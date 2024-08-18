1 час
Водная прогулка
Водная прогулка к 8 цеху завода «Дагдизель»
Вас ждет увлекательная водная прогулка на катере к 8 цеху завода «Дагдизель» в Каспийске. Увидите уникальный объект и насладитесь видами моря
Начало: Г. Каспийск, ул. Маячная 48
«На крыше здания можно устроить пикник либо поплавать в море рядом с цехом, встретить рассвет или проводить закат»
1 мар в 09:00
2 мар в 09:00
2 500₽ за человека
14 часов
Групповая
до 19 чел.
Вечерний Грозный
Начало: Г. Каспийск, улица Халилова 48
Расписание: Каждый вторник, суббота в 9:00
7 дек в 09:00
10 дек в 09:00
3 500₽ за человека
12 часов
Групповая
до 18 чел.
Вечерний Грозный, Шали, Аргун
Начало: Г. Каспийск ул. Ленина 35, т/ц Ривьера Каспия
«Вечерний Грозный - это красивый современный город»
Расписание: По четвергам 9:00, по субботам 9:00
Сегодня в 09:00
7 дек в 09:00
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга18 августа 2024Супер экскурсия!!! Ооочень понравилось, впечатления шикарные!! Отлично прокатились на катере, поднялись на самый верх Дагдизеля, впечатлений полные штаны! Были с сыном- всё отлично!! Это ооочень интересно побывать там!! Парни очень внимательные, тактичные, организовано всё чётко! Однозначно рекомендуем!!!
- ААнастасия18 августа 2024Очень понравилась прогулка!! Советую!
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Вечерние»
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