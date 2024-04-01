В этом туре за один день вы познакомитесь с главными достопримечательностями горного Дагестана. Мы побываем в местах, где хранятся истории, легенды и традиции горцев.
Увидим оборонительные башни прошлого, заброшенные селения искусных мастеров, древние храмы и живописные скалы.
Увидим оборонительные башни прошлого, заброшенные селения искусных мастеров, древние храмы и живописные скалы.
Описание экскурсииСтарый Кахиб Старый Кахиб люди давно покинули, поселившись в одноименном селении неподалеку. На крутом склоне, на первый взгляд, остались лишь каменные развалины. Но вблизи вы разглядите работу умелых каменщиков прошлого, органично вписывающихся в окружающих ландшафт. Остатки домов, стен и сторожевых башен с языческими петроглифами и великолепным пейзажем впечатляют. Древний Гоор Еще один заброшенный аул Дагестана — Гоор — расположен на краю отвесной пропасти. Непреступное селение с необычной архитектурой будто перемещает нас в прошлое. Вот тропка, которую охраняли стражники, здесь оборонительные башни, с которых жители скидывали камни на врагов, а к их стенами пристроены двухэтажные дома, в которых с радушием встречали гостей. Важная информация: Важная информация: Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый Кахиб
- Старый Гоор
- Орлиный выступ
- Языком Шайтана
- Древний храм в с. Датуна
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
- Джиппинг
- Экстремальные развлечения (Подвесной мост и фуникулер)
- Обед
Место начала и завершения?
По договоренности с Туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Важная информация:
- Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Огромное спасибо нашему гиду и водителю Мураду за поездку в Гоор, Кахиб Это была лучшая экскурсия! Все было спокойно, не торопясь, останавливались в красивых местах, много локаций для фотографий. Вкуснейший обед. Отдельное спасибо за вождение!
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Ф
Экскурсию в Гоор Кахиб и язык Тролля ездили с гидом Абдурахманом. Все очень понравилось - сопроводжение, комфортное и безопасное вождение. Интересный рассказ о крае. Подсказал,как и где лучше сделать фото и видеоролики
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Л
Ездили на экскурсию в Гоор кахиб и язык Тролля в марте 2024. Огромное спасибо Роману за такое интересное знакомство с красотами данного маршрута. Было достаточно сложно, но мы справились)
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С
Был на индивидуальном экскурсии с Джумали.
Забрал во время с дома, провёл полноценную экскурсию. Всё пожелания были выполнены. Все локации посмотрел.
Рекомендую
Забрал во время с дома, провёл полноценную экскурсию. Всё пожелания были выполнены. Все локации посмотрел.
Рекомендую
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М
Спасибо большое)) экскурсия понравилась. все заявленные места посетили. благодарю нашего гида Казима а так же организатора
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Д
Красивые места, погода ни как не повлияло на экскурсию. Но увы оно того стоило.
Благодарю за экскурсию
Благодарю за экскурсию
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