Дербент - город с богатейшей историей, который каждый должен увидеть хотя бы раз в жизни.
Во время этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с древней цитаделью Нарын-кала, которая тысячелетиями стояла на страже
Во время этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с древней цитаделью Нарын-кала, которая тысячелетиями стояла на страже
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная возможность посетить древнюю крепость Нарын-кала
- 🕌 Погружение в историю одной из старейших мечетей мира - Джума-мечети
- 🏡 Посещение исторического музея «Домик Петра I»
- 🌉 Прогулка по современному Хрустальному мосту
- 🚀 Увидеть советский экраноплан Лунь на берегу Каспийского моря
- 🎶 Насладиться светомузыкальным фонтаном в парке им. Низами Гянджеви
Лучшее время для посещения
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фев
мар
апр
май
июн
июл
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Лучшее время для посещения Дербента и экраноплана «Лунь» из Каспийска - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь наиболее комфортная погода для прогулок и осмотра достопримечательностей. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя температура может быть немного ниже. В остальные месяцы, особенно зимой, посещение возможно, но погода может быть менее благоприятной для прогулок на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Цитадель Нарын-кала
- Джума-мечеть
- Музей «Домик Петра I»
- Парк им. Низами Гянджеви
- Хрустальный мост
- Экраноплан Лунь
Описание экскурсии
Чарующий Дагестан
Вы увидите все главные достопримечательности Дербента и расположенный неподалеку экраноплан «Лунь». В программе экскурсии:
- Цитадель Нарын-кала — вы погуляете по древней крепости с величественным башнями и воротами.
- Джума-мечеть — одна из старейших мечетей мира.
- Музей «Домик Петра I» — вы побываете в месте, где царь останавливался во время Персидского похода 1722 года.
- Парк им. Низами Гянджеви — мы погуляем по его ухоженной территории и оценим самый большой в России светомузыкальный фонтан.
- Хрустальный мост — вы пройдете по современному стеклянному мосту и рассмотрите с него археологические артефакты 10 века. Среди них: стелы с текстами на арабском языке и остатки системы водоснабжения.
- Экраноплан «Лунь» — советский ракетоносец, живописно расположенный на берегу Каспия.
Организационные детали
- Включено в стоимость: транспорт и посещение экраноплана «Лунь»
- Экскурсия предусмотрена для детей старше 7 лет, т. к. в машине нет детского кресла
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: крепость Нарын-кала — 200 ₽ взрослые, 100 ₽ дети, музей «Домик Петра I» — 150 ₽ с чел.
- Обратите внимание: светомузыкальный фонтан включается каждый вечер в 19:30, лазерное шоу проходит только по выходным дням в 19:30. Если вы хотите дождаться включения фонтана, доплата к экскурсии составит 1500 ₽
- За доплату возможно организовать 1,5-часовую экскурсию по винзаводу Дербента — 1200 ₽/чел. Так как количество мест ограничено, бронировать экскурсию нужно как можно раньше. Сообщите в переписке с гидом, если хотите посетить завод. Экскурсия доступна путешественникам от 14 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля, если туристы проживают в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шамсудин — ваш гид в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1355 туристов
Меня зовут Шамсудин, я родился и вырос в Махачкале и искренне влюблён в Дагестан. Покажу вам и знаменитые достопримечательности, и укромные уголки горного края с потрясающими видами. Расскажу о традициях, истории и кухне региона — так, чтобы вы почувствовали его душу. Со мной Дагестан откроется с самой гостеприимной стороны: вы увидите его живым, настоящим и невероятно тёплым!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 52 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Нам все понравилось. Экскурсовод рассказывал интересно, отвечал на вопросы, вежливый, ненавязчивый. Организовано все хорошо, классный гид, комфортно от начала и до конца.
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А
Шамсудин отличный гид. Очень комфортная машина, гид уделяет внимание и время в дороге на отдых. Очень интересно рассказывает, дает историческое и жизненные сводки. Подстраивается под желания туристов (что то исключить, что то добавить).
Шамсудин
Ответ организатора:
Спасибо большое, Алексей, за добрые слова, очень рад, что вам понравилось!
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Ходили на экскурсию. В составе 2 взрослых и 2 ребенка (6 и 10 лет)
Нам очень понравилось. Рекомендую гида. Рассказывал очень увлекательно. Было интересно и детям и взрослым
Нам очень понравилось. Рекомендую гида. Рассказывал очень увлекательно. Было интересно и детям и взрослым
+1
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О
Все понравилось. Шамсик Интересно рассказывал, на все вопросы отвечал, общаться можно на любые темы тем самым дорога прошла быстро и весело.
+2
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Экскурсию в Дербент планировали с гидом Шамсудином, но он уже был занят и посоветовал своего коллегу Хасбулата. Мы согласились и не пожалели!
Хасбулат заехал за нами прямо к подъезду. Комфортабельный чистый
Хасбулат заехал за нами прямо к подъезду. Комфортабельный чистый
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Нам сказочно повезло с гидом, начиная от того, что он адекватный водитель, а здесь это редкость, и заканчивая прекрасными навыками рассказчика. Эрудированный, с юмором, с огромным багажом классных сюжетов, и
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