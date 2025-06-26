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Дербентская крепость и Экраноплан Лунь

Насыщенная незабываемая экскурсия с новейшим свето-музыкальныи фонтаном в Дербенте.

Уникальность Дербента заключается в том, что он является «живым» восточным городом, пропитанным своеобразным колоритом. Условно он делится на три района: магалы, шахристан,
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порт и припортовые кварталы.

Магалы (Верхний город) – древнейшая часть города с традиционной застройкой – являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2003 года. Всего насчитывается девять магалов. В 2006 году Дербент был признан ЮНЕСКО как самый толерантный город мира.

Дербентская крепость и Экраноплан Лунь
Дербентская крепость и Экраноплан Лунь
Дербентская крепость и Экраноплан Лунь
Ближайшие даты:
26
июн29
июн1
июл3
июл5
июл6
июл8
июл
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Программа экскурсии в Дербент

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая подарит незабываемые впечатления и позволит узнать много нового о древнем городе Дербенте. Мы предлагаем вам насыщенную программу, которая включает в себя:

  1. Знакомство с участниками тура.
  2. Посадка в микроавтобус/минивэн и выезд в г. Дербент.
  3. Посещение крепости «Нарын-Кала».
  4. Фотосессия и прогулка с гидом внутри крепости.
  5. Спуск по старым магалам города и посещение музея «Культура и быт древнего Дербента».
  6. Ханские бани (VII в.) — памятник архитектуры.
  7. Комплексный обед в кафе с национальной кухней.
  8. Посещение землянки Петра I.
  9. Прогулка по новой набережной и площади Дербента.
  10. Визит к Экраноплану «Лунь» и фотосессия.
  11. Светомузыкальный фонтан.
  12. Возврат и завершение экскурсии.

Важная информация

Эта экскурсия станет для вас не только познавательной, но и увлекательной. Вы сможете насладиться красотой Дербента, а также увидеть новейший светомузыкальный фонтан, который добавит волшебства в ваше путешествие. Не упустите возможность открыть для себя этот удивительный город!

По вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям в 10:00.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет3200 ₽
Детский билет до 12 лет3000 ₽
Пенсионный билет3000 ₽
Детский билет до 7 лет2700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Цитадель (дербентская крепость) «Нарын-Кала»
  • Старые магалы города
  • Музей «Культура и быт древнего Дербента»
  • Ханские бани (VII век)
  • Землянка Петра I
  • Новая набережная и площадь Дербента
  • Экраноплан «Лунь»
  • Светомузыкальный фонтан
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Услуги дополнительного гида в крепости
  • Входные билеты в крепость Нарын-Кала
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Каспийск, ул. Ленина 50, у входа в Магнит
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям в 10:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Ознакомьтесь с памяткой туристу
  • Представленной на нашем сайте
  • Приятного отдыха
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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