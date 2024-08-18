Вечерние экскурсии Каспийска

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Каспийске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Прогулка на катере к 8 цеху завода «Дагдизель»
На катере
8 отзывов
1 час
Водная прогулка
Водная прогулка к 8 цеху завода «Дагдизель»
Вас ждет увлекательная водная прогулка на катере к 8 цеху завода «Дагдизель» в Каспийске. Увидите уникальный объект и насладитесь видами моря
Начало: Г. Каспийск, ул. Маячная 48
«На крыше здания можно устроить пикник либо поплавать в море рядом с цехом, встретить рассвет или проводить закат»
1 мар в 09:00
2 мар в 09:00
2 500 за человека
Вечерний Грозный
Пешая
На автобусе
14 часов
Групповая
до 19 чел.
Вечерний Грозный
Начало: Г. Каспийск, улица Халилова 48
Расписание: Каждый вторник, суббота в 9:00
7 дек в 09:00
10 дек в 09:00
3 500 за человека
Вечерний Грозный, Шали, Аргун
12 часов
Групповая
до 18 чел.
Вечерний Грозный, Шали, Аргун
Начало: Г. Каспийск ул. Ленина 35, т/ц Ривьера Каспия
«Вечерний Грозный - это красивый современный город»
Расписание: По четвергам 9:00, по субботам 9:00
Сегодня в 09:00
7 дек в 09:00
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    18 августа 2024
    Прогулка на катере к 8 цеху завода «Дагдизель»
    Супер экскурсия!!! Ооочень понравилось, впечатления шикарные!! Отлично прокатились на катере, поднялись на самый верх Дагдизеля, впечатлений полные штаны! Были с сыном- всё отлично!! Это ооочень интересно побывать там!! Парни очень внимательные, тактичные, организовано всё чётко! Однозначно рекомендуем!!!
  • А
    Анастасия
    18 августа 2024
    Прогулка на катере к 8 цеху завода «Дагдизель»
    Очень понравилась прогулка!! Советую!

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Вечерние»

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Сколько стоит экскурсия по Каспийску в декабре 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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