собственный автопарк и разнообразие программ позволят нам сделать ваш отдых незабываемым!
