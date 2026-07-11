Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
В поездке вдоль берегов Каспия вы познакомитесь с природой дагестанской Швейцарии, осмотрите военно-морской корабль и услышите о судьбе грандиозного советского проекта.
Гуляя по улочкам Дербента, узнаете об устройстве аутентичных кварталов, древних храмах и отведаете традиционные блюда южного региона. А по цитадели Нарын-Кала экскурсию для вас проведет сотрудник музея.
Мы встретимся в Каспийске рано утром и отправимся в горы. В пути вас будут сопровождать живописные пейзажи, а также рассказы о традициях и истории республики. Первую остановку сделаем в Табасаранском районе, где живет один из коренных народов Дагестана. Благодаря природе эту местность нередко называют дагестанской Швейцарией. И одной из ее ярких достопримечательностей является водопад в окрестностях села Хучни. Вы насладитесь красотой бурлящих потоков и сможете отдохнуть на берегу реки, устроив небольшой пикник с чуду и чаем.
В гости к каспийскому монстру
Далее в программе — поездка на морское побережье, где вы осмотрите экраноплан «Лунь». Я расскажу о советском проекте удивительного корабля с крыльями, способного лететь над водой на огромной скорости. Познакомлю с историей создания ракетоносца и объясню, как он здесь оказался.
Колорит южной-дагестанской кухни
Прибыв в древнейший город России, я предложу пообедать в одном из местных кафе — чтобы накормить дорогих гостей, сюда даже специально возят из Махачкалы. Вы отведаете традиционные блюда местных народов, включая разные виды чуду, а также насладитесь вкусом свежих фруктов, овощей и соков.
Дербент вдоль и поперек
Дербентская крепость. Первым делом вы осмотрите монументальное строение, включающее городские и морские стены, цитадель Нарын-Кала и горную стену Даг-бары, уходящую на 40 км в горы. С главными достопримечательностями и историей фортификации вас детально и увлекательно познакомит сотрудник музея.
Джума-мечеть. Далее направимся к старейшей мечети России, основанной в начале 8 века. Здесь же вы увидите четыре могучих платана, признанных памятниками живой природы всероссийского значения. А чуть позже поговорим о многоконфессиональном характере города — на пути вам встретится армянский храм и русская церковь.
Музей в Девичьей башне. При желании можно заглянуть в бывшую баню для незамужних девушек, где сейчас располагается интересный музей, посвященный культуре и быту города.
Самобытные магалы. И конечно, петляя по аутентичным улочкам, вы познакомитесь с особым устройством древних кварталов в самой колоритной части Дербента.
Кроме того, на прогулке вы увидите древнейшее арабское кладбище в Дагестане Кырхляр, самый южный маяк России и Домик Петра I. Погуляете по площади Свободы и парку Боевой Славы, отыщете интересные скульптуры в переулке Мирзы Кази-Бека и насладитесь променадом по берегу Каспия. А на местном рынке сможете приобрести местную продукцию или просто посмотреть, чем торгуют на юге страны.
Организационные детали
Трансфер
Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
С группой до 4 человек может поехать еще двое детей до 10 лет (+ 1000 руб. /ребенка) — в машине есть третий ряд сидений, но разместиться там можно только с поднятыми коленками или подогнув ноги.
Параметры поездки
Выезд — в 7:30, приезд — ориентировочно в 18:30-19:30
Общее расстояние — примерно 340 км
Дополнительные расходы
Входные билеты в цитадель «Нарын-кала» — 250 ₽ за чел.
Экскурсия с местным сотрудником музея по цитадели — групповые 200 ₽ за чел., индивидуальные — 2000 ₽ за всех
Экскурсии и входные билеты в другие музеи города города Дербент (по желанию) — 200 ₽ за один
Обед и опциональные доп. услуги
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
7.30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Идрис — ваш гид в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 953 туристов
Я аттестованный гид РФ по Республике Дагестан.
Родился и вырос в этих горах, хорошо знаком с историей и географией, обычаями и культурой республики.
Окончил МИУ (ныне ГУУ) в Москве.
Имею большой опыт личных путешествий по миру.
Много лет работал руководителем в подразделениях финансовых компаний в Москве, на Урале и в Западной Сибири.
Публикую статьи на разных сайтах и в соцсетях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
1
3
–
2
–
1
–
Юрий
Это уже наш второй тур с Идрисом, и снова вся семья в полном восторге! Организация безупречная: выехали четко по графику. Время в дороге пролетело незаметно, хотя маршрут насыщенный и переезды читать дальшеуменьшить
большие — спасибо увлекательным дискуссиям и глубочайшим рассказам о Дагестане.
Отдельное спасибо за темп тура: даже в сильную жару мы чувствовали себя комфортно, всё очень размеренно и продуманно.
Ну а главное — эмоции! Хучнинский водопад — это мощь природы, а виды, открывающиеся с крепости и с берега у экраноплана «Лунь», просто захватывают дух. Это нужно видеть своими глазами! Рекомендуем от всей души!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Отличная и познавательная экскурсия по Дагестану. На экскурскии полюбовались красотами горной местности и окунулись в историю края. Гид Идрис интерно доносит информацию об историчесих фактах и современной жизни Дагестана. Отдельное спасибо Идрису за комфортное вождение, отзывчивость. Экскурсия прошла в комфортном темпе, все успели посмотреть, при этом не устали.
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Большое спасибо Идрису за эту экскурсию. Все очень понравилось. Нет никакой усталости, только хорошие впечатления от увиденного. Посмотрели водопад, увидели экраноплан Лунь, посетили Цитадель Нарын-Кала, прогулялись по старому и новому городу Дербент. Посмотрели набережную и даже нашли где купить вкусных фруктов 🍇;)
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Недавняя экскурсия 1 марта 2025 года в Дербент нам запомнится надолго! По дороге мы посетили потрясающий водопад, который в этот редкий зимний период выглядел особенно волшебно — все было покрыто снегом и льдом. Редкость такого зрелища добавила экскурсии особую ценность. Дербент с его историей и красотой в сочетании с зимними пейзажами — это действительно что-то незабываемое!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Очень понравилась поездка. Под сопровождение исторических рассказов познакомились с интересными местами. Отдельно хочется отметить, что экскурсовод - интересный собеседник, который любит и уважает историю своего края.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Идрис прекрасно знает историю своего края, подача информации доступна и интересна. Вождение комфортное. В наш день экскурсии был холодный дождь и сильный ветер, но это не испортило впечатление от экскурсии. Водопад - прелестен. Дербент - чудесный город."Лунь" впечатлил габаритами. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Каспийска
Похожие экскурсии на «Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска»