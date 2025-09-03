В этой поездке вы прикоснётесь к удивительной природе Дагестана. Увидите Сулакский каньон и впечатляющий бархан Сарыкум. Пройдёте по подвесному мосту над пропастью, оцените красоту горных перевалов. А я покажу вам лучшие локации, где получаются самые яркие фото.

Описание экскурсии

Бархан Сарыкум. Песчаные дюны, словно волны, устремляются к небу. Вы полюбуетесь удивительным ландшафтом, который ветер формирует на протяжении нескольких веков.

«Главрыба». Здесь можно отдохнуть и насладиться природой — и конечно, попробовать свежую местную рыбу, пойманную в реке Сулак.

Нескучный сад Салмановых. Заглянем в уютное местечко, где растут абрикосы, персики и виноград. И окунёмся в тишину и спокойствие.

Пещеры Нохъо. Мы пройдёмся по подвесному мосту и заглянем на две смотровые площадки. С первой открывается великолепный вид на Сулакский каньон, а на второй есть качели, висящие над пропастью!

Посёлок Дубки. Маленькое, но живописное местечко, где можно познакомиться с местной культурой и образом жизни.

Смотровая площадка «Тёщин язык». Я сделаю для вас несколько ярких фотографий на фоне необычных скальных образований.

Чиркейское водохранилище. Одно из самых больших в России — голубая вода впечатляюще контрастирует с зелёными горами вокруг.

Буйнакский перевал. Проедем по дороге, откуда открываются захватывающие виды на горные вершины.

