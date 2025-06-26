Насыщенная незабываемая экскурсия с новейшим свето-музыкальныи фонтаном в Дербенте.Уникальность Дербента заключается в том, что он является «живым» восточным городом, пропитанным своеобразным колоритом. Условно он делится на три района: магалы, шахристан,

порт и припортовые кварталы. Магалы (Верхний город) – древнейшая часть города с традиционной застройкой – являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2003 года. Всего насчитывается девять магалов. В 2006 году Дербент был признан ЮНЕСКО как самый толерантный город мира.

Описание экскурсии

Программа экскурсии в Дербент

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая подарит незабываемые впечатления и позволит узнать много нового о древнем городе Дербенте. Мы предлагаем вам насыщенную программу, которая включает в себя:

Знакомство с участниками тура. Посадка в микроавтобус/минивэн и выезд в г. Дербент. Посещение крепости «Нарын-Кала». Фотосессия и прогулка с гидом внутри крепости. Спуск по старым магалам города и посещение музея «Культура и быт древнего Дербента». Ханские бани (VII в.) — памятник архитектуры. Комплексный обед в кафе с национальной кухней. Посещение землянки Петра I. Прогулка по новой набережной и площади Дербента. Визит к Экраноплану «Лунь» и фотосессия. Светомузыкальный фонтан. Возврат и завершение экскурсии.

Важная информация

Эта экскурсия станет для вас не только познавательной, но и увлекательной. Вы сможете насладиться красотой Дербента, а также увидеть новейший светомузыкальный фонтан, который добавит волшебства в ваше путешествие. Не упустите возможность открыть для себя этот удивительный город!