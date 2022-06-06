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Что вас ожидает
Хучнинский (Ханагский) водопад
Мы встретимся в Каспийске рано утром и отправимся в горы. В пути вас будут сопровождать живописные пейзажи, а также рассказы о традициях и истории республики. Первую остановку сделаем в Табасаранском районе, где живет один из коренных народов Дагестана. Благодаря природе эту местность нередко называют дагестанской Швейцарией. И одной из ее ярких достопримечательностей является водопад в окрестностях села Хучни. Вы насладитесь красотой бурлящих потоков и сможете отдохнуть на берегу реки, устроив небольшой пикник с чуду и чаем.
В гости к каспийскому монстру
Далее в программе — поездка на морское побережье, где вы осмотрите экраноплан «Лунь». Я расскажу о советском проекте удивительного корабля с крыльями, способного лететь над водой на огромной скорости. Познакомлю с историей создания ракетоносца и объясню, как он здесь оказался.
Колорит южной-дагестанской кухни
Прибыв в древнейший город России, я предложу пообедать в одном из местных кафе — чтобы накормить дорогих гостей, сюда даже специально возят из Махачкалы. Вы отведаете традиционные блюда местных народов, включая разные виды чуду, а также насладитесь вкусом свежих фруктов, овощей и соков.
Дербент вдоль и поперек
Дербентская крепость. Первым делом вы осмотрите монументальное строение, включающее городские и морские стены, цитадель Нарын-Кала и горную стену Даг-бары, уходящую на 40 км в горы. С главными достопримечательностями и историей фортификации вас детально и увлекательно познакомит сотрудник музея.
Джума-мечеть. Далее направимся к старейшей мечети России, основанной в начале 8 века. Здесь же вы увидите четыре могучих платана, признанных памятниками живой природы всероссийского значения. А чуть позже поговорим о многоконфессиональном характере города — на пути вам встретится армянский храм и русская церковь.
Музей в Девичьей башне. При желании можно заглянуть в бывшую баню для незамужних девушек, где сейчас располагается интересный музей, посвященный культуре и быту города.
Самобытные магалы. И конечно, петляя по аутентичным улочкам, вы познакомитесь с особым устройством древних кварталов в самой колоритной части Дербента.
Кроме того, на прогулке вы увидите древнейшее арабское кладбище в Дагестане Кырхляр, самый южный маяк России и Домик Петра I. Погуляете по площади Свободы и парку Боевой Славы, отыщете интересные скульптуры в переулке Мирзы Кази-Бека и насладитесь променадом по берегу Каспия. А на местном рынке сможете приобрести местную продукцию или просто посмотреть, чем торгуют на юге страны.
Организационные детали
Трансфер и расходы
Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
Экскурсия с местным сотрудником музея по цитадели Нарын-Калы и трансфер включены в стоимость. С группой до 4 человек может поехать еще двое детей до 10 лет (+ 1000 руб. /ребенка) — в машине есть третий ряд сидений, но разместиться там можно только с поднятыми коленками или подогнув ноги.
Отдельно оплачивается обед и опциональные доп. услуги
Параметры поездки
Выезд — не позднее 08:00 утра, приезд — ориентировочно в 18:30
Общий километраж составит примерно 250 км
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Идрис — ваш гид в Каспийске
Здравствуйте! Меня зовут Идрис, я вырос в Дагестане, объездил все его районы и хорошо знаю особенности самых разных уголков республики. У меня высшее образование и большой опыт личных путешествий по миру. Интересуюсь историей края, публикую статьи на разных сайтах и в соц. сетях. С удовольствием показываю достопримечательности дагестанских регионов, знакомлю с местной культурой и открываю нетуристические уголки нашей земли. Также у меня есть гостевые дома, где я рад принимать путешественников. Добро пожаловать в необыкновенный Дагестан!