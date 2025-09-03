Мои заказы

Дагестанский дуэт: поездка-трансфер на бархан Сарыкум и в Сулакский каньон

Золотой песок и изумрудная вода - увидеть самые впечатляющие красоты республики
В этой поездке вы прикоснётесь к удивительной природе Дагестана. Увидите Сулакский каньон и впечатляющий бархан Сарыкум. Пройдёте по подвесному мосту над пропастью, оцените красоту горных перевалов. А я покажу вам лучшие локации, где получаются самые яркие фото.
13 отзывов
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Бархан Сарыкум. Песчаные дюны, словно волны, устремляются к небу. Вы полюбуетесь удивительным ландшафтом, который ветер формирует на протяжении нескольких веков.

«Главрыба». Здесь можно отдохнуть и насладиться природой — и конечно, попробовать свежую местную рыбу, пойманную в реке Сулак.

Нескучный сад Салмановых. Заглянем в уютное местечко, где растут абрикосы, персики и виноград. И окунёмся в тишину и спокойствие.

Пещеры Нохъо. Мы пройдёмся по подвесному мосту и заглянем на две смотровые площадки. С первой открывается великолепный вид на Сулакский каньон, а на второй есть качели, висящие над пропастью!

Посёлок Дубки. Маленькое, но живописное местечко, где можно познакомиться с местной культурой и образом жизни.

Смотровая площадка «Тёщин язык». Я сделаю для вас несколько ярких фотографий на фоне необычных скальных образований.

Чиркейское водохранилище. Одно из самых больших в России — голубая вода впечатляюще контрастирует с зелёными горами вокруг.

Буйнакский перевал. Проедем по дороге, откуда открываются захватывающие виды на горные вершины.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка по красивым местам в компании водителя-сопровождающего
  • Поездка проходит на Lada Vesta Cross или Chevrolet Orlando. Есть кондиционер и детское кресло
  • Дополнительные расходы: обед, бархан Сарыкум — 200 ₽, катер в форелевом хозяйстве — от 500 ₽, катер в каньоне — 1400 ₽ (все цены за человека)
  • Пожалуйста, выбирайте закрытую одежду — это не только проявление уважения к местной культуре, но и залог самого доброго отношения и гостеприимства для вас

Михаил
Михаил — ваш гид в Каспийске
Провёл экскурсии для 183 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Я родился и вырос в Дагестане. Мой род живёт в этом краю уже более 235 лет. Я хорошо знаком с традициями, обычаями и историей Дагестана. Всё время люблю изучать и читать что-то новое. Организовываю туры как многодневные, так и однодневные (провёл более тысячи экскурсий). Мой водительский стаж — более 35 лет. Буду благодарен, если выберете меня!
Отзывы и рейтинг

Н
Надежда
3 сен 2025
Приветствую всех , кто решился на экскурсию в Дагестан. Первое, что хочу отметить своего гида Михаила, с ним мы провели две экскурсии, это высокоорганизованный человек. Он не только встретит и
провезет вас по маршруту, но и расскажет историю края, поддержит разговор, ответит на вопросы , и сделает это максимально комфортно и тактично. Может изменить маршрут в целях улучшения обозрения , чтобы увидеть Дагестан во всей его красе! Рекомендую этого человека, за два дня общения с Михаилом, сложилось впечатление, что путешествовали с близким родственником!

