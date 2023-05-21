Великолепные горы и песчаные волны

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Экскурсия позволит вам в полной мере ощутить великолепие и разнообразие кавказских ландшафтов. Вы перенесетесь в мир приключений, красоты и незабываемых впечатлений.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя волшебный мир Сулакского каньона, уникальных пейзажей и удивительных природных чудес!
Великолепные горы и песчаные волны
Великолепные горы и песчаные волны
Великолепные горы и песчаные волны
Великолепные горы и песчаные волны
Великолепные горы и песчаные волны
Великолепные горы и песчаные волны
Ближайшие даты:
21
мая
22
мая
23
мая
24
мая
25
мая
26
мая
27
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Сулакский каньон и чудеса природы.
  • Наши гиды проведут вас через величественные ущелья Сулакского каньона, где великолепные скальные образования и потрясающие цветовые оттенки создают неповторимую атмосферу. Далее — мельница по изготовлению урбеча. Вы сможете окунуться в древнюю традицию изготовления этого восхитительного блюда и насладиться его уникальным вкусом во время специальной дегустации. Погрузитесь в мир ароматов и вкусов Кавказа.
  • Путешествие продолжится до величественного Чиркейского водохранилища, где вы сможете насладиться умиротворяющей атмосферой, окруженной зеленью и водными горизонтами. Если вы захотите еще больше приключений, мы предложим вам прогулку на катере, чтобы вы могли исследовать водные просторы и насладиться великолепными панорамными видами.
  • Следующая остановка — смотровая площадка «Тещин язык». Вас ожидает потрясающий вид на обширные пейзажи, расстилающиеся перед вами. Узрите великолепие горных вершин и простирающиеся долины, которые оставят в вас незабываемые впечатления. Мы не забудем показать вам еще одну потрясающую смотровую площадку Сулакского каньона, где вы сможете полностью погрузиться в его дикую и красочную красоту. Постарайтесь запечатлеть эти невероятные виды, чтобы сохранить их в памяти на всю жизнь.
  • Далее наш маршрут приведет нас к форелевому хозяйству «ГлавРыба». Приготовленные по особым рецептам блюда с форелью просто растворятся во рту, подарив вам незабываемый кулинарный опыт. После того, как вы насладитесь вкуснейшей рыбой, отправимся к пещере Нохьо. Спускаясь внутрь, вы окунетесь в таинственный мир подземных камер и прекрасных сталагмитов и сталактитов. Мистическая атмосфера пещеры не оставит вас равнодушными, а рассказы наших гидов о ее удивительной истории привнесут дополнительные загадочные оттенки.
  • Завершим наше путешествие у величественного бархана Сары-Кум. Вас ждет встреча с песчаными волнами, взмывающими к небу. Вы сможете ощутить азарт и веселье, спускаясь с высоких склонов на песчаных санях. Это незабываемое приключение в окружении бескрайних песчаных просторов станет завершающим аккордом нашей экскурсии.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Входные билеты
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каспийска

Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи

Похожие туры из Каспийска

Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
40 отзывов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Отправиться навстречу пустыне, головокружительным видам и истинному гостеприимству
Сегодня
23 мая
24 мая
25 мая
12 990 за всё до 7 чел.
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
35 отзывов
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум (всё включено)
Посетить один из самых глубоких каньонов мира и крупнейший бархан Европы на автобусной экскурсии
в Каспийске ул. Дахадаева, 76, возле школы №3
Завтра
23 мая
24 мая
25 мая
3 900 за человека
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
1 июня
2 июня
5 июня
6 июня
16 890 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каспийске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Каспийске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