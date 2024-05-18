Пешие экскурсии-прогулки в Каспийске с экскурсоводом

Найдено 6 экскурсий в категории «Пешеходные» в Каспийске, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Махачкала - вчера, сегодня, завтра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Махачкала - вчера, сегодня, завтра: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте о её истории, культуре и людях. Экскурсия покажет вам город глазами местных жителей
Начало: По договоренности
Расписание: не проводится
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон: трансфер для группы
Увлекательное путешествие по Дагестану. Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, бархан Сары Кум и эко-комплекс Главрыба. Обед в Нескучном саду Салмановых
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:45
11 июня в 06:45
3 500 за человека
Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
Расписание: Ежедневно в 08:00, 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 000 за всё до 6 чел.
Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Путешествие по Дагестану с посещением уникальных мест, которые не включены в стандартные маршруты
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 300 за человека
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Гамсутль и Салтинская теснина: экскурсия в заброшенный аул и природные чудеса
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и насладитесь красотой Салтинской теснины. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 300 за человека
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    18 мая 2024
    Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасы
    Прекрасная экскурсия! Прошло уже несколько дней, а мы до сих пор под впечатлением. Аул-призрак находится высоко в горах, на высоте 1700м,
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    добраться до туды не легко, но оно того стоит, каждый кто дошел до самого верха подтвердит мои слова. Лучше надеть удобную одежду и обувь. Ещё больше полюбить этот край помог наш экскурсовод Абдулкадыр. Это умный, интеллигентный, с тонким чувством юмора, любящий свой край человек. По дороге рассказывал интересные факты и истории разных мест. Сделал прекрасные фотографии и даже снял чудесное-трендовое видео. Посещали разные места. На каждой локации Абдулкадыр подробно и интересно рассказывал об этом месте. По пути любовались рукотворными террасами. Со смотровых открывается великолепные пейзажи. Словами не передать эту красоту. Даже дождь, который шел половину дня, не помешал насладиться экскурсией. Так что погоды боятся не стоит) Автомобиль комфортный, вместительный. Водитель водит очень аккуратно. Ни разу не укачало, хотя дорога по серпантину. Еще нас шикарно покормили национальной едой. Порции огромные, вкусные. Спасибо большое за вашу работу! ❤️ Приедем еще раз сами и порекомендуем всем знакомым

  • Е
    Евгения
    15 мая 2024
    Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасы
    После этих локаций я влюбилась в Дагестан ❤️место силы 🙏🏻горы⛰️⛰️⛰️⛰️⛰️спасибо нашему гиду ❤️мы с мужем восторге ❤️
  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасы
    Добрый день. Хотим оставить отзыв об экскурсии в Гамсутль, начнем с водителей это Абдулкадыр и Мурад, ребятам вам отдельный респект
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    за отличное настроение и за рассказы об истории самой республики и отдельных её достопримечательностей. Ну конечно же огромное спасибо организаторам, экскурсия просто супер, хоть и погода была не совсем теплой да ещё и шел дождь по дороге туда, это не помешало получить просто незабываемые эмоции. Ещё раз огромное спасибо.

  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан
    Ездили 14 мая 2024 года в Дербент и экраноплан Лунь. Водитель-гид Гасан - отличный человек: аккуратное вождение, везде побывали, экскурсию
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    в крепости организовал, по достопримечательностям поводил, основное рассказал сам, остальное в виде беседы (группа много спрашивала). Машина минивен вместительностью: водитель + пассажир спереди + 1 ряд на 2 основных места с дополнительным местом по середине + задний ряд из 2-х широких мест. Нас было 6 человек, двое были не худенькими, им комфортно было только вдвоем на заднем ряду. На среднем ряду трое обычной комплекции - тоже комфортно. В аналогичной экскурсии от других операторов включен обед в стоимость, и цена обычно на 500р за человека выше. Здесь же обед не включен, но Гасан отвёл нас в уютное кафе-столовую, с хорошим ассортиментом, вкусными блюдами, где нам обед обошёлся в 760рублей на двоих. И бонусом там Гасан организовал нам всем чай.

  • А
    Андреева
    12 мая 2024
    Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан
    Это была шикарная поездка, водитель -гид Гасан такой молодец, все рассказывал, везде нас сопровождал. Очень комфортная поездка была. Ребята сразу
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    предложили нам выехать на экскурсию на час позднее, для того чтобы вечером в Дербенте посмотреть шоу фонтанов, за что отдельная благодарность РАХАТ ТУРу. Т. к шоу фонтанов оставило незабываемые впечатления и эмоции. Очень рекомендую компанию «Рахат тур» для поездок по красотам Дагестана.

  • В
    Валерия
    11 мая 2024
    Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Пещера, Подвесной мост
    Всё прошло отлично! Автобус маленький, чистый. Гид водитель Абдулкадыр очень приятный человек, благодарим за экскурсию. Мы остались довольны.
  • А
    Альфия
    7 мая 2024
    Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Пещера, Подвесной мост
    Очень понравился гид Гаджи. Очень интересная и колоритная была экскурсия. Самые наилучшие рекомендации! Очень много интересных локаций,очень красивая природа
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
    Мне очень понравилось! Рекомендую!🔥 Гид очень интересно рассказывает о культуре и достопримечательностях! Научили танцевать лезгинку😍 Обязательно буду ещё обращаться за новыми экскурсиями, впечатлениями!
  • Т
    Тимофей
    23 ноября 2023
    Махачкала - вчера, сегодня, завтра
    Были с Ксенией на экскурсии в ноябре, в Махачкале. Несмотря на прохладную погоду и порывистый ветер, получилась удивительно теплая и
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    увлекательная экскурсия-прогулка. Благодаря Ксении узнали много нового об истории города, особенностях, нравах и привычках жителей. Появилось более точное представление, как город развивается. Все наши вопросы и пожелания были учтены. Время прогулки пролетело незаметно. Рекомендуем!

  • Т
    Татьяна
    28 августа 2023
    Махачкала - вчера, сегодня, завтра
    Очень интересный рассказ про Махачкалу, Город открылся совершенно с иной стороны. Очень познавательная история, много интересных фактов. Видели много красивый атмосферных мест. Ксения отлично владеет материалом. Рекомендую данную экскурсию всём!

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Пешеходные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Махачкала - вчера, сегодня, завтра
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  3. Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
  4. Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
  5. Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Бархан Сарыкум
  2. Сулакский каньон
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Форелевое хозяйство
  7. Гимринский тоннель
  8. Водопад Тобот
  9. Язык Тролля
  10. Крепость Нарын-Кала
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
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