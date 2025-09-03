Описание экскурсии
Бархан Сарыкум. Песчаные дюны, словно волны, устремляются к небу. Вы полюбуетесь удивительным ландшафтом, который ветер формирует на протяжении нескольких веков.
«Главрыба». Здесь можно отдохнуть и насладиться природой — и конечно, попробовать свежую местную рыбу, пойманную в реке Сулак.
Нескучный сад Салмановых. Заглянем в уютное местечко, где растут абрикосы, персики и виноград. И окунёмся в тишину и спокойствие.
Пещеры Нохъо. Мы пройдёмся по подвесному мосту и заглянем на две смотровые площадки. С первой открывается великолепный вид на Сулакский каньон, а на второй есть качели, висящие над пропастью!
Посёлок Дубки. Маленькое, но живописное местечко, где можно познакомиться с местной культурой и образом жизни.
Смотровая площадка «Тёщин язык». Я сделаю для вас несколько ярких фотографий на фоне необычных скальных образований.
Чиркейское водохранилище. Одно из самых больших в России — голубая вода впечатляюще контрастирует с зелёными горами вокруг.
Буйнакский перевал. Проедем по дороге, откуда открываются захватывающие виды на горные вершины.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка по красивым местам в компании водителя-сопровождающего
- Поездка проходит на Lada Vesta Cross или Chevrolet Orlando. Есть кондиционер и детское кресло
- Дополнительные расходы: обед, бархан Сарыкум — 200 ₽, катер в форелевом хозяйстве — от 500 ₽, катер в каньоне — 1400 ₽ (все цены за человека)
- Пожалуйста, выбирайте закрытую одежду — это не только проявление уважения к местной культуре, но и залог самого доброго отношения и гостеприимства для вас
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Жаль что смогли попасть к Михаилу только на одну экскурсию,всё было занято
Советую заранее бронировать места, не пожалеете
Невероятное путешествие с Михаилом на 5 звёзд!
По направлению Сарыкум и Сулакский каньон👍
Прямо с аэропорта нас забрал отзывчивый Михаил и увез нас по маршруту Сарыкум и Сулакский каньон! С первых минут
Михаил много рассказывал различных фактов о Дагестане, было познавательно, вели приятную беседу в поездке, также
Немаловажно, что Михаил- аккуратный водитель, в поездке чувствуешь себя комфортно и безопасно!
Красоты, которые мы увидели благодаря Михаилу, захватывают дух! Огромное спасибо за экскурсию! Теперь мы знаем замечательного человека, который расскажет и покажет самые прекрасные места Дагестана!!!