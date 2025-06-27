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Вечерний Грозный

Невероятное и захватывающее путешествие в центр Чеченской Республики – место, которое стоит посетить хотя бы раз в жизни.
Вечерний Грозный
Вечерний Грозный
Вечерний Грозный
Ближайшие даты:
27
июн30
июн2
июл4
июл7
июл9
июл11
июл
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Путешествие в Чеченскую Республику

Невероятное и захватывающее путешествие в центр Чеченской Республики – это опыт, который стоит пережить хотя бы раз в жизни. Здесь вас ждут уникальные места и впечатления, которые навсегда останутся в памяти.

1. Мечеть “Гордость мусульман” г. Шали

Начнем наше путешествие с одной из самых больших и красивых мечетей в России, которая также является крупнейшей мечетью в Европе. Мечеть расположена в городе Шали и имеет четыре минарета высотой более 60 метров, что делает их самыми высокими в стране. Она может вместить до 30 000 прихожан, что подчеркивает её величие.

2. Площадь «Минутка» г. Грозный

Далее мы направимся в столицу Чеченской Республики, город Грозный. По прибытии у вас будет время на обед, а затем, начиная с 15:00, мы отправимся на пешую экскурсию по центру города, которая продлится около двух часов. Первым пунктом станет центральная площадь «Минутка», где вы узнаете её историю и увидите основные достопримечательности, которые будем посещать далее.

3. Мечеть “Сердце Чечни”

Следующим на нашем пути станет одна из самых значимых мечетей России – мечеть «Сердце Чечни». Построенная в 2008 году по инициативе главы республики Рамзана Кадырова, она поражает своими размерами и архитектурным оформлением. Площадь мечети превышает 5 тысяч квадратных метров, а высота – более 60 метров. Выполненная в османском стиле, она может вместить до 15 000 прихожан.

4. Смотровая площадка в Грозном-Сити

Не упустите возможность посетить смотровую площадку на высоте 145 метров (30 этаж), откуда открывается потрясающий вид на город и его окрестности. Вы сможете увидеть:

  • Панораму города;
  • Вид на реку Сунжа, одну из главных рек региона;
  • Уникальные здания, которые не встретятся в других городах.

5. Цветочный парк

Также мы посетим Цветочный парк, известный как «Парк чудес» и «Парк влюбленных». Это одно из самых популярных мест для прогулок, расположенное в самом сердце города на площади 45 тысяч квадратных метров. Здесь вы сможете насладиться красотой фонтана в национальном стиле с башнями высотой до 18 метров, а также увидеть более 150 тысяч цветов и около 500 деревьев, растущих в различных климатических условиях.

6. Мечеть «Сердце Матери» г. Аргун

Завершит наше путешествие посещение одной из самых красивых мечетей на Северном Кавказе – мечети «Сердце матери» им. Аймани Кадыровой. Архитектура этой мечети сочетает традиции исламской культуры с современными хай-тек технологиями. Здание имеет форму полумесяца, символизируя исламскую веру и олицетворяя мир и гармонию.

Чеченская Республика – это место, полное истории и культуры, которое вдохновляет и удивляет. Присоединяйтесь к этому незабываемому путешествию!

🕐Выезды каждые: Понедельник, Среда, Пятница / г. МАХАЧКАЛА, ул. Времена года 13 (рядом с офисом Адат) СБОР в 10:10, ВЫЕЗД в 10:30/ г. КАСПИЙСК, ул. Халилова, 48. Кофейня "Мерси" СБОР в 9:40, ВЫЕЗД в 10:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть «Гордость мусульман» г. Шали
  • Площадь «Минутка» г. Грозный
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Смотровая площадка в Грозном-Сити
  • Цветочный парк
  • Мечеть «Сердце Матери» г. Аргун
Что включено
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида - проводника
  • Смотровая площадка Грозный Сити
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
Г. Каспийск, улица Халилова 48
Когда и сколько длится?
Когда: 🕐Выезды каждые: Понедельник, Среда, Пятница / г. МАХАЧКАЛА, ул. Времена года 13 (рядом с офисом Адат) СБОР в 10:10, ВЫЕЗД в 10:30/ г. КАСПИЙСК, ул. Халилова, 48. Кофейня "Мерси" СБОР в 9:40, ВЫЕЗД в 10:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Дорогой Гость
  • Благодарим за выбор нашей экскурсии! Мы свяжемся с вами в ближайшее время (в среднем это занимает не более получаса)
  • Если Вы желаете связаться с нами раньше, то, пожалуйста, позвоните нам по номеру ☎️ 8 800 511-41-80 или напишите нам в WhatsApp перейдя по ссылке wa. me/79817259050 и мы с радостью ответим Вам
  • Обязательно сообщите нам, что вы забронировали экскурсию на Спутник8
  • С заботой к каждому гостю 💚
  • Команда туроператора по Дагестану «АДАТ тревел»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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