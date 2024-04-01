Экскурсии в Кахиб из Каспийска

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый Кахиб» в Каспийске, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гоор и Кахиб из Каспийска
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
11 отзывов
Гоор и Кахиб: погружение в историю и культуру горного Дагестана
Путешествие в сердце горного Дагестана - это возможность увидеть уникальные архитектурные сооружения и прикоснуться к древним традициям
Начало: По договоренности с Туристом
«Старый Кахиб Старый Кахиб люди давно покинули, поселившись в одноименном селении неподалеку»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Веселые высоты Кахиба и Гоора
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Веселые высоты Кахиба и Гоора: путешествие по древним башням Каспийска
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древним башням Кахиб и Гоор, где вы сможете прикоснуться к истории и культуре горцев
Начало: По договоренности с гидом
«Что вас ждет: Эта экскурсия посвящена башням Кахиб и Гоор их истории, а также высокогорным селам, в которых расположены эти достопримечательности»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
«Мы с вами посетим древние селения Кахиб и Гоор, познакомимся с традициями горцев, а также сделаем остановку у дагестанского Языка Тролля»
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Леонид
    1 апреля 2024
    Гоор и Кахиб из Каспийска
    Ездили на экскурсию в Гоор кахиб и язык Тролля в марте 2024. Огромное спасибо Роману за такое интересное знакомство с красотами данного маршрута. Было достаточно сложно, но мы справились)
  • В
    Вера
    1 апреля 2024
    Гоор и Кахиб из Каспийска
    Огромное спасибо нашему гиду и водителю Мураду за поездку в Гоор, Кахиб Это была лучшая экскурсия! Все было спокойно, не торопясь, останавливались в красивых местах, много локаций для фотографий. Вкуснейший обед. Отдельное спасибо за вождение!
  • Е
    Елена
    5 марта 2024
    Веселые высоты Кахиба и Гоора
    Увидели заброшенные аулы Кахиб и Гоор, по пути останавливались в паре локаций для фото и просмотра видов. Горы прекрасны) ездили в начале марта, народа практически нет) правда мостики и спуски на канатах закрыты и не работают.
  • Г
    Галина
    31 октября 2023
    Веселые высоты Кахиба и Гоора
    Весёлый Кахиб был по-настоящему веселый)) спасибо нашему гиду за интересные рассказы о Дагестане, потрясающие виды природы, красивые фото, безопасную езду
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    на новом автомобиле Kia и чувство юмора. Никто не торопил, чувствовали себя не туристами, а долгожданными гостями. Спасибо за такую классную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Старый Кахиб»

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Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Старый Кахиб" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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