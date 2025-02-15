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Мы отправимся к величественным горам Дагестана через один из самых красивых перевалов — Хунзах-Заиб.



Вы увидите пять водопадов в селе Хунзах, прогуляетесь по краю башен аула Гоор, подниметесь на скальный выступ «Язык Тролля» и полюбуетесь вершинами Кавказского хребта. А я расскажу историю Аварского ханства и древние предания, которые сложили в этих местах.