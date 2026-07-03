Дербент - город с богатейшей историей, который каждый должен увидеть хотя бы раз в жизни.Во время этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с древней цитаделью Нарын-кала, которая тысячелетиями стояла на страже

города. Вы пройдете по узким улочкам, увидите Джума-мечеть, одну из старейших мечетей мира, и заглянете в музей «Домик Петра I», где остановился сам царь. Не менее захватывающим будет посещение парка им. Низами Гянджеви с самым большим в России светомузыкальным фонтаном и прогулка по Хрустальному мосту, где вы сможете рассмотреть археологические находки. Кульминацией экскурсии станет встреча с экранопланом Лунь - советским ракетоносцем, который поражает своими размерами и историей. Эта экскурсия не просто путешествие, это погружение в историю и культуру Дагестана, которое оставит неизгладимые впечатления и желание вернуться сюда снова

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Дербента и экраноплана «Лунь» из Каспийска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь наиболее комфортная погода для прогулок и осмотра достопримечательностей. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя температура может быть немного ниже. В остальные месяцы, особенно зимой, посещение возможно, но погода может быть менее благоприятной для прогулок на свежем воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.