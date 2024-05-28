Экскурсии на форелевое хозяйство

Найдено 5 экскурсий в категории «Форелевое хозяйство» в Каспийске, цены от 3 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: ваш идеальный день в Дагестане
Индивидуальная
12 часов
43 отзыва
От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: идеальный день в Дагестане
Погрузитесь в красоту Дагестана: от величественного Сулакского каньона до уникального бархана Сары-Кум
Начало: По договоренности с гидом
«Также мы посетим Чиркейскую ГЭС, форелевое хозяйство, песчаный бархан Сары-Кум»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон из Каспийска
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
270 отзывов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум из Каспийска
Вас ждет погружение в дивную природу Дагестана, включая круиз по Чиркейскому водохранилищу и обед среди гор
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
«Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300 за человека
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
2 отзыва
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Улица Халилова 12А, Каспийск
«Далее отправимся в форелевое хозяйство «Главрыба», где нас ждет вкусный национальный обед»
Расписание: По колендарю
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
41003 690 за человека
Экскурсия из Каспийска в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Индивидуальная
12 часов
40 отзывов
Завораживающее путешествие: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным локациям Дагестана, где каждый шаг открывает что-то невероятное
Начало: По договоренности с туристом
«Форелевое хозяйство Следующая точка нашего маршрута — рыбное хозяйство и престижный ресторан, где вы сможете наблюдать, как свежая форель ловится прямо у вас на глазах»
Расписание: В любой день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 9 000 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
«Мы остановится у форелевого хозяйства, чтобы перекусить вкуснейшие морские дары»
Расписание: Ежедневно в 08:00, 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанар
    28 мая 2024
    От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: ваш идеальный день в Дагестане
    Тур был очень насыщенным. Сулакский каньон, главрыба, чиркейское водохранилище, бархан Сары Кун. Были в поездке с детьми, на маме очень
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    понравилось. Магомед - очень грамотный, пунктуальный гид, профессионал своего дела, нас не торопил, много полезной информации нам рассказал, так сказать кругозор расширил)

  • Н
    Наталия
    27 мая 2024
    От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: ваш идеальный день в Дагестане
    Провели два прекрасных дня, с нашим- теперь самым любимым гидом Магомедом. Были на двух экскурсиях 25 и 26 мая. Сначала
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    посетили Хунзах, на другой день Сулакский каньон. Магомед- прекрасный гид и рассказчик, аккуратный водитель и просто душевный человек. Обязательно будем советовать его друзьям и знакомым. С ним не было скучно даже долгой дорогой, он сделал наше путешествие незабываемым. ❤️

  • Э
    Эльмира
    22 мая 2024
    Сулакский каньон из Каспийска
    Все очень понравилось, гид Али супер.
  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Сулакский каньон из Каспийска
    Это лучшая экскурсия в моей жизни! Гид профессионал. Не думала что может быть настолько высокий уровень. Все молодцы! Огромное спасибо за эмоции! Привет из Кемеровской области.
  • П
    Полина
    15 мая 2024
    Экскурсия из Каспийска в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Экскурсия - полный восторг! Такой красоты не видели нигде, хотя объездили пол мира. Экскурсовод Тамерлан и водитель Адам самые лучшие:
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    внимательные, пунктуальные и просто красавцы!!! Во время 10 часовой экскурсии не ждали больше двух минут никого и ничего. В следующий раз когда приедем, за экскурсией только к ним. Спасибо большое!!!

  • Г
    Галина
    14 мая 2024
    От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: ваш идеальный день в Дагестане
    Очень интересная и весёлая экскурсия с потрясающими видами и вкусной едой. Гид грамотный и внимательный, отвечал на все наши многочисленные
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    вопросы и сделал нам красивые фото. Машина чистая, новая с кондиционером, вождение аккуратное, много всего посетили и нигде нас не торопили. Отношение как к самым дорогим гостям. Рекомендую!

  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    Сулакский каньон из Каспийска
    Поездка прошла на высшем уровне,гид очень много рассказывал,за что отдельное ему спасибо!!! На всех объектах было достаточно времени, даже успели прокатиться на катере по каньону. Обед вкусный в шикарном ресторане. Впечатления прекрасные от всей поездки.
  • Л
    Людмила
    16 октября 2023
    Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Восхитительно! Насыщенная программа (бархан, комплекс Главрыба с форелевым хозяйством, смотровая на Сулакский каньон и ГЭС, катание на катере по Чиркейскому
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    водохранилищу). Завозят в пещеру Нохъо - комплекс с подвесным мостом и зиплайном. А главное - отличное экскурсионное обслуживание. Гид Саида - профессионал! Узнали много интересного об истории и современности Республики Дагестан. При этом был живой рассказ, а не историческая справка. Большое спасибо водителю Насиру за аккуратное вождение.

  • О
    Оксана
    20 сентября 2023
    Экскурсия из Каспийска в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Отличный маршрут. Гид великолепен. Комфортное вождение, приятная беседа. Рекомендуем. Посетили ГЭС, п. Дубки и другие смотровые, и бархан Сарыкум
  • К
    Козлова
    15 сентября 2023
    Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Очень интересная экскурсия. Гид Шамиль всё доступно и интересно рассказывал,узнала очень много нового для себя. Сразу видно,что Шамиль любит свою историю и ему легко всё до нас донести. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Море впечатлений

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Форелевое хозяйство»

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