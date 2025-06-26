Насыщенная незабываемая экскурсия с новейшим свето-музыкальныи фонтаном в Дербенте.
Уникальность Дербента заключается в том, что он является «живым» восточным городом, пропитанным своеобразным колоритом. Условно он делится на три района: магалы, шахристан,
Уникальность Дербента заключается в том, что он является «живым» восточным городом, пропитанным своеобразным колоритом. Условно он делится на три района: магалы, шахристан,
Описание экскурсии
Программа экскурсии в Дербент
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая подарит незабываемые впечатления и позволит узнать много нового о древнем городе Дербенте. Мы предлагаем вам насыщенную программу, которая включает в себя:
- Знакомство с участниками тура.
- Посадка в микроавтобус/минивэн и выезд в г. Дербент.
- Посещение крепости «Нарын-Кала».
- Фотосессия и прогулка с гидом внутри крепости.
- Спуск по старым магалам города и посещение музея «Культура и быт древнего Дербента».
- Ханские бани (VII в.) — памятник архитектуры.
- Комплексный обед в кафе с национальной кухней.
- Посещение землянки Петра I.
- Прогулка по новой набережной и площади Дербента.
- Визит к Экраноплану «Лунь» и фотосессия.
- Светомузыкальный фонтан.
- Возврат и завершение экскурсии.
Важная информация
Эта экскурсия станет для вас не только познавательной, но и увлекательной. Вы сможете насладиться красотой Дербента, а также увидеть новейший светомузыкальный фонтан, который добавит волшебства в ваше путешествие. Не упустите возможность открыть для себя этот удивительный город!
По вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям в 10:00.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|3200 ₽
|Детский билет до 12 лет
|3000 ₽
|Пенсионный билет
|3000 ₽
|Детский билет до 7 лет
|2700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цитадель (дербентская крепость) «Нарын-Кала»
- Старые магалы города
- Музей «Культура и быт древнего Дербента»
- Ханские бани (VII век)
- Землянка Петра I
- Новая набережная и площадь Дербента
- Экраноплан «Лунь»
- Светомузыкальный фонтан
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Услуги дополнительного гида в крепости
- Входные билеты в крепость Нарын-Кала
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Каспийск, ул. Ленина 50, у входа в Магнит
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям в 10:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Ознакомьтесь с памяткой туристу
- Представленной на нашем сайте
- Приятного отдыха
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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