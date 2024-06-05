Неспешные экскурсии Каспийска для пенсионеров

Найдено 6 экскурсий в категории «Для пенсионеров» в Каспийске, цены от 2 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
100 отзывов
Популярное предложение
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
Путешествие к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес. Включены обед, прогулка на катере и услуги гида
Начало: На улице Халилова Каспийске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700 за человека
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
47 отзывов
Популярное предложение
Путешествие из Каспийска: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Вас ждет незабываемое путешествие к живописным уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры
Начало: В Каспийске ул. Дахадаева, 76, возле школы №3
Расписание: ежедневно в 07:40
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300 за человека
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: На ул. Халилова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900 за человека
Все красоты Хунзаха
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
4 отзыва
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: Улица Ленина
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
40003 600 за человека
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
2 отзыва
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
Прогулка по древнему Дербенту, посещение крепости Нарын-кала, Джума-мечети и экраноплана «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: Ул. Халилова
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 500 за человека
На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
Погрузитесь в историю и насладитесь морскими пейзажами на экскурсии вокруг 8 цеха завода «Дагдизель» в Каспийске. Уникальное путешествие на катере ждёт вас
Начало: В районе парк-отеля «Азимут»
Расписание: ежедневно в 04:30 и 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 04:30
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Были на экскурсии в Сулакский каньон. Забрали из нашего города,везде провезли,о бо всем рассказали. Гид,Джамбул,всю дорогу нам рассказывал подробности о
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    локациях,обычаях местных народов,достаточно интересно и с юмором. Водитель аккуратный. Так же нас накормили замечательным обедом. Фирму рекомендую,все удобно. На вторую экскурсию даже скидка.

  • Г
    Гульфия
    5 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
    Добрый день. Наше путешествие на каньон началось с небольшой задержки, автобус приехал с опозданием на 15 минут (все немного переживали).
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    Затем мы отправились на нашу первую локацию. Там нас с ветерком прокатили на катере, очень красивые места. После этого опять была небольшая заминка, у нас не заводился автобус. Завели с толкача. На следующий локации нас опять ждал небольшой сюрприз!!!! Наш гид подрался (но это ему не помешало продолжить экскурсию). Мы отправились дальше. Нас ждал очень вкусный обед. Мы ели форель и пробовали местную хухню (хинкал, для любителя). Посетили одно из достопримечательностей Дагестана. Пещеру Нохьо, кстати рекомендую. Там очень красиво и много всего. Вход платный, но этого стоит. После неё мы поехали на знаменитый бархан. Песок был замечательный и горячий, можно ходить босиком. После мы отправились домой. Спасибо за экскурсию. Хоть и были маленькие неприятности, но домой мы вернулись во время и довольные.

  • И
    Илья
    4 июня 2024
    Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Очень понравилась экскурсия,прошла в непринуждённой обстановке, замечательный водитель-гид рассказывал всё по делу и не грузил лишней информацией как некоторые, очень рекомендуем именно этого организатора)))
    Очень понравилась экскурсия,прошла в непринуждённой обстановке, замечательный водитель-гид рассказывал всё по делу и не грузил лишней
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Все красоты Хунзаха
    Прекрасная и душевная экскурсия! Очень понравилась! Очень доступно и интересно было слушать Мухамеда! Без гонки и спешки мы наслаждались красотами Хунзаха! Успехов и процветания вашему туризму!
  • М
    Михаил
    28 мая 2024
    Все красоты Хунзаха
    Были на экскурсии вдвоём с супругой. Комфортный автомобиль, аккуратное вождение, интересные рассказы гида о местных обычаях и традициях, и главное,
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    с юмором. На всех локациях было много времени полюбоваться пейзажами и пофотографироваться. Накормили сытным обедом из блюд местной кухни. И самое главное, наш гид Магомед помог нам сделать фото и видео на вершине горы, на которые мы сами никогда бы не решились.

    Были на экскурсии вдвоём с супругой. Комфортный автомобиль, аккуратное вождение, интересные рассказы гида о местных обычаяхБыли на экскурсии вдвоём с супругой. Комфортный автомобиль, аккуратное вождение, интересные рассказы гида о местных обычаях
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
    Гид Умар сделал нашу поездку не скучной! Весельчак и балагур! Длительность поездки уменьшилась за счёт юмора в разы! Водитель Эльбрус,
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    опытный рулевой! Спасибо за проведённый с вами день! Гиды фотографируйте группы,которые возите вместе на память,составите себе портфолио,а это пригодится для ведения соц сетей. Еще раз спасибо!

  • Д
    Даниил
    26 мая 2024
    Все красоты Хунзаха
    Великолепная экскурсия с прекрасным гидом(Магомедом). Провез по самым красивым места, рассказал много интересной и полезной информации. Был приятно удивлен красотами и масштабом Дагестанских гор. Обязательно вернусь еще!!!
    Великолепная экскурсия с прекрасным гидом(Магомедом). Провез по самым красивым места, рассказал много интересной и полезной информацииВеликолепная экскурсия с прекрасным гидом(Магомедом). Провез по самым красивым места, рассказал много интересной и полезной информацииВеликолепная экскурсия с прекрасным гидом(Магомедом). Провез по самым красивым места, рассказал много интересной и полезной информации
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
    Замечательная экскурсия, все основные локации Чечни за 1 день. Чёткий тайминг, хорошо рассчитано время на посещение каждой достопримечательности, все комфортно
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    не растянуто по времени и не бегом, помимо экскурсий, есть время на самостоятельную прогулку по Грозному. Очень понравился гид от Кавказ ТУР, Азим - харизматичный, с хорошим чувством юмора мужчина, хорошо владеет материалом, в пути рассказал и о Дагестане и о Чечне много фактов из истории, особенностей менталитета разных народов. Водителю отдельная благодарность за безопасную езду и зарядку телефона! 😉

    Замечательная экскурсия, все основные локации Чечни за 1 день. Чёткий тайминг, хорошо рассчитано время на посещениеЗамечательная экскурсия, все основные локации Чечни за 1 день. Чёткий тайминг, хорошо рассчитано время на посещениеЗамечательная экскурсия, все основные локации Чечни за 1 день. Чёткий тайминг, хорошо рассчитано время на посещениеЗамечательная экскурсия, все основные локации Чечни за 1 день. Чёткий тайминг, хорошо рассчитано время на посещениеЗамечательная экскурсия, все основные локации Чечни за 1 день. Чёткий тайминг, хорошо рассчитано время на посещение
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
    Это наша первая экскурсия в Дагестане. Впечатления самые лучшие! Гид Тамерлан отличный рассказчик, много интересной информации, подаёт её с юмором,
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    маршрут понравился, мечтали увидеть Сулакский каньон, увидели с разных ракурсов. Было так интересно, что сразу записались на ещё одну экскурсию, не пожалели!

    Это наша первая экскурсия в Дагестане. Впечатления самые лучшие! Гид Тамерлан отличный рассказчик, много интересной информации
  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
    Знающий Гид, продуманный маршрут, не утомительно

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
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Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Бархан Сарыкум
  2. Сулакский каньон
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Форелевое хозяйство
  7. Гимринский тоннель
  8. Водопад Тобот
  9. Язык Тролля
  10. Крепость Нарын-Кала
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
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