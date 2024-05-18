1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Махачкала - вчера, сегодня, завтра: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте о её истории, культуре и людях. Экскурсия покажет вам город глазами местных жителей
Начало: По договоренности
Расписание: не проводится
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
10 часов
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон: трансфер для группы
Увлекательное путешествие по Дагестану. Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, бархан Сары Кум и эко-комплекс Главрыба. Обед в Нескучном саду Салмановых
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:45
11 июня в 06:45
3 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
Расписание: Ежедневно в 08:00, 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Путешествие по Дагестану с посещением уникальных мест, которые не включены в стандартные маршруты
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Гамсутль и Салтинская теснина: экскурсия в заброшенный аул и природные чудеса
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и насладитесь красотой Салтинской теснины. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина18 мая 2024Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасыПрекрасная экскурсия! Прошло уже несколько дней, а мы до сих пор под впечатлением. Аул-призрак находится высоко в горах, на высоте 1700м,
- ЕЕвгения15 мая 2024Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасыПосле этих локаций я влюбилась в Дагестан ❤️место силы 🙏🏻горы⛰️⛰️⛰️⛰️⛰️спасибо нашему гиду ❤️мы с мужем восторге ❤️
- ААлександр15 мая 2024Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасыДобрый день. Хотим оставить отзыв об экскурсии в Гамсутль, начнем с водителей это Абдулкадыр и Мурад, ребятам вам отдельный респект
- ААлександр15 мая 2024Дербент, Нарын-Кала и Лунь - ЭкранопланЕздили 14 мая 2024 года в Дербент и экраноплан Лунь. Водитель-гид Гасан - отличный человек: аккуратное вождение, везде побывали, экскурсию
- ААндреева12 мая 2024Дербент, Нарын-Кала и Лунь - ЭкранопланЭто была шикарная поездка, водитель -гид Гасан такой молодец, все рассказывал, везде нас сопровождал. Очень комфортная поездка была. Ребята сразу
- ВВалерия11 мая 2024Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Пещера, Подвесной мостВсё прошло отлично! Автобус маленький, чистый. Гид водитель Абдулкадыр очень приятный человек, благодарим за экскурсию. Мы остались довольны.
- ААльфия7 мая 2024Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Пещера, Подвесной мостОчень понравился гид Гаджи. Очень интересная и колоритная была экскурсия. Самые наилучшие рекомендации! Очень много интересных локаций,очень красивая природа
- ААнна3 мая 2024Мне очень понравилось! Рекомендую!🔥 Гид очень интересно рассказывает о культуре и достопримечательностях! Научили танцевать лезгинку😍 Обязательно буду ещё обращаться за новыми экскурсиями, впечатлениями!
- ТТимофей23 ноября 2023Были с Ксенией на экскурсии в ноябре, в Махачкале. Несмотря на прохладную погоду и порывистый ветер, получилась удивительно теплая и
- ТТатьяна28 августа 2023Очень интересный рассказ про Махачкалу, Город открылся совершенно с иной стороны. Очень познавательная история, много интересных фактов. Видели много красивый атмосферных мест. Ксения отлично владеет материалом. Рекомендую данную экскурсию всём!
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Пешеходные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 300 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Каспийске на 2024 год по теме «Пешеходные», 5 ⭐ отзывов, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август