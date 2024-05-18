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добраться до туды не легко, но оно того стоит, каждый кто дошел до самого верха подтвердит мои слова. Лучше надеть удобную одежду и обувь. Ещё больше полюбить этот край помог наш экскурсовод Абдулкадыр. Это умный, интеллигентный, с тонким чувством юмора, любящий свой край человек. По дороге рассказывал интересные факты и истории разных мест. Сделал прекрасные фотографии и даже снял чудесное-трендовое видео. Посещали разные места. На каждой локации Абдулкадыр подробно и интересно рассказывал об этом месте. По пути любовались рукотворными террасами. Со смотровых открывается великолепные пейзажи. Словами не передать эту красоту. Даже дождь, который шел половину дня, не помешал насладиться экскурсией. Так что погоды боятся не стоит) Автомобиль комфортный, вместительный. Водитель водит очень аккуратно. Ни разу не укачало, хотя дорога по серпантину. Еще нас шикарно покормили национальной едой. Порции огромные, вкусные. Спасибо большое за вашу работу! ❤️ Приедем еще раз сами и порекомендуем всем знакомым