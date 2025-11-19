Чеченская республика запомнится вам архитектурным размахом, ухоженными улицами и грандиозными мечетями. Вы отправитесь её исследовать на комфортабельном автобусе, в группе до 19 человек. Посетите три главных города: Грозный, Аргун и Шали. Узнаете много интересного о местных традициях, истории и людях.

Описание экскурсии

Путешествие в Чеченскую республику

Дорога из Каспийска в Чеченскую республику займёт около 3,5 часов. В пути гид не даст вам заскучать: поделится историей республики и её традициями. А также расскажет о селениях, которые вы увидите из окна: Избербаше, Хасавюрте и других. В основной программе экскурсии:

Шали. Вы оцените самую большую мечеть России и Европы — «Гордость мусульман». Раскроете, как она строилась, каковы её архитектурные особенности и сколько человек она способна вместить.

Грозный. Мы погуляем по Цветочному парку, открытому в День чеченской женщины. Поднимемся на смотровую площадку одного из небоскрёбов в деловом районе Грозный-Сити и полюбуемся панорамой города с высоты. А также зайдём в мечеть «Сердце Чечни».

Аргун. Вы осмотрите ультрасовременную мечеть «Сердце матери» в стиле модерн. Узнаете, в честь кого она возведена и чем она отличается от других мечетей республики.

