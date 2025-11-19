Групповое путешествие из Каспийска в Чеченскую республику
Побывать в Грозном, Аргуне, Шали и увидеть их главные достопримечательности
Чеченская республика запомнится вам архитектурным размахом, ухоженными улицами и грандиозными мечетями. Вы отправитесь её исследовать на комфортабельном автобусе, в группе до 19 человек. Посетите три главных города: Грозный, Аргун и Шали. Узнаете много интересного о местных традициях, истории и людях.
Описание экскурсии
Путешествие в Чеченскую республику
Дорога из Каспийска в Чеченскую республику займёт около 3,5 часов. В пути гид не даст вам заскучать: поделится историей республики и её традициями. А также расскажет о селениях, которые вы увидите из окна: Избербаше, Хасавюрте и других. В основной программе экскурсии:
Шали. Вы оцените самую большую мечеть России и Европы — «Гордость мусульман». Раскроете, как она строилась, каковы её архитектурные особенности и сколько человек она способна вместить.
Грозный. Мы погуляем по Цветочному парку, открытому в День чеченской женщины. Поднимемся на смотровую площадку одного из небоскрёбов в деловом районе Грозный-Сити и полюбуемся панорамой города с высоты. А также зайдём в мечеть «Сердце Чечни».
Аргун. Вы осмотрите ультрасовременную мечеть «Сердце матери» в стиле модерн. Узнаете, в честь кого она возведена и чем она отличается от других мечетей республики.
Организационные детали
Время в пути в одну сторону — 3,5 часа
В поездку вы можете взять с собой детей от 3 лет
Транспорт и входные билеты включены в стоимость
В Грозном запланирована остановка на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Для поездки необходимо выбрать не облегающую и непросвечивающую одежду, прикрывающую плечи, живот и колени (брюки можно, шорты — нет)
Запрещено распитие спиртных напитков во время экскурсии
На экскурсию не допускаются животные
Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
в среду и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Дахадаева
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Каспийске
Провёл экскурсии для 8824 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных, полюбившихся многим гостям, до необычных уголков, которые называют нетуристическими. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!