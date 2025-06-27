Описание экскурсии
Путешествие в Чеченскую Республику
Невероятное и захватывающее путешествие в центр Чеченской Республики – это опыт, который стоит пережить хотя бы раз в жизни. Здесь вас ждут уникальные места и впечатления, которые навсегда останутся в памяти.
1. Мечеть “Гордость мусульман” г. Шали
Начнем наше путешествие с одной из самых больших и красивых мечетей в России, которая также является крупнейшей мечетью в Европе. Мечеть расположена в городе Шали и имеет четыре минарета высотой более 60 метров, что делает их самыми высокими в стране. Она может вместить до 30 000 прихожан, что подчеркивает её величие.
2. Площадь «Минутка» г. Грозный
Далее мы направимся в столицу Чеченской Республики, город Грозный. По прибытии у вас будет время на обед, а затем, начиная с 15:00, мы отправимся на пешую экскурсию по центру города, которая продлится около двух часов. Первым пунктом станет центральная площадь «Минутка», где вы узнаете её историю и увидите основные достопримечательности, которые будем посещать далее.
3. Мечеть “Сердце Чечни”
Следующим на нашем пути станет одна из самых значимых мечетей России – мечеть «Сердце Чечни». Построенная в 2008 году по инициативе главы республики Рамзана Кадырова, она поражает своими размерами и архитектурным оформлением. Площадь мечети превышает 5 тысяч квадратных метров, а высота – более 60 метров. Выполненная в османском стиле, она может вместить до 15 000 прихожан.
4. Смотровая площадка в Грозном-Сити
Не упустите возможность посетить смотровую площадку на высоте 145 метров (30 этаж), откуда открывается потрясающий вид на город и его окрестности. Вы сможете увидеть:
- Панораму города;
- Вид на реку Сунжа, одну из главных рек региона;
- Уникальные здания, которые не встретятся в других городах.
5. Цветочный парк
Также мы посетим Цветочный парк, известный как «Парк чудес» и «Парк влюбленных». Это одно из самых популярных мест для прогулок, расположенное в самом сердце города на площади 45 тысяч квадратных метров. Здесь вы сможете насладиться красотой фонтана в национальном стиле с башнями высотой до 18 метров, а также увидеть более 150 тысяч цветов и около 500 деревьев, растущих в различных климатических условиях.
6. Мечеть «Сердце Матери» г. Аргун
Завершит наше путешествие посещение одной из самых красивых мечетей на Северном Кавказе – мечети «Сердце матери» им. Аймани Кадыровой. Архитектура этой мечети сочетает традиции исламской культуры с современными хай-тек технологиями. Здание имеет форму полумесяца, символизируя исламскую веру и олицетворяя мир и гармонию.
Чеченская Республика – это место, полное истории и культуры, которое вдохновляет и удивляет. Присоединяйтесь к этому незабываемому путешествию!
🕐Выезды каждые: Понедельник, Среда, Пятница / г. МАХАЧКАЛА, ул. Времена года 13 (рядом с офисом Адат) СБОР в 10:10, ВЫЕЗД в 10:30/ г. КАСПИЙСК, ул. Халилова, 48. Кофейня "Мерси" СБОР в 9:40, ВЫЕЗД в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть «Гордость мусульман» г. Шали
- Площадь «Минутка» г. Грозный
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Смотровая площадка в Грозном-Сити
- Цветочный парк
- Мечеть «Сердце Матери» г. Аргун
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида - проводника
- Смотровая площадка Грозный Сити
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Дорогой Гость
- Благодарим за выбор нашей экскурсии! Мы свяжемся с вами в ближайшее время (в среднем это занимает не более получаса)
- Если Вы желаете связаться с нами раньше, то, пожалуйста, позвоните нам по номеру ☎️ 8 800 511-41-80 или напишите нам в WhatsApp перейдя по ссылке wa. me/79817259050 и мы с радостью ответим Вам
- Обязательно сообщите нам, что вы забронировали экскурсию на Спутник8
- С заботой к каждому гостю 💚
- Команда туроператора по Дагестану «АДАТ тревел»