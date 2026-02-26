Мы отправимся в Шамильский район к легендарным селениям, которые веками служили неприступными крепостями. Вы увидите знаменитый Язык Тролля, пройдёте по заброшенным улочкам старых аулов, заглянете в прошлое горцев и увидите памятник раннего христианства. Мы позаботимся, чтобы долгое путешествие было не только увлекательным, но и комфортным.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Каспийска и переезд в Шамильский район. По договорённости заедем за участниками в Избербаш.

По пути вы услышите о Дагестане, его народах, традициях и сложной истории горных обществ

9:00 — Гимринский тоннель

Мы будем проезжать Гимринский тоннель — важный инженерный объект, соединяющий два района города, и являющийся самым длинным тоннелем в России. Его протяжённость составляет более 5 км, что делает его уникальным сооружением в транспортной инфраструктуре страны

9:40 — Ирганайское водохранилище

Сделаем остановку на крупном искусственном озере на реке Аварское Койсу, созданное для гидроэнергетики и регулирования стока вод

10:00–11:00 — прогулка по аулам Кахиб и Гоор

Вы побываете в старом и новом Кахибе, а также в древнем Гооре — месте, где сохранились оборонительные башни, жилые дома и хозяйственные постройки

Мы расскажем, как строились эти селения, кто здесь жил и почему аулы считались неприступными

Остановимся на краю ущелья, чтобы увидеть горные хребты

11:00–12:30 — посещение Языка Тролля и Языка Шайтана

Вы увидите природный каменный выступ, который как балкон, нависает над пропастью. Его форма и расположение создают ощущение полёта над горами и делают это место одной из самых впечатляющих фотолокаций Дагестана

Мы подойдём и к менее известному, но не менее выразительному скальному выступу, который называют Язык Шайтана

13:00–14:00 — обед в Кахибе в окружении горных пейзажей

14:20–15:00 — посещение храма в селе Датуна

Вы увидите самый древний христианский храм на территории Дагестана

Познакомитесь с его историей, особенностями архитектуры и ролью христианства на Кавказе в Средневековье

15:00–16:00 — свободное время. Храм расположен в живописном ущелье, где вы прогуляетесь, пофотографируетесь и отдохнёте в тишине

20:30 — возвращение в Каспийск. В высокий сезон из-за загруженности трассы дорога может занять около 4 часов. Сделаем остановки у Гоцатлинского водохранилища и на смотровых площадках для фото.

Организационные детали