Л Леонид Гоор и Кахиб из Каспийска Ездили на экскурсию в Гоор кахиб и язык Тролля в марте 2024. Огромное спасибо Роману за такое интересное знакомство с красотами данного маршрута. Было достаточно сложно, но мы справились)

В Вера Гоор и Кахиб из Каспийска Огромное спасибо нашему гиду и водителю Мураду за поездку в Гоор, Кахиб Это была лучшая экскурсия! Все было спокойно, не торопясь, останавливались в красивых местах, много локаций для фотографий. Вкуснейший обед. Отдельное спасибо за вождение!

Е Елена Веселые высоты Кахиба и Гоора Увидели заброшенные аулы Кахиб и Гоор, по пути останавливались в паре локаций для фото и просмотра видов. Горы прекрасны) ездили в начале марта, народа практически нет) правда мостики и спуски на канатах закрыты и не работают.