Мы отправимся к величественным горам Дагестана через один из самых красивых перевалов — Хунзах-Заиб.
Вы увидите пять водопадов в селе Хунзах, прогуляетесь по краю башен аула Гоор, подниметесь на скальный выступ «Язык Тролля» и полюбуетесь вершинами Кавказского хребта. А я расскажу историю Аварского ханства и древние предания, которые сложили в этих местах.
Вы увидите пять водопадов в селе Хунзах, прогуляетесь по краю башен аула Гоор, подниметесь на скальный выступ «Язык Тролля» и полюбуетесь вершинами Кавказского хребта. А я расскажу историю Аварского ханства и древние предания, которые сложили в этих местах.
Описание экскурсии
- Село Хунзах. Оно известно не только тем, что когда-то было столицей Аварского ханства, возникшего на месте раннесредневекового царства Сарир, но и пятью живописными водопадами. Два из них — могучий Тобот и раскидистый Итлятляр — самые высокие в Дагестане.
- Перевал Хунзах-Заиб. Мы поднимемся на высоту 1700 м, и отсюда вам откроются просто космические дали. Вы увидите Цолоткинский каньон, макушку горы Маяк, умопомрачительные виды Седло-горы и множество других вершин Кавказского хребта. Звенящая тишина, парящие над головой орлы и уходящая вдоль скалистого хребта дорога… Здесь вам захочется остановить мгновение надолго.
- Край башен в ауле Гоор и «Язык Тролля». Вы увидите легендарные сторожевые башни и руины жилых домов, познакомитесь с историей этих мест. Недалеко от башен находятся несколько уступов на краю обрыва, которые путешественники называют «Языками Тролля». Отсюда вы насладитесь захватывающим видом на реку Аварское Койсу.
По вашему желанию мы сможем дополнить программу поездкой к уникальному памятнику природы — Карадахской теснине. Местные называют это живописное ущелье «Воротами чудес».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном джипе Toyota Land Cruiser
- Начало и окончание экскурсии — в Каспийске. Выезд из других городов и районов, а также поездка для групп более 4 человек возможны за дополнительную плату и обсуждаются индивидуально.
- Обратите внимание: из-за погодных условий и других внешних неблагоприятных факторов я могу поменять очерёдность посещаемых мест или заменить/исключить посещение любой локации, при этом не меняя общего объёма услуг и сохраняя главную концепцию экскурсии.
- Поездка к Карадахской теснине проводится только в сухую погоду и увеличивает продолжительность экскурсии на 2,5 часа
Дополнительные расходы (по желанию):
- Поездка к Карадахской теснине — 2000 руб. + входной билет в теснину — 100 руб. /чел.
- Обед — от 600 руб. /чел.
- Подъём к селу Гоор: на УАЗ — 500 руб. или верхом на лошади — от 1000 руб. (можно пешком 1,5 км)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Каспийске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камалудин — ваш гид в Каспийске
Провёл экскурсии для 31 туриста
Здравствуйте, дорогие мои гости! Меня зовут Камал. Гидом работаю давно, провожу как однодневные так многодневные туры по Дагестану. В наших путешествиях я расскажу историю моей страны, покажу самые красивые места,Задать вопрос
Похожие экскурсии из Каспийска
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000₽ за всё до 7 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
Завтра в 07:30
17 фев в 07:30
15 399₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Горный Хунзах, водопад Тобот и Каменная Чаша: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир девственной природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, включающей посещение села Хунзах и водопада Тобот
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 07:00
17 фев в 07:00
от 12 000₽ за всё до 2 чел.