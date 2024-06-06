Групповые экскурсии Каспийска

Найдено 17 экскурсий в категории «Групповые» в Каспийске, цены от 2 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
100 отзывов
Популярное предложение
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
Путешествие к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес. Включены обед, прогулка на катере и услуги гида
Начало: На улице Халилова Каспийске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700 за человека
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
47 отзывов
Популярное предложение
Путешествие из Каспийска: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Вас ждет незабываемое путешествие к живописным уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры
Начало: В Каспийске ул. Дахадаева, 76, возле школы №3
Расписание: ежедневно в 07:40
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300 за человека
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: На ул. Халилова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900 за человека
Все красоты Хунзаха
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
4 отзыва
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: Улица Ленина
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
40003 600 за человека
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
2 отзыва
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
Прогулка по древнему Дербенту, посещение крепости Нарын-кала, Джума-мечети и экраноплана «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: Ул. Халилова
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 500 за человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
303 отзыва
Популярное предложение
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
Побывайте на самом глубоком каньоне Европы и прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу. Вторая часть экскурсии - бархан Сарыкум
Начало: Каспийск, ул. Халилова 3
Расписание: Ежедневно в 07:45
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700 за человека
Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
43 отзыва
Дербент и «Каспийский монстр»: путешествие сквозь века и современность
Загляните в прошлое и настоящее Дербента, встретьтесь с легендарным «Лунем» на набережной, украшенной Покрасом Лампасом
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова 3
Расписание: Еженедельно 4 раза
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 400 за человека
Грозный, Шали и Аргун
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
110 отзывов
Грозный, Шали и Аргун
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, д. 3
Расписание: Ежедневно в 07:55 с 1 Марта по 20 декабря
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900 за человека
Сулакский каньон из Каспийска
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
270 отзывов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум из Каспийска
Вас ждет погружение в дивную природу Дагестана, включая круиз по Чиркейскому водохранилищу и обед среди гор
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300 за человека
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
17 отзывов
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Отправляйтесь в удивительное путешествие по Дагестану! Головокружительные панорамы, бархан Сары-кум и турбаза «Главрыба» ждут вас
Начало: Каспийск, ул. Ленина 37, ресторан Фудзи
Расписание: Ежедневно 06:45
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за человека
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон: трансфер для группы
Увлекательное путешествие по Дагестану. Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, бархан Сары Кум и эко-комплекс Главрыба. Обед в Нескучном саду Салмановых
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:45
11 июня в 06:45
3 500 за человека
Колоритная Чеченская Республика: Грозный, Шали, Аргун
Групповая
14 часов
38 отзывов
Колоритная Чеченская Республика: Грозный, Шали, Аргун
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 76
Расписание: ср, чт, сб, вс в 07:40
Завтра в 07:40
12 июня в 07:40
3 000 за человека
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
2 отзыва
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Улица Халилова 12А, Каспийск
Расписание: По колендарю
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
41003 690 за человека
На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
Погрузитесь в историю и насладитесь морскими пейзажами на экскурсии вокруг 8 цеха завода «Дагдизель» в Каспийске. Уникальное путешествие на катере ждёт вас
Начало: В районе парк-отеля «Азимут»
Расписание: ежедневно в 04:30 и 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 04:30
2 000 за человека
Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Путешествие по Дагестану с посещением уникальных мест, которые не включены в стандартные маршруты
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 300 за человека
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Гамсутль и Салтинская теснина: экскурсия в заброшенный аул и природные чудеса
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и насладитесь красотой Салтинской теснины. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 300 за человека
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
    Все круто, впечатлений море
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Были на экскурсии в Сулакский каньон. Забрали из нашего города,везде провезли,о бо всем рассказали. Гид,Джамбул,всю дорогу нам рассказывал подробности о
    читать дальше

    локациях,обычаях местных народов,достаточно интересно и с юмором. Водитель аккуратный. Так же нас накормили замечательным обедом. Фирму рекомендую,все удобно. На вторую экскурсию даже скидка.

