Даже если у вас всего один день в Дагестане — проведите его у Сулакского каньона и не пожалеете! Мы откроем для вас самый красивый уголок Дагестана с разных ракурсов: вы

посмотрите на каньон с высоты орлиного полета, прогуляетесь босиком по пескам бархана Сарыкум, увидите арку Чиркейской ГЭС. И убедитесь, что эти места лучше увидеть однажды вживую, чем тысячу раз на фото.

Описание экскурсии

Сарыкум: пустыня Дагестана. По пути к каньону мы полюбуемся совсем другими пейзажами Дагестана. Вы посетите бархан Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе. Марсианские ландшафты, местные легенды и природные декорации к фильму «Белое солнце пустыни»: это место заслуживает не одного десятка фотографий!

Пещерные лабиринты «Нохъо». На окраине села Ново-Зубутли, в самой узкой части Сулакского каньона, заглянем в комплекс из трех пещер «Нохъо». Вы не только пройдете по скалистым лабиринтам, но и откроете для себя нерастиражированные смотровые с интересными ракурсами каньона.

Сулакский каньон: в представлении не нуждается! Наша главная цель — обзорная площадка в поселке Дубки, с которой открывается самая захватывающая панорама Сулакского каньона! Один раз оказавшись здесь, вы уже не сможете забыть величественные горы, ленту реки, которая вьется голубой змейкой по дну каньона, и парящих вокруг орлов.

После того как полюбуемся на красоту каньона сверху, вас ждет невероятное водное приключение — прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу.

Чиркейское водохранилище. В завершении заедем еще на одну смотровую: отсюда открывается впечатляющий вид на самую высокую арочную плотину России. Чиркейская ГЭС с 200-метровой аркой, зажатой в ущелье реки Сулак, поражает мощью и размахом совместной работы природы и человека.

На обед остановимся в комплексе «ГлавРыба» — это форелевое хозяйство, где вы сможете попробовать свежеиспеченную форель, выловленную прямо у вас на глазах.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном минивэне Toyota Alphard или джипе Toyota Land Cruiser. Транспортные расходы включены в стоимость.

Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды

Выбирайте удобную обувь, в связи с тем, что погода бывает достаточно переменчива, возьмите с собой головной убор и ветровку

Дополнительные расходы (по желанию)

Входной билет на бархан — от 150 руб. /чел.

Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — от 6 500 руб. /группа

Обед — от 700 руб. /чел. (в зависимости от вашего заказа)

Посещение пещеры Нохъо — от 500 руб. /чел.

Полёт на зип-лайне — от 2000 руб. /чел.

Экстремальные развлечения в комплексе пещер «Нохъо» — роуп-джампинг (тарзанка) и качели над каньоном — от 5000 руб. /чел.

Сувениры и другие личные расходы

Дополнительные опции (по желанию):

Есть еще одна возможность увидеть Сулакский каньон во всей его первозданной красоте. Для этого у «ГлавРыбы» мы можем пересесть на джипы и направиться в поселок Старый Зубутли по малоизвестной туристам дороге. Здесь расположена стоянка катеров, откуда мы отправимся на прогулку по реке Сулак. По дороге покажем вам несколько секретных мест, с которых открывается невероятный вид на каньон.

Доплата: джип в Старый Зубутли к месту стоянки катеров — 7000 руб. /группа; прогулка на катере по реке Сулак — от 4000 руб. /группа.