Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы В этом туре за один день вы познакомитесь с главными достопримечательностями горного Дагестана. Мы побываем в местах, где хранятся истории, легенды и традиции горцев.



Увидим оборонительные башни прошлого, заброшенные селения искусных мастеров, древние храмы и живописные скалы. 4.6 11 отзывов

Кавказ-Тур Ваш гид в Каспийске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 16 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.6 11 отзывов более 12 часов 1-7 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Старый Кахиб Старый Кахиб люди давно покинули, поселившись в одноименном селении неподалеку. На крутом склоне, на первый взгляд, остались лишь каменные развалины. Но вблизи вы разглядите работу умелых каменщиков прошлого, органично вписывающихся в окружающих ландшафт. Остатки домов, стен и сторожевых башен с языческими петроглифами и великолепным пейзажем впечатляют. Древний Гоор Еще один заброшенный аул Дагестана — Гоор — расположен на краю отвесной пропасти. Непреступное селение с необычной архитектурой будто перемещает нас в прошлое. Вот тропка, которую охраняли стражники, здесь оборонительные башни, с которых жители скидывали камни на врагов, а к их стенами пристроены двухэтажные дома, в которых с радушием встречали гостей. Важная информация: Важная информация: Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Старый Кахиб

Старый Гоор

Орлиный выступ

Языком Шайтана

Древний храм в с. Датуна Что включено Транспорт (туда и обратно)

Услуги гида-проводника Что не входит в цену Личные расходы

Сувениры

Джиппинг

Экстремальные развлечения (Подвесной мост и фуникулер)

Обед Место начала и завершения? По договоренности с Туристом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Важная информация Важная информация:

Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.