  • Г
    Гульфия
    5 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
    Добрый день. Наше путешествие на каньон началось с небольшой задержки, автобус приехал с опозданием на 15 минут (все немного переживали).
    читать дальше

    Затем мы отправились на нашу первую локацию. Там нас с ветерком прокатили на катере, очень красивые места. После этого опять была небольшая заминка, у нас не заводился автобус. Завели с толкача. На следующий локации нас опять ждал небольшой сюрприз!!!! Наш гид подрался (но это ему не помешало продолжить экскурсию). Мы отправились дальше. Нас ждал очень вкусный обед. Мы ели форель и пробовали местную хухню (хинкал, для любителя). Посетили одно из достопримечательностей Дагестана. Пещеру Нохьо, кстати рекомендую. Там очень красиво и много всего. Вход платный, но этого стоит. После неё мы поехали на знаменитый бархан. Песок был замечательный и горячий, можно ходить босиком. После мы отправились домой. Спасибо за экскурсию. Хоть и были маленькие неприятности, но домой мы вернулись во время и довольные.

  • И
    Илья
    4 июня 2024
    Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Очень понравилась экскурсия,прошла в непринуждённой обстановке, замечательный водитель-гид рассказывал всё по делу и не грузил лишней информацией как некоторые, очень рекомендуем именно этого организатора)))
    Очень понравилась экскурсия,прошла в непринуждённой обстановке, замечательный водитель-гид рассказывал всё по делу и не грузил лишней
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Все красоты Хунзаха
    Прекрасная и душевная экскурсия! Очень понравилась! Очень доступно и интересно было слушать Мухамеда! Без гонки и спешки мы наслаждались красотами Хунзаха! Успехов и процветания вашему туризму!
  • Д
    Диляра
    30 мая 2024
    Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
    Увидели невероятную красоту и мощь Дагестана! Побывали в разных местах, очень насыщенная экскурсия, но все прошло на одном дыхании благодаря
    читать дальше

    экскурсоводу Саиде и водителю Шаху. Заботливое отношение к каждому туристу, интересные и удивительные рассказы Саиды сопровождали нас всю дорогу. Отдельная благодарность водителю Шаху за комфортную, аккуратную и безопасную езду, что в Дагестане, как оказалось, является редкостью. Море впечатлений и эмоций подарила нам эта экскурсия, рекомендуем каждому!

  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
    Экскурсия понравилась, организована хорошо. Гид Умар весёлый, скучать не давал. Прогулка на катере была по водохранилищу, по Сулакскому каньону к сожалению не катали, а там супер! Обед замечательный, форель свежая и вкусная, в ресторане все достойно. Рекомендую.
  • Э
    Эльвира
    30 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун
    Хорошая экскурсия. Отличный гид Арсен, оригинальная подача информации. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
    Большое спасибо за интереснейшую экскурсию! Шикарная природа Дагестана! Замечательный гид Динара! Профессиональный водитель Абдурашид. Всё очень понравилось!
  • М
    Михаил
    28 мая 2024
    Все красоты Хунзаха
    Были на экскурсии вдвоём с супругой. Комфортный автомобиль, аккуратное вождение, интересные рассказы гида о местных обычаях и традициях, и главное,
    читать дальше

    с юмором. На всех локациях было много времени полюбоваться пейзажами и пофотографироваться. Накормили сытным обедом из блюд местной кухни. И самое главное, наш гид Магомед помог нам сделать фото и видео на вершине горы, на которые мы сами никогда бы не решились.

    Были на экскурсии вдвоём с супругой. Комфортный автомобиль, аккуратное вождение, интересные рассказы гида о местных обычаяхБыли на экскурсии вдвоём с супругой. Комфортный автомобиль, аккуратное вождение, интересные рассказы гида о местных обычаях

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
  2. Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
  3. Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
  4. Все красоты Хунзаха
  5. Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Бархан Сарыкум
  2. Сулакский каньон
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Форелевое хозяйство
  7. Гимринский тоннель
  8. Водопад Тобот
  9. Язык Тролля
  10. Крепость Нарын-Кала
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Групповые" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 2 000 до 3 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 959 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Каспийске из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Каспийска по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам