1 чел.
По популярности
Индивидуальная
14 часов
Гоор и Кахиб: погружение в историю и культуру горного Дагестана
Путешествие в сердце горного Дагестана - это возможность увидеть уникальные архитектурные сооружения и прикоснуться к древним традициям
Начало: По договоренности с Туристом
«Старый Кахиб Старый Кахиб люди давно покинули, поселившись в одноименном селении неподалеку»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Веселые высоты Кахиба и Гоора: путешествие по древним башням Каспийска
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древним башням Кахиб и Гоор, где вы сможете прикоснуться к истории и культуре горцев
Начало: По договоренности с гидом
«Что вас ждет: Эта экскурсия посвящена башням Кахиб и Гоор их истории, а также высокогорным селам, в которых расположены эти достопримечательности»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
«Мы с вами посетим древние селения Кахиб и Гоор, познакомимся с традициями горцев, а также сделаем остановку у дагестанского Языка Тролля»
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛеонид1 апреля 2024Ездили на экскурсию в Гоор кахиб и язык Тролля в марте 2024. Огромное спасибо Роману за такое интересное знакомство с красотами данного маршрута. Было достаточно сложно, но мы справились)
- ВВера1 апреля 2024Огромное спасибо нашему гиду и водителю Мураду за поездку в Гоор, Кахиб Это была лучшая экскурсия! Все было спокойно, не торопясь, останавливались в красивых местах, много локаций для фотографий. Вкуснейший обед. Отдельное спасибо за вождение!
- ЕЕлена5 марта 2024Увидели заброшенные аулы Кахиб и Гоор, по пути останавливались в паре локаций для фото и просмотра видов. Горы прекрасны) ездили в начале марта, народа практически нет) правда мостики и спуски на канатах закрыты и не работают.
- ГГалина31 октября 2023Весёлый Кахиб был по-настоящему веселый)) спасибо нашему гиду за интересные рассказы о Дагестане, потрясающие виды природы, красивые фото, безопасную езду
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Старый Кахиб»
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