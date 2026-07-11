В поездке вдоль берегов Каспия вы познакомитесь с природой дагестанской Швейцарии, осмотрите военно-морской корабль и услышите о судьбе грандиозного советского проекта. Гуляя по улочкам Дербента, узнаете об устройстве аутентичных кварталов, древних храмах и отведаете традиционные блюда южного региона. А по цитадели Нарын-Кала экскурсию для вас проведет сотрудник музея.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Хучнинский (Ханагский) водопад

Мы встретимся в Каспийске рано утром и отправимся в горы. В пути вас будут сопровождать живописные пейзажи, а также рассказы о традициях и истории республики. Первую остановку сделаем в Табасаранском районе, где живет один из коренных народов Дагестана. Благодаря природе эту местность нередко называют дагестанской Швейцарией. И одной из ее ярких достопримечательностей является водопад в окрестностях села Хучни. Вы насладитесь красотой бурлящих потоков и сможете отдохнуть на берегу реки, устроив небольшой пикник с чуду и чаем.

В гости к каспийскому монстру

Далее в программе — поездка на морское побережье, где вы осмотрите экраноплан «Лунь». Я расскажу о советском проекте удивительного корабля с крыльями, способного лететь над водой на огромной скорости. Познакомлю с историей создания ракетоносца и объясню, как он здесь оказался.

Колорит южной-дагестанской кухни

Прибыв в древнейший город России, я предложу пообедать в одном из местных кафе — чтобы накормить дорогих гостей, сюда даже специально возят из Махачкалы. Вы отведаете традиционные блюда местных народов, включая разные виды чуду, а также насладитесь вкусом свежих фруктов, овощей и соков.

Дербент вдоль и поперек

Дербентская крепость . Первым делом вы осмотрите монументальное строение, включающее городские и морские стены, цитадель Нарын-Кала и горную стену Даг-бары, уходящую на 40 км в горы. С главными достопримечательностями и историей фортификации вас детально и увлекательно познакомит сотрудник музея.

. Первым делом вы осмотрите монументальное строение, включающее городские и морские стены, цитадель Нарын-Кала и горную стену Даг-бары, уходящую на 40 км в горы. С главными достопримечательностями и историей фортификации вас детально и увлекательно познакомит сотрудник музея. Джума-мечеть . Далее направимся к старейшей мечети России, основанной в начале 8 века. Здесь же вы увидите четыре могучих платана, признанных памятниками живой природы всероссийского значения. А чуть позже поговорим о многоконфессиональном характере города — на пути вам встретится армянский храм и русская церковь.

. Далее направимся к старейшей мечети России, основанной в начале 8 века. Здесь же вы увидите четыре могучих платана, признанных памятниками живой природы всероссийского значения. А чуть позже поговорим о многоконфессиональном характере города — на пути вам встретится армянский храм и русская церковь. Музей в Девичьей башне . При желании можно заглянуть в бывшую баню для незамужних девушек, где сейчас располагается интересный музей, посвященный культуре и быту города.

. При желании можно заглянуть в бывшую баню для незамужних девушек, где сейчас располагается интересный музей, посвященный культуре и быту города. Самобытные магалы. И конечно, петляя по аутентичным улочкам, вы познакомитесь с особым устройством древних кварталов в самой колоритной части Дербента.

Кроме того, на прогулке вы увидите древнейшее арабское кладбище в Дагестане Кырхляр, самый южный маяк России и Домик Петра I. Погуляете по площади Свободы и парку Боевой Славы, отыщете интересные скульптуры в переулке Мирзы Кази-Бека и насладитесь променадом по берегу Каспия. А на местном рынке сможете приобрести местную продукцию или просто посмотреть, чем торгуют на юге страны.

Организационные детали

Трансфер

Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado

С группой до 4 человек может поехать еще двое детей до 10 лет (+ 1000 руб. /ребенка) — в машине есть третий ряд сидений, но разместиться там можно только с поднятыми коленками или подогнув ноги.

Параметры поездки

Выезд — в 7:30, приезд — ориентировочно в 18:30-19:30

Общее расстояние — примерно 340 км

Дополнительные расходы