Дата посещения: 2 сентября 2025
2
27
29 авг 2025
Всё было прекрасно, красиво и захватывающе. Гиду Михаилу отдельный респект. 10из5.
Дата посещения: 29 августа 2025
С
Сергей
4 ноя 2025
Гид с большим опытом, приятный рассказчик. Провел по красивым местам, куда добираются только местные жители, познакомил с ними и их местным бытом. При этом успели посетить все точки маршрута, заявленные в объявлении. Гид подскажет где и с какого ракурса сделать красивые фотографии. Понравилось комфортное вождение даже на проселковых дорогах. Однозначно рекомендую
И
Ирина
17 сен 2025
Спасибо большое Михаилу за эту поездку!! Увидели столько красоты 😍 виды на Сулакский Каньон попали в самое сердце! И экстремальные качели запомниться на долго 😂 Услышали интересную историю о формировании поселений, построений ГЭС и многое другое. Вообщем осталось много впечатлений! Михаил отличный человек, рассказывал отвечал на наши вопросы, создавал Дагестанскую атмосферу 😁 и отличный фотограф 🙃 рекомендуем!
Артём
Артём
15 сен 2025
Поездка была красивой, гид отличный собеседник и водитель, в общем, было здорово! Михаил, спасибо!
Ольга
Ольга
14 сен 2025
Ну что тут сказать, если вам нужен уровень "ВАУ!", то это к Михаилу! Профессионально, компетентно, душевно. Мне очень хотелось увидеть в горах орлов, сипов, грифов. Михаил отвез на те точки, с которых можно было увидеть этих не только птиц в полёте, но и сидящих на скалах! Незабываемое зрелище - Михаил, спасибо! Нам с сыном ОЧЕНЬ понравилось! От души рекомендую!
Т
Татьяна
30 авг 2025
Отдыхали компанией 4 человека, всем поездка очень понравилась, душевно с юмором
Жаль что смогли попасть к Михаилу только на одну экскурсию,всё было занято
Советую заранее бронировать места, не пожалеете
Дмитрий
Дмитрий
26 авг 2025
Очень интересное путешествие. Красивые локации. Всё было супер.
Лилияна
Лилияна
16 авг 2025
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Невероятное путешествие с Михаилом на 5 звёзд!
По направлению Сарыкум и Сулакский каньон👍
Прямо с аэропорта нас забрал отзывчивый Михаил и увез нас по маршруту Сарыкум и Сулакский каньон! С первых минут
было понятно, что он не просто профессионал, а настоящий влюбленный в свой край человек. Михаил показал и рассказал всё про Дагестан даже мой 13 летний сын был удивлён тому как он рассказывал. Нам очень понравилось особенно когда он следил за нашим комфортом, состоянием 6 летней дочери, её
укачало и хотя Михаил помыл машину перед встречей его никак не расстроило что мы его испачкали☺️
Михаил, спасибо за эмоции, знания, гостеприимство за заботу и за то что научили снимать на видео на всю жизнь! Обязательно порекомендуем вас всем друзьям!

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
О
Ольга
8 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, программа насыщенная и интересная, посмотрели всё, что заявлено, и уложились в указанное время.
Михаил много рассказывал различных фактов о Дагестане, было познавательно, вели приятную беседу в поездке, также
посоветовал несколько мест, где можно поесть, туда и сходили.
Поездка была комфортной, ехали аккуратно, в машине кондиционер.
Для прогулки на катере по Сулакскому каньону Михаил договорился обо всём самостоятельно, за что ему большое спасибо, так как был праздничный день и катание было под угрозой.
В общем, поездка оказалась впечатляющей, мы остались довольны, красоты природы невероятные!
Через несколько дней едем с Михаилом еще на одну экскурсию, в Дербент.

А
Александр
29 июл 2025
Поездка была очень познавательна, Михаил останавливался в самых живописных местах, мы были с маленьким ребенком, все было очень комфортно
П
Потапова
11 июл 2025
Сегодня ездили с Михаилом по красивейшим местам Дагестана. Отличный гид, прекрасно знает историю края! Добрый, вежливый, внимательный. Мы в восторге!
М
Мария
8 июл 2025
Шедеврально! Мы под прекрасным впечатлением от экскурсии!!! Михаил - прекрасный рассказчик, заинтересовал даже ребёнка! По приезде сын пересказывал легенды)
Немаловажно, что Михаил- аккуратный водитель, в поездке чувствуешь себя комфортно и безопасно!
Красоты, которые мы увидели благодаря Михаилу, захватывают дух! Огромное спасибо за экскурсию! Теперь мы знаем замечательного человека, который расскажет и покажет самые прекрасные места Дагестана!!!

