Позвольте нам познакомить вас с удивительным уголком мира, где природа рисует свои шедевры тысячелетиями. В этой поездке вы погрузитесь в атмосферу невероятной красоты и почувствуете дыхание древности. Программа тура:• Посещение Сулакского каньона — глубочайшего каньона Европы. Сулакский каньон — это чудо природы, которое никого не оставит равнодушным. Высокие, отвесные стены каньона создают уникальные каменные узоры и конструкции, словно оживающие под солнечными лучами. Этот пейзаж заставит вас остановиться и насладиться каждой минутой пребывания здесь, восхищаясь мощью природы.

Прогулка по Чиркейскому водохранилищу. Далее мы отправимся к Чиркейскому водохранилищу — рукотворному озеру, расположившемуся в горах и напоминающему настоящее море среди суровых горных пейзажей. Во время прогулки на катере вы сможете в полной мере насладиться видом грандиозных горных склонов и спокойной воды, отражающей синеву неба. На смотровой площадке «Тещин язык» в поселке Дубки перед вами откроется захватывающий вид на величественный каньон, и вы сможете сделать незабываемые фото.

Визит на форелевое хозяйство «Главрыба». После прогулки по водохранилищу мы посетим форелевое хозяйство «Главрыба». Здесь у вас будет возможность прогуляться вдоль живописных прудов, узнать о процессе выращивания форели и, конечно, отведать вкусный обед из свежеприготовленной рыбы. Вам предложат блюда, приготовленные по традиционным рецептам, чтобы вы смогли оценить вкус настоящей дагестанской кухни.

• Завершение тура — бархан Сарыкум. На обратном пути мы заедем к бархану Сарыкум — одной из крупнейших песчаных дюн Европы и уникальной природной достопримечательности. Это место поразит вас своим масштабом и загадочностью, ведь происхождение бархана до сих пор вызывает споры у ученых. Вы сможете пройтись по пескам и прикоснуться к тому самому месту, где снимались сцены культового фильма «Белое солнце пустыни». В стоимость экскурсии включено: