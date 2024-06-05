1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Популярное предложение
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
Путешествие к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес. Включены обед, прогулка на катере и услуги гида
Начало: На улице Халилова Каспийске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Путешествие из Каспийска: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Вас ждет незабываемое путешествие к живописным уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры
Начало: В Каспийске ул. Дахадаева, 76, возле школы №3
Расписание: ежедневно в 07:40
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300₽ за человека
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: На ул. Халилова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: Улица Ленина
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
40003 600₽ за человека
Групповая
11 часов
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
Прогулка по древнему Дербенту, посещение крепости Нарын-кала, Джума-мечети и экраноплана «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: Ул. Халилова
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
Погрузитесь в историю и насладитесь морскими пейзажами на экскурсии вокруг 8 цеха завода «Дагдизель» в Каспийске. Уникальное путешествие на катере ждёт вас
Начало: В районе парк-отеля «Азимут»
Расписание: ежедневно в 04:30 и 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 04:30
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Были на экскурсии в Сулакский каньон. Забрали из нашего города,везде провезли,о бо всем рассказали. Гид,Джамбул,всю дорогу нам рассказывал подробности о
- ГГульфия5 июня 2024Добрый день. Наше путешествие на каньон началось с небольшой задержки, автобус приехал с опозданием на 15 минут (все немного переживали).
- ИИлья4 июня 2024Очень понравилась экскурсия,прошла в непринуждённой обстановке, замечательный водитель-гид рассказывал всё по делу и не грузил лишней информацией как некоторые, очень рекомендуем именно этого организатора)))
- ААнастасия1 июня 2024Прекрасная и душевная экскурсия! Очень понравилась! Очень доступно и интересно было слушать Мухамеда! Без гонки и спешки мы наслаждались красотами Хунзаха! Успехов и процветания вашему туризму!
- ММихаил28 мая 2024Были на экскурсии вдвоём с супругой. Комфортный автомобиль, аккуратное вождение, интересные рассказы гида о местных обычаях и традициях, и главное,
- ННаталья26 мая 2024Гид Умар сделал нашу поездку не скучной! Весельчак и балагур! Длительность поездки уменьшилась за счёт юмора в разы! Водитель Эльбрус,
- ДДаниил26 мая 2024Великолепная экскурсия с прекрасным гидом(Магомедом). Провез по самым красивым места, рассказал много интересной и полезной информации. Был приятно удивлен красотами и масштабом Дагестанских гор. Обязательно вернусь еще!!!
- ЮЮлия25 мая 2024Замечательная экскурсия, все основные локации Чечни за 1 день. Чёткий тайминг, хорошо рассчитано время на посещение каждой достопримечательности, все комфортно
- ЕЕлена23 мая 2024Это наша первая экскурсия в Дагестане. Впечатления самые лучшие! Гид Тамерлан отличный рассказчик, много интересной информации, подаёт её с юмором,
- ЛЛариса21 мая 2024Знающий Гид, продуманный маршрут, не утомительно
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Для пенсионеров»
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