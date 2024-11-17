Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце Матери»
Приглашаю вас съездить из Дагестана в соседнюю Чеченскую Республику! Она запомнится вам чистыми, ухоженными улицами, грандиозными мечетями и небоскрёбами.
Мы увидим все визитные карточки Грозного и заглянем в Аргун, где находится знаменитая мечеть «Сердце Матери». Поговорим о том, как складывалась история региона и чем он живёт сегодня.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00
Описание экскурсии
Грозный — торжество современной архитектуры
Мы посетим мечеть «Сердце Чечни» и православную церковь Михаила Архангела, построенную в 19 веке в традиционном русском стиле. Полюбуемся видами города с одной из башен делового района Грозный-Сити. А также поднимемся на смотровую площадку «Лестница в небеса» и посмотрим на Грозный с другого ракурса.
Аргун и мечеть «Сердце Матери»
Аргун — небольшой город, о котором путешественники узнали в 2014 году. Именно тогда здесь открылась грандиозная мечеть «Сердце Матери», посвящённая Аймани Кадыровой. Мы обязательно её посетим. Вы увидите три 55-метровых минарета, гигантскую люстру в виде полумесяца и прилегающий к мечети живописный сад. Я расскажу, сколько времени ушло на строительство мечети и в чём особенности архитектурного стиля хай-тек.
Город Шали и мечеть Гордость Мусульман
Мы увидим самую большую в Европе белоснежную мечеть с мраморными стенами, дарящим прохладу в жару. Я расскажу о её особенностях и истории. Ну, и конечно же, прогуляемся по парку, разбитому вокруг, и полюбуемся фонтанами.
Организационные детали
Транспорт включён в стоимость
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачиваются билеты на смотровую площадку Грозный-Сити — 200 руб. /чел. и обед — 500 руб. /чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каспийске
Провели экскурсии для 567 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Ахмед, вместе со своей командой я провожу экскурсии по всему Дагестану. Сам живу в поселке Дубки, рядом с Сулакским каньоном. Родиться среди гор — это счастье, свобода и чувство ежедневного единения с природой. С радостью разделю их с вами!