Ж Жанар От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: ваш идеальный день в Дагестане читать дальше понравилось. Магомед - очень грамотный, пунктуальный гид, профессионал своего дела, нас не торопил, много полезной информации нам рассказал, так сказать кругозор расширил) Тур был очень насыщенным. Сулакский каньон, главрыба, чиркейское водохранилище, бархан Сары Кун. Были в поездке с детьми, на маме очень

Н Наталия От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: ваш идеальный день в Дагестане читать дальше посетили Хунзах, на другой день Сулакский каньон. Магомед- прекрасный гид и рассказчик, аккуратный водитель и просто душевный человек. Обязательно будем советовать его друзьям и знакомым. С ним не было скучно даже долгой дорогой, он сделал наше путешествие незабываемым. ❤️ Провели два прекрасных дня, с нашим- теперь самым любимым гидом Магомедом. Были на двух экскурсиях 25 и 26 мая. Сначала

Э Эльмира Сулакский каньон из Каспийска Все очень понравилось, гид Али супер.

А Анна Сулакский каньон из Каспийска Это лучшая экскурсия в моей жизни! Гид профессионал. Не думала что может быть настолько высокий уровень. Все молодцы! Огромное спасибо за эмоции! Привет из Кемеровской области.

П Полина Экскурсия из Каспийска в Сулакский каньон и бархан Сарыкум читать дальше внимательные, пунктуальные и просто красавцы!!! Во время 10 часовой экскурсии не ждали больше двух минут никого и ничего. В следующий раз когда приедем, за экскурсией только к ним. Спасибо большое!!! Экскурсия - полный восторг! Такой красоты не видели нигде, хотя объездили пол мира. Экскурсовод Тамерлан и водитель Адам самые лучшие:

Г Галина От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: ваш идеальный день в Дагестане читать дальше вопросы и сделал нам красивые фото. Машина чистая, новая с кондиционером, вождение аккуратное, много всего посетили и нигде нас не торопили. Отношение как к самым дорогим гостям. Рекомендую! Очень интересная и весёлая экскурсия с потрясающими видами и вкусной едой. Гид грамотный и внимательный, отвечал на все наши многочисленные

О Ольга Сулакский каньон из Каспийска Поездка прошла на высшем уровне,гид очень много рассказывал,за что отдельное ему спасибо!!! На всех объектах было достаточно времени, даже успели прокатиться на катере по каньону. Обед вкусный в шикарном ресторане. Впечатления прекрасные от всей поездки.

Л Людмила Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум читать дальше водохранилищу). Завозят в пещеру Нохъо - комплекс с подвесным мостом и зиплайном. А главное - отличное экскурсионное обслуживание. Гид Саида - профессионал! Узнали много интересного об истории и современности Республики Дагестан. При этом был живой рассказ, а не историческая справка. Большое спасибо водителю Насиру за аккуратное вождение. Восхитительно! Насыщенная программа (бархан, комплекс Главрыба с форелевым хозяйством, смотровая на Сулакский каньон и ГЭС, катание на катере по Чиркейскому

О Оксана Экскурсия из Каспийска в Сулакский каньон и бархан Сарыкум Отличный маршрут. Гид великолепен. Комфортное вождение, приятная беседа. Рекомендуем. Посетили ГЭС, п. Дубки и другие смотровые, и бархан Сарыкум