Экскурсия позволит вам в полной мере ощутить великолепие и разнообразие кавказских ландшафтов. Вы перенесетесь в мир приключений, красоты и незабываемых впечатлений.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя волшебный мир Сулакского каньона, уникальных пейзажей и удивительных природных чудес!
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя волшебный мир Сулакского каньона, уникальных пейзажей и удивительных природных чудес!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Сулакский каньон и чудеса природы.
- Наши гиды проведут вас через величественные ущелья Сулакского каньона, где великолепные скальные образования и потрясающие цветовые оттенки создают неповторимую атмосферу. Далее — мельница по изготовлению урбеча. Вы сможете окунуться в древнюю традицию изготовления этого восхитительного блюда и насладиться его уникальным вкусом во время специальной дегустации. Погрузитесь в мир ароматов и вкусов Кавказа.
- Путешествие продолжится до величественного Чиркейского водохранилища, где вы сможете насладиться умиротворяющей атмосферой, окруженной зеленью и водными горизонтами. Если вы захотите еще больше приключений, мы предложим вам прогулку на катере, чтобы вы могли исследовать водные просторы и насладиться великолепными панорамными видами.
- Следующая остановка — смотровая площадка «Тещин язык». Вас ожидает потрясающий вид на обширные пейзажи, расстилающиеся перед вами. Узрите великолепие горных вершин и простирающиеся долины, которые оставят в вас незабываемые впечатления. Мы не забудем показать вам еще одну потрясающую смотровую площадку Сулакского каньона, где вы сможете полностью погрузиться в его дикую и красочную красоту. Постарайтесь запечатлеть эти невероятные виды, чтобы сохранить их в памяти на всю жизнь.
- Далее наш маршрут приведет нас к форелевому хозяйству «ГлавРыба». Приготовленные по особым рецептам блюда с форелью просто растворятся во рту, подарив вам незабываемый кулинарный опыт. После того, как вы насладитесь вкуснейшей рыбой, отправимся к пещере Нохьо. Спускаясь внутрь, вы окунетесь в таинственный мир подземных камер и прекрасных сталагмитов и сталактитов. Мистическая атмосфера пещеры не оставит вас равнодушными, а рассказы наших гидов о ее удивительной истории привнесут дополнительные загадочные оттенки.
- Завершим наше путешествие у величественного бархана Сары-Кум. Вас ждет встреча с песчаными волнами, взмывающими к небу. Вы сможете ощутить азарт и веселье, спускаясь с высоких склонов на песчаных санях. Это незабываемое приключение в окружении бескрайних песчаных просторов станет завершающим аккордом нашей экскурсии.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Входные билеты
- Еда и напитки
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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