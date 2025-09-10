Сулакский каньон — природное творение, поражающее своей красотой и древностью. Это глубокое ущелье, словно рука природы, тянется на многие километры.
Высокие и отвесные стены каньона образуют потрясающие каменные конструкции, а игра света и тени на скалах создаёт удивительные эффекты.
Высокие и отвесные стены каньона образуют потрясающие каменные конструкции, а игра света и тени на скалах создаёт удивительные эффекты.
Описание экскурсии
Позвольте нам познакомить вас с удивительным уголком мира, где природа рисует свои шедевры тысячелетиями. В этой поездке вы погрузитесь в атмосферу невероятной красоты и почувствуете дыхание древности. Программа тура:• Посещение Сулакского каньона — глубочайшего каньона Европы. Сулакский каньон — это чудо природы, которое никого не оставит равнодушным. Высокие, отвесные стены каньона создают уникальные каменные узоры и конструкции, словно оживающие под солнечными лучами. Этот пейзаж заставит вас остановиться и насладиться каждой минутой пребывания здесь, восхищаясь мощью природы.
- Прогулка по Чиркейскому водохранилищу. Далее мы отправимся к Чиркейскому водохранилищу — рукотворному озеру, расположившемуся в горах и напоминающему настоящее море среди суровых горных пейзажей. Во время прогулки на катере вы сможете в полной мере насладиться видом грандиозных горных склонов и спокойной воды, отражающей синеву неба. На смотровой площадке «Тещин язык» в поселке Дубки перед вами откроется захватывающий вид на величественный каньон, и вы сможете сделать незабываемые фото.
- Визит на форелевое хозяйство «Главрыба». После прогулки по водохранилищу мы посетим форелевое хозяйство «Главрыба». Здесь у вас будет возможность прогуляться вдоль живописных прудов, узнать о процессе выращивания форели и, конечно, отведать вкусный обед из свежеприготовленной рыбы. Вам предложат блюда, приготовленные по традиционным рецептам, чтобы вы смогли оценить вкус настоящей дагестанской кухни.
Завершение тура — бархан Сарыкум. На обратном пути мы заедем к бархану Сарыкум — одной из крупнейших песчаных дюн Европы и уникальной природной достопримечательности. Это место поразит вас своим масштабом и загадочностью, ведь происхождение бархана до сих пор вызывает споры у ученых. Вы сможете пройтись по пескам и прикоснуться к тому самому месту, где снимались сцены культового фильма «Белое солнце пустыни». В стоимость экскурсии включено:.
Завершение тура — бархан Сарыкум. На обратном пути мы заедем к бархану Сарыкум — одной из крупнейших песчаных дюн Европы и уникальной природной достопримечательности. Это место поразит вас своим масштабом и загадочностью, ведь происхождение бархана до сих пор вызывает споры у ученых. Вы сможете пройтись по пескам и прикоснуться к тому самому месту, где снимались сцены культового фильма «Белое солнце пустыни». В стоимость экскурсии включено:.
• Завершение тура — бархан Сарыкум. На обратном пути мы заедем к бархану Сарыкум — одной из крупнейших песчаных дюн Европы и уникальной природной достопримечательности. Это место поразит вас своим масштабом и загадочностью, ведь происхождение бархана до сих пор вызывает споры у ученых. Вы сможете пройтись по пескам и прикоснуться к тому самому месту, где снимались сцены культового фильма «Белое солнце пустыни». В стоимость экскурсии включено:
- транспортное сопровождение из Каспийска;
- прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу;
- обед из свежей форели на форелевом хозяйстве;
- услуги гида и входные билеты на все объекты посещения. Не упустите шанс увидеть и почувствовать всю мощь и красоту природы Дагестана! Забронируйте своё место и отправьтесь с нами в это незабываемое путешествие! Важная информация: Экскурсия проводится по принципу все включено.
Каждый день: в 08:20
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище
- Чиркейская ГЭС
- Смотровая «Тещин язык»
- Поселок Дубки
- Смотровая на Сулакский каньон
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Бархан Сарыкум
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу
- Обед
- Входные билеты на бархан Сарыкум
Что не входит в цену
- Сувениры
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Поселок Новый Хушет, ул. Кайтуева 42/2. Магазин Автомаркет
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день: в 08:20
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 17 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
- Экскурсия проводится по принципу все включено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерий
10 сен 2025
30 августа с Leto Derbent ездили на экскурсию по Сулакскому каньону, бахану Сарыкум и катались на катере по Чиркейскому водохранилищу. Программа отличная, водитель Гаджимурат и гид Хадижат профессионалы своего дела.
Н
Наталья
11 июл 2025
Экскурсия понравилась.
Входит в следующие категории Каспийска
Похожие экскурсии из Каспийска
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
Путешествие к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес. Включены обед, прогулка на катере и услуги гида
Начало: На улице Халилова Каспийске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Великолепный Сулакский каньон ждёт вас на незабываемой экскурсии из Каспийска. Насладитесь видами и вкусной форелью на гриле
Начало: Махачкала и Каспийск
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дагестанский дуэт: поездка-трансфер на бархан Сарыкум и в Сулакский каньон
Золотой песок и изумрудная вода - увидеть самые впечатляющие красоты республики
13 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